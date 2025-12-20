Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

Ya sea por su impactante construcción de mundo o su revolucionaria innovación tecnológica, las películas de Avatar son toda una proeza para la historia Hollywood. Quizás uno de los milagros más llamativos de la saga de James Cameron consiste en lograr que Sigourney Weaver aparezca interpretando a una adolescente Na’vi, Kiri. Y que la actriz de títulos como Alien: El octavo pasajero (1979) y Los Cazafantasmas (1984) se mantenga como una pieza central de la historia después de haber perdido la vida en la cinta original.

“Siempre me sorprende cómo ella es capaz de hacer eso, y uno simplemente lo acepta. Al menos creo que la mayoría de la gente lo acepta. Yo lo acepto, sin duda”, asegura el director en conversación con Culto en un hotel de Los Angeles.

20th Century Studios

En diálogo con este medio, Weaver lo atribuye a la dinámica de años que la une con el cineasta, a quien conoce desde mediados de los 80, desde la época en que hicieron la segunda entrega de Alien.

“Él y yo nos divertimos mucho en especial porque somos un poco desagradables el uno con el otro; bromeamos como si fuéramos hermanos. Creo que por eso él me veía como una chica de 14 años, porque yo saco a relucir su lado de 14 años y él lo saca a relucir en mí”, explica la actriz.

-¿Cuánto ha cambiado James Cameron como cineasta y como líder?

Siempre fue un gran director y una persona muy sensible. Incluso en Alien 2: El regreso siempre me preguntaba: ¿Qué te parece esto? Vamos a intentar lo que quieres hacer. Era muy generoso con los actores. Pero ahora tiene hijos de esta edad y creo que está muy asentado en su vida.

Mark Fellman

A juzgar por lo que expresa y por cómo se expresa, la estrella se siente fuertemente conectada a su personaje y a las circunstancias que enfrenta en Avatar: Fuego y cenizas, la película que acaba de llegar a los cines nacionales. Hija del avatar Na’vi de la Dra. Grace Augustine, una científica que se unió a los Na’vi y murió al final de la primera cinta, Kiri ya es una más al interior de la familia que lideran Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña).

Pero son tiempos difíciles para el grupo: después de los trágicos hechos de Avatar: El camino del agua (2022), una destrozada Neytiri jura vengarse de los humanos que mataron a su hijo mayor. Y, tal como Weaver advierte, ese ìmpetu choca con el hecho de que los Sully son una familia mestiza, partiendo por el padre, un exmarine que originalmente servía a los intereses de quienes buscan apoderarse de los recursos naturales de Pandora, el planeta de la trama.

“Están de duelo e intentan asimilar la pérdida de su hijo, pero también están muy separados. Creo que es una relación increíble, y ellos son muy buenos actores y lo que hacen en este filme es extraordinario”, sostiene.

Photo by Tiziano Da Silva for The Walt Disney Company Limited

En ese momento de crisis, “Kiri siempre está tratando de darle sentido a este mundo. Hay tantas cosas que la sorprenden o con las que no está de acuerdo”, apunta. “Ella tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza, los árboles, las enredaderas, el Tulkun y todas esas criaturas. Pero creo que para ella lo que resulta confuso es que no parece tener una conexión con Eywa, algo que todos los demás en el planeta sí tienen”, indica en relación a la deidad del universo de Cameron.

Y adelanta: “Creo que en esta historia ella comienza a tener más fe en sí misma y a no cuestionarlo. Creo que llega a su máximo potencial, porque los niños desde casi el principio de la película estamos solos y huyendo, y mamá y papá no van a venir a salvarnos. Así que tenemos que confiar el uno en el otro y en nosotros mismos como nunca antes”.

Una experiencia “gloriosa”

Sigourney Weaver es parte de algunas de las mayores franquicias de Hollywood –desde Alien hasta Star Wars– y no duda: Avatar: Fuego y cenizas es entretenimiento de alto vuelo. En sus palabras, es “la mayor aventura que creo haber visto jamás”.

Courtesy of 20th Century Studios

La saga se filma en estudios bajo un método que Cameron ha perfeccionado película a película: los actores ocupan trajes de cuerpo completo y puntos en sus rostros, se mueven mientras múltiples cámaras registran sus movimientos, y el director luego puede usar los planos y ángulos que desee. El trabajo más duro de efectos visuales viene en una etapa posterior, cuando el elenco ya completó su faena.

“A él le encanta este proceso porque no tiene que estar detrás del monitor. Puede estar ahí mismo descubriendo junto a nosotros y apreciando lo que sus actores hacen con el guión que escribió. Así que nos divertimos mucho”, detalla la actriz, junto con destacar que “no tienes toda la parafernalia de la filmación, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, la disposición de la cámara, los diferentes ángulos. Es muy puro, porque sales con tu traje negro y tienes una cámara en la cabeza, pero te acostumbras en unos cinco minutos”.

Desde su perspectiva, la nueva Avatar será una experiencia especialmente poderosa “para todas las personas que han perdido a seres queridos, para todas las familias mestizas, para todos los refugiados. Siento que Jim (Cameron) no teme que descubramos los desafíos de esas situaciones”.

Rodin Eckenroth

-Ustedes empezaron a filmar esta tercera parte en 2017. ¿Por qué cree que sigue resultando tan contingente?

Creo que la intención de él es ver y celebrar todo lo que tenemos en común en todo el mundo, especialmente ahora, con tantos desafíos, con tantos refugiados. En nuestro país... Con tantos problemas de inmigración, con tanta separación de familias y guerras en curso. Y eso está ahí. Creo que la experiencia de ver el filme es gloriosa. Es un gran viaje. De verdad que lo es. Te sumerges en el Ikran y es físicamente fabuloso. Pero también aborda muchas cosas reales.