La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”

Para los miembros más jóvenes del elenco de Avatar: Fuego y cenizas, recordar sus experiencias en las filmaciones de la película de James Cameron es también hablar de sus infancias y adolescencias.

El motivo es particular: el rodaje de la tercera parte –desarrollado en paralelo a Avatar; El camino del agua (2022)– comenzó en agosto de 2017, un momento en el que todos tenían entre ocho y 14 años.

Courtesy of 20th Century Studios

“Gran parte de eso es simplemente estar juntos todos los días, de lunes a viernes, pasar tiempo juntos durante los fines de semana, y estar allí filmando durante varios años. Fue la mejor adolescencia o infancia, como quieras llamarla”, indica a Culto el actor Jack Champion, quien comenzó a interpretar a Spider cuando tenía 12 y terminó su labor a los 16 (acaba de cumplir 21).

A su lado, la actriz Trinity Bliss, la menor del grupo (encarna a Tuk, la última hija de los Sully), señala: “Era tan pequeña… Siento que ahora entiendo lo genial que es esto de una manera que no lo podía entender en ese momento. Pero sé que realmente amo a estas personas y amo estas historias y a estos personajes en los que podemos sumergirnos”.

“Es una gran responsabilidad, pero creo que, como éramos tan jóvenes, simplemente nos divertíamos”, asegura Bailey Bass (Tsireya en la historia), quien luego destaca un concepto clave: “Leímos los guiones y sabíamos que éramos la siguiente generación de la saga Avatar”.

Ahora los tres están reunidos en Los Angeles (Estados Unidos) para iniciar la gira de promoción de la superproducción que se estrena en los cines chilenos este 18 de diciembre y expande el universo del director de Titanic (1997). Un mundo que, reconocen, se las ido revelando paulatinamente. “Nunca lo entiendes (por completo). Puedes pensar: ah, ya entiendo la mente de James Cameron, ya entiendo la saga Avatar. ¡Pero no! Seguimos construyendo, construyendo y construyendo”, explica Bass.

Leon Bennett

Iniciada hace 16 años, la franquicia ha desafiado las expectativas película a película. Primero el foco estuvo en el encuentro entre Jake Sully (Sam Worthington), un exmarine, y Neytiri (Zoe Saldaña), la hija del líder de una tribu Na’vi, y en la amenaza encarnada por el siniestro Quaritch (Stephen Lang). Luego, en la secuela del año 2022, se introdujo a la familia de la pareja y se mostró su nuevo enfrentamiento con las tropas humanas, terminando con la trágica muerte de Neteyam (Jamie Flatters), el hijo mayor del grupo.

Avatar: Fuego y cenizas comienza un par de semanas después del final de esa cinta, por lo que muchos de sus temas e hilos argumentales están estrechamente ligados a la segunda parte. Spider, el hijo de Quaritch que vivía con los Sully –y quien ya tenía un rol preponderante en el largometraje anterior–, aumenta su protagonismo en la historia, lo que le da abundante trabajo a Jack Champion.

“Él se convierte en el respirador de aire –puede respirar el aire de Pandora–, y eso provoca un gran revuelo entre todos porque piensan: ¿Lo protegemos? (...) Eso significa que todos los humanos de la Tierra pueden venir a Pandora, y genera mucho conflicto a lo largo de toda la historia. Es muy interesante”, expresa el actor.

El director de Terminator 2: El juicio final (1991) vuelve a recurrir a la captura de movimiento, la tecnología que permite que los propios actores interpreten a los azules y enormes protagonistas de la historia. Con el paso de los años, el proceso se ha refinado, lo que mejora el resultado tanto en las escenas más espectaculares como en las más íntimas.

20th Century Studios

“Él se refiere a ella como ‘la forma más pura de actuar’. La tecnología sirve para dar vida a esta interpretación, para que la historia alcance una perspectiva completa y también para que, al ver la película, nos sintamos totalmente inmersos en estas emociones, con estos personajes y en estos momentos junto a ellos, rodeados por Pandora”, plantea Trinity Bliss.

Desde la perspectiva de Bailey Bass, “Avatar logra que el público se sienta tan inmerso y tan involucrado en este viaje, y conectado con estos personajes, y luego termina y puedes tener una conversación al respecto junto a tu familia y amigos. Creo que esos son los filmes que perduran en el tiempo, y Avatar: Fuego y cenizas es realmente uno de ellos”.

El elenco reconoce que trabajar bajo ese método se ha vuelto clave para su propia formación como artistas que aspiran a tener una extensa carrera en esta industria. Champion, por ejemplo, cuenta que durante el rodaje de Contrarreloj (2023) –donde asumió el rol del hijo de Liam Neeson– recibió elogios. “El director me dijo: quiero que gires la cabeza un 30% a la derecha. Y recuerdo que me dijo: literalmente, la giraste un 30% a la derecha”, detalla.

Mark Fellman

Bass, quien también ha participado en la serie Entrevista con el vampiro de Anne Rice, apunta: “Yo tenía 13 años y no tenía ni idea de qué demonios estaba haciendo, apenas tenía entrenamiento técnico. Jim decía haz esto, haz esto otro, pero ahora he aprendido que soy muy buena siendo dirigida. Ese es un cumplido que recibo mucho cuando trabajo con otros directores. Me han dicho: acabamos de hablar contigo durante cinco minutos sobre lo que tienes que hacer y lo hiciste. Y creo que Avatar me enseñó eso”.

Lo que viene

Aunque parte del trabajo de Avatar 4 ya se ha realizado, James Cameron ha insistido en que el futuro de esa cinta –y de la quinta parte– está estrechamente ligado a la recepción de Avatar: Fuego y cenizas. Por el momento, el diseño del director es que esas dos películas presenten una gran historia, de un modo similar a cómo operaron la segunda y la tercera.

Para sorpresa de sus compañeras, Jack Champion revela que ya leyó el guión de la cuarta entrega. “Se vuelve increíblemente loco y llega a ciertos lugares que nunca pensé que podría ir a filmar. Lo cambia todo por completo”, sostiene.

Photo by StillMoving.Net for The Walt Disney Company Limited

Bailey Bass, quien ya conoce parte de lo que vivirá su personaje, sugiere: “Las relaciones siguen creciendo… Muchísimo”.

“Me emociona muchísimo crecer con nuestros personajes, y sentir que apenas nos estamos introduciendo en este enorme mundo y a estos personajes que tienen tanta profundidad y también a sus relaciones. Así que creo que la 4 y 5 van a profundizar aún más en eso”, cierra Bliss.