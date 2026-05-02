Nicolás Monckeberg: “La transversalidad que hoy existe en el directorio de Colo Colo debe ser un ejemplo que sirva para la política”

Una de las grandes sorpresas del bloque de Aníbal Mosa para la conformación del nuevo directorio de Blanco y Negro fue la incorporación del exministro del Trabajo Nicolás Monckeberg. Fanático acérrimo de Colo Colo y con un hijo en la Sub 14 del Cacique, el también ex presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados cuenta cómo se dio su llegada.

“Yo soy colocolino desde la cuna, a los seis años pisé el estadio y he conocido el club desde distintos ángulos, como hincha: cuando me arrancaba sin permiso de mis padres para ir al estadio, y como apoderado de unos de mis chicos que partió en la escuelita de Colo Colo y hoy día ya está en las divisiones inferiores”, dice.

De hecho, comparte una particular anécdota: “Cuando el Presidente Piñera me nombra ministro del Trabajo, me asigna la tarea de buscar un subsecretario, y lo encontré en Colo Colo con Fernando Arab, un tremendo compañero, que fue director y con quien compartimos asiento en la tribuna por más de 15 años”.

¿Cómo se da su llegada?

Aníbal, a quien conozco hace varios años, me comentó hace un par de semanas sobre las intenciones de hacer esta OPA y darle una administración más tranquila y más unitaria. Y ahí me plantea la disponibilidad de que integrara el directorio, de acompañarlo, y yo inmediatamente le agradecí y le dije que estaba disponible; que para mí es un verdadero honor poder hacerlo y sobre todo en esa etapa de la vida, donde lo puedo hacer.

¿Ha podido conversar sobre su rol en el Proyecto Estadio?

Construir un estadio para 60 mil personas sin que la institución se detenga y sin que el equipo deje de ganar es un tremendo desafío que requiere mucho esfuerzo, mucho profesionalismo. Y creo que, tal como lo ha dicho el presidente Mosa, hay agua en la piscina para hacerlo. Hay ganas, hay ahora un directorio que en esto tiene que trabajar unido, sin grandes diferencias, sin disputas estériles y muy consciente de que es una empresa grande, gigantesca, que requiere mucha responsabilidad, mucha seriedad. Y esto no significa que yo crea que es fácil, que sea apretar un botón y que el estadio esté construido o que esté financiado. Se va a requerir mucho esfuerzo de todos y hay que hacerlo todo bien para que resulte. Y, por lo tanto, la meta es alta.

Usted hablaba de unión. ¿Cómo ve la relación con el Club Social, que criticó la OPA de Mosa?

Yo sinceramente espero que esas diferencias que tienen más que ver con disputas de liderazgo, de poder, vayan quedando de lado. Es cierto que siempre quedan coletazos cuando el club ha estado por varios años dividido en dos o tres bandos. Uno no puede esperar que eso desaparezca de la noche a la mañana, pero definitivamente es tan ambiciosa la agenda de Colo Colo para los próximos años que no me puedo imaginar que el Club Social no se sume unitariamente. Porque ningún hincha entendería que por disputas personales se queden marginados de estos desafíos que son tan importantes.

En la U, la UC y en Colo Colo hay gente vinculada a la política. ¿Cuál es su mirada, viniendo de ese mundo?

Yo creo que por mucho tiempo en Chile se miraban los equipos de fútbol como una especie de institución de recreación, de la cual me acuerdo el domingo si el equipo gana o pierde, o si se producían desmanes en el estadio. Y eso definitivamente empieza a quedar en el pasado. Porque yo soy testigo de lo que es Colo Colo, mucho más allá de lo futbolístico; de la institución que es en la transformación de las sociedades, en los barrios, en las comunas, especialmente de sectores más populares. No quiero exagerar, pero de alguna forma la unidad, la transversalidad que hoy existe en el directorio de Colo Colo entre distintas corrientes políticas debe ser un ejemplo y un modelo que sirva para la política. En el sentido de decir que tantas peleas estériles que uno ve en el Congreso, que lo único que logran es que las cosas no avancen.

¿Lo ve como una oportunidad?

Claro. Tenemos una oportunidad única en Colo Colo, una institución que está en el corazón de los chilenos, de demostrar que cuando hay un objetivo común hay que dejar de lado las diferencias políticas. Por eso que yo valoro que hoy las autoridades se interesen en apoyar el fútbol y las instituciones del fútbol; es una demostración de que son muy importantes para el país y para lograr transformaciones sociales positivas.

¿Para usted es más importante llegar a Colo Colo que haber sido ministro?

Mire, son funciones completamente distintas, con distintas responsabilidades y obligaciones, pero tienen algo en común. Que, a partir de un buen trabajo en Colo Colo, se puede cambiar la sociedad para bien, tanto o más profundamente que desde un ministerio. Hay mucha gente que no se imagina lo que significa Colo Colo para los chilenos. Lo que significa una escuela deportiva de alto nivel en la mitad de una población donde afloraba la delincuencia. Lo que significa para una familia de esfuerzo que un niño juegue fútbol con la camiseta de Colo Colo... Todos esos aspectos son transformadores. Y si lo hacemos bien, vamos a ser un mejor país. De tal manera que, si bien es cierto que son labores distintas, ambas son capaces, tienen la potencia para transformar Chile. Insisto, los que creen que Colo Colo empieza el domingo en la mañana y termina cuando tocan el pitazo final, no han entendido nada de lo que significa Colo Colo para Chile.

Y si lo llamaran del gobierno para algún cargo público, ¿aceptaría?

¡Cómo me pregunta eso! (ríe). Hoy día estoy absolutamente feliz y contento habiendo aceptado la mejor propuesta que me pueden haber hecho, que fue aportar desde el directorio a que Colo Colo vuelva a ser grande en lo futbolístico y sobre todo que tenemos una agenda de proyectos para la institución única e histórica. Porque ser parte del equipo que construya y logre el nuevo estadio sin duda que es el desafío más grande que uno como colocolino no puede tener. Eso me tiene absolutamente entusiasmado.

¿Ya se definió en qué comisión participará dentro del directorio?

Se han asignado dos comisiones por ahora: la comisión de gestión y la comisión de fútbol. Y yo estoy en la comisión de fútbol.

A propósito de su nuevo rol, ¿cree que se debe reforzar el equipo a mitad de año?

Prefiero no anticipar opinión. Sobre todo, que siempre es bueno escuchar un buen diagnóstico antes de los verdaderamente expertos, que son Jaime Pizarro y Daniel Morón.

¿Le gusta el trabajo de Fernando Ortiz?

Creo que está haciendo un buen trabajo y está sacando al equipo adelante y, especialmente, porque está consciente de lo mucho que hay que mejorar.

¿Pero la meta es el título?

Lógico. Creo que está haciendo un buen trabajo. Está sacando al equipo adelante. Pero lo más importante es que está plenamente consciente de que hay muchas cosas que mejorar.