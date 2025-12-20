SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    La célebre actriz –responsable de interpretar a una adolescente en la saga– explica a Culto por qué cree que Avatar: Fuego y Cenizas es una experiencia “gloriosa” y profundiza en los ecos que tiene su historia en el mundo real. Además, detalla su particular dinámica con James Cameron. “Nos divertimos mucho porque somos un poco desagradables el uno con el otro; bromeamos como si fuéramos hermanos”, indica.

    Por 
    Gonzalo Valdivia, desde Los Angeles
    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados” Photo by StillMoving.Net for The Walt Disney Company Limited

    Ya sea por su impactante construcción de mundo o su revolucionaria innovación tecnológica, las películas de Avatar son toda una proeza para la historia Hollywood. Quizás uno de los milagros más llamativos de la saga de James Cameron consiste en lograr que Sigourney Weaver aparezca interpretando a una adolescente Na’vi, Kiri. Y que la actriz de títulos como Alien: El octavo pasajero (1979) y Los Cazafantasmas (1984) se mantenga como una pieza central de la historia después de haber perdido la vida en la cinta original.

    “Siempre me sorprende cómo ella es capaz de hacer eso, y uno simplemente lo acepta. Al menos creo que la mayoría de la gente lo acepta. Yo lo acepto, sin duda”, asegura el director en conversación con Culto en un hotel de Los Angeles.

    20th Century Studios

    En diálogo con este medio, Weaver lo atribuye a la dinámica de años que la une con el cineasta, a quien conoce desde mediados de los 80, desde la época en que hicieron la segunda entrega de Alien.

    “Él y yo nos divertimos mucho en especial porque somos un poco desagradables el uno con el otro; bromeamos como si fuéramos hermanos. Creo que por eso él me veía como una chica de 14 años, porque yo saco a relucir su lado de 14 años y él lo saca a relucir en mí”, explica la actriz.

    -¿Cuánto ha cambiado James Cameron como cineasta y como líder?

    Siempre fue un gran director y una persona muy sensible. Incluso en Alien 2: El regreso siempre me preguntaba: ¿Qué te parece esto? Vamos a intentar lo que quieres hacer. Era muy generoso con los actores. Pero ahora tiene hijos de esta edad y creo que está muy asentado en su vida.

    Mark Fellman

    A juzgar por lo que expresa y por cómo se expresa, la estrella se siente fuertemente conectada a su personaje y a las circunstancias que enfrenta en Avatar: Fuego y cenizas, la película que acaba de llegar a los cines nacionales. Hija del avatar Na’vi de la Dra. Grace Augustine, una científica que se unió a los Na’vi y murió al final de la primera cinta, Kiri ya es una más al interior de la familia que lideran Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña).

    Pero son tiempos difíciles para el grupo: después de los trágicos hechos de Avatar: El camino del agua (2022), una destrozada Neytiri jura vengarse de los humanos que mataron a su hijo mayor. Y, tal como Weaver advierte, ese ìmpetu choca con el hecho de que los Sully son una familia mestiza, partiendo por el padre, un exmarine que originalmente servía a los intereses de quienes buscan apoderarse de los recursos naturales de Pandora, el planeta de la trama.

    “Están de duelo e intentan asimilar la pérdida de su hijo, pero también están muy separados. Creo que es una relación increíble, y ellos son muy buenos actores y lo que hacen en este filme es extraordinario”, sostiene.

    Photo by Tiziano Da Silva for The Walt Disney Company Limited

    En ese momento de crisis, “Kiri siempre está tratando de darle sentido a este mundo. Hay tantas cosas que la sorprenden o con las que no está de acuerdo”, apunta. “Ella tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza, los árboles, las enredaderas, el Tulkun y todas esas criaturas. Pero creo que para ella lo que resulta confuso es que no parece tener una conexión con Eywa, algo que todos los demás en el planeta sí tienen”, indica en relación a la deidad del universo de Cameron.

    Y adelanta: “Creo que en esta historia ella comienza a tener más fe en sí misma y a no cuestionarlo. Creo que llega a su máximo potencial, porque los niños desde casi el principio de la película estamos solos y huyendo, y mamá y papá no van a venir a salvarnos. Así que tenemos que confiar el uno en el otro y en nosotros mismos como nunca antes”.

    Una experiencia “gloriosa”

    Sigourney Weaver es parte de algunas de las mayores franquicias de Hollywood –desde Alien hasta Star Wars– y no duda: Avatar: Fuego y cenizas es entretenimiento de alto vuelo. En sus palabras, es “la mayor aventura que creo haber visto jamás”.

    Courtesy of 20th Century Studios

    La saga se filma en estudios bajo un método que Cameron ha perfeccionado película a película: los actores ocupan trajes de cuerpo completo y puntos en sus rostros, se mueven mientras múltiples cámaras registran sus movimientos, y el director luego puede usar los planos y ángulos que desee. El trabajo más duro de efectos visuales viene en una etapa posterior, cuando el elenco ya completó su faena.

    “A él le encanta este proceso porque no tiene que estar detrás del monitor. Puede estar ahí mismo descubriendo junto a nosotros y apreciando lo que sus actores hacen con el guión que escribió. Así que nos divertimos mucho”, detalla la actriz, junto con destacar que “no tienes toda la parafernalia de la filmación, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, la disposición de la cámara, los diferentes ángulos. Es muy puro, porque sales con tu traje negro y tienes una cámara en la cabeza, pero te acostumbras en unos cinco minutos”.

    Desde su perspectiva, la nueva Avatar será una experiencia especialmente poderosa “para todas las personas que han perdido a seres queridos, para todas las familias mestizas, para todos los refugiados. Siento que Jim (Cameron) no teme que descubramos los desafíos de esas situaciones”.

    Rodin Eckenroth

    -Ustedes empezaron a filmar esta tercera parte en 2017. ¿Por qué cree que sigue resultando tan contingente?

    Creo que la intención de él es ver y celebrar todo lo que tenemos en común en todo el mundo, especialmente ahora, con tantos desafíos, con tantos refugiados. En nuestro país... Con tantos problemas de inmigración, con tanta separación de familias y guerras en curso. Y eso está ahí. Creo que la experiencia de ver el filme es gloriosa. Es un gran viaje. De verdad que lo es. Te sumerges en el Ikran y es físicamente fabuloso. Pero también aborda muchas cosas reales.

    Lee también:

    Más sobre:CineLT SábadoSigourney WeaverAvatar: Fuego y CenizasAvatarJames CameronZoe SaldañaSam WorthingtonStephen LangOona ChaplinCliff CurtisBritain DaltonTrinity BlissJack ChampionBailey BassKate WinsletGiovanni RibisiCCH PounderEdie FalcoBrendan CowellDavid ThewlisJemaine ClementJon LandauAvatar: El Camino del AguaAvatar: Fire and AshAvatar: The Way of WaterPandoraAvatar 3AlienAliensLos CazafantasmasGhostbustersStar WarsThe Mandalorian and GroguCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    ¿Dónde crecieron más Kast y Jara? ¿Qué comunas fueron las más peleadas? Los otros datos que dejó la elección presidencial

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Estilo Chevesich: el exigente método de trabajo de la futura presidenta de la Suprema

    Lo más leído

    1.
    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    2.
    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    3.
    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    4.
    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    5.
    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial
    Chile

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”
    Tendencias

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española

    Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn
    Cultura y entretención

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026
    Mundo

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Álvaro Vargas Llosa: “La derecha tradicional está siendo desplazada en todas partes”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad