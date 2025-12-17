SUSCRÍBETE POR $1100
    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    La ganadora del Oscar vuelve a encarnar a la aguerrida Neytiri en la tercera parte de la exitosa saga, que se lanza este jueves 18 en salas nacionales. En diálogo con Culto, conversa sobre su arco en la secuela y sobre los personajes femeninos del cine de James Cameron. “Este señor de verdad ve al ser humano, no importa el género”, afirma.

    Por 
    Gonzalo Valdivia, desde Los Angeles
    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película” Rodin Eckenroth

    La carrera de Zoe Saldaña (Nueva Jersey, 1978) ha coleccionado toda clase de sucesos importantes durante el último par de años. Se despidió de Marvel y la pandilla de los Guardianes de la Galaxia, luego se puso en la piel de una agente de la CIA en una ambiciosa serie junto a Nicole Kidman y Morgan Freeman, y –en marzo pasado– ganó el primer Oscar de su trayectoria por su electrizante rol en Emilia Pérez (2024), el musical francés que tanto dio que hablar.

    Después del huracán que significó esa película, la actriz de raíces dominicanas tiene el foco en una cinta que comenzó a filmar hace ocho años: Avatar: Fuego y cenizas (desde este jueves 18 en cines chilenos), la tercera parte de la saga que partió en 2009 y continuó en 2022, en ambos casos con un éxito mundial arrollador. En resumen, una franquicia que ha marcado los últimos 20 años de su vida y que promete sumar nuevos episodios.

    20th Century Studios

    En una superproducción con cientos de profesionales y un despliegue tecnológico a la vanguardia de la industria, los actores siguen estando al centro del proceso. Junto a Sam Worthington, Sigourney Weaver y Stephen Lang, Saldaña es parte del grupo más experimentado.

    De hecho, la actriz usa un concepto de la estrella detrás de la teniente Ripley para ilustrar la dinámica del elenco. “Siempre, como dice Sigourney, además de ser familia, también somos colegas, somos compañeros, en algo que es sumamente especial”, señala a Culto en un hotel de Beverly Hills a fines de noviembre.

    Más vertiginosa y espectacular que sus predecesoras –si eso es posible–, la nueva película muestra a Neytiri en un estado vulnerable. Tras perder a su hijo mayor, Neteyam (Jamie Flatters), desea hacer todo lo necesario para cobrar venganza y se frustra cuando su esposo, Jake Sully (Worthington), le plantea que dar ese paso podría generar una escala de violencia que empeoraría las cosas para su familia. “¡No puedes vivir así, bebé, con odio!”, le dice en el trailer.

    Mark Fellman

    Aún en duelo (y sin un hogar permanente), los destinos de los Sully se encuentran con los de Varang (Oona Chaplin), la poderosa líder de un grupo que domina el fuego. Al contrario de las tribus Na’vi que la franquicia ha presentado anteriormente, no es un grupo pacìfico.

    “Lo que más atesoré del personaje de Varang es la complejidad de que sea una de nosotras. Es una Na’vi, pero ella y el clan de que encabeza se han desviado del camino de Eywa. Me dio mucha curiosidad el poder saber el porqué”, explica.

    Para dar vida a ese rol, Cameron fichó a la actriz española –nieta de Charles Chaplin e hija de Geraldine Chaplin– a la que muchos recordarán como Talisa en la segunda y tercera temporada de Game of thrones. “Oona vino con tanta energía, tanta pasión, pero también vino con sus raíces, que pudo también contribuir mucho al personaje de Varang”, asegura.

    Rodin Eckenroth

    Ese personaje se suma al creciente grupo de figuras femeninas de la saga: Kiri (Sigourney Weaver), Tuk (Trinity Bliss), Ronal (Kate Winslet), Tsireya (Bailey Bass), entre otras. Zoe Saldaña sale al paso y de inmediato abre la conversación hacia todo el cine de James Cameron, desde los 80 hasta la actualidad.

    “Desde Sarah Connor, Ellen Ripley, Rose en Titanic, el personaje de Jamie Lee Curtis en Mentiras verdaderas, Neytiri, ahora Varang… Este señor de verdad ve al ser humano, no importa el género. Y él también ve las virtudes que tiene un ser humano, lo complejo que puede ser un ser humano, aunque se desvíe. Él quiere presentarte el porqué. Para que no solamente seas el tipo de persona que descarta las cosas, o a las personas, sumamente fáciles”, indica.

    Cameron hizo una apuesta cuando decidió hacer estos largometrajes que toman años en estar terminados: que sus reflexiones continúen resultando atendibles, más allá de los vaivenes que experimente la humanidad.

    Para el actor Sam Worthington, “no puedes pensar así. Debes simplemente pensar en qué historia intentas contar y cuál es el viaje de esta franquicia. Si la alquimia es correcta, la buena ciencia ficción puede reflejar la sociedad”.

    20th Century Studios

    Por su parte, Saldaña confía en la plena vigencia de los filmes. “Yo creo que todos los temas que tiene esta película son temas con los que nos podemos relacionar hoy en día como raza humana en la Tierra”, apunta.

    Y enumera: “Que una familia se sienta refugiada, que sienta que no pertenece a ningún lugar. El papá tratando de forzar a los hijos a que llenen los zapatos de ellos, la posición de ellos, sin saber por qué. Una mamá preocupándose siempre por el bienestar de sus hijos sin saber dónde van a estar mañana. Aunque Jim te los presenta en un mundo que es sumamente fantástico y hermoso, en la raíz de todo son personas, son historias muy sencillas. Y creo que eso va a ser lo más fuerte con lo que las personas se van a llevar de la película: que la familia Sully es una familia con la que uno puede de verdad reflejarse mucho”.

    CineLa Tercera PMZoe SaldañaSam WorthingtonJames CameronAvatar: Fuego y CenizasSigourney WeaverStephen LangOona ChaplinKate WinsletBritain DaltonTrinity BlissJack ChampionBailey BassCliff CurtisGiovanni RibisiCCH PounderEdie FalcoBrendan CowellJemaine ClementDavid ThewlisPandoraJon LandauAvatarAvatar: Fire and AshAvatar: El Camino del AguaAvatar: The Way of Water

