Con Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg en la lista: los nombres de Aníbal Mosa para el directorio de Blanco y Negro

A las 10.03 horas, Aníbal Mosa dio inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, donde se definirá al nuevo directorio de la concesionaria en medio de la OPA lanzada por el empresario puertomontino para quedarse con el control de la sociedad anónima que administra a Colo Colo.

Luego de entonar el himno, el presidente pidió un minuto de silencio por el fallecido director Carlos Cortés, representante del Bloque Vial-Ruiz Tagle, quien murió en febrero pasado.

Tras aprobar todos los puntos precedentes, se procedió a la elección de los directores que ocuparán las vacantes de Cortés y de Alfredo Stöhwing, Diego González y Ángel Maulén, quienes decidieron no presentarse, el Club Social y Deportivo Colo Colo ya decidió los nombres de sus dos representantes, Edmundo Valladares y Edison Marchant.

Ambos regresan a la concesionaria que encabezaron, como presidente y vicepresidente entre 2021 y 2022, respectivamente. En aquella ocasión, se impusieron con los votos del Bloque Vial, en un momento en que Colo Colo vivía una profunda crisis tras salvar la categoría en un inédito partido por la permanencia ante Universidad de Concepción en Talca.

Eso sí, en esta oportunidad el panorama es distinto, porque Mosa tiene un acuerdo para adquirir las acciones de sus históricos rivales, por lo que ya no necesitará del voto del Club Social para tomar decisiones respecto de la institución, salvo en los temas relacionados con el estadio, donde la corporación debe dar la autorización para cualquier cambio que se lleve a cabo.

Alta connotación

Luego, se propusieron los nombres de los directores de Serie B, donde Aníbal Mosa ratificó a sus directores actuales Aziz Mosa y Eduardo Loyola y propuso al ex ministro del Deporte del gobierno de Gabriel Boric, Jaime Pizarro, al exministro del Trabajo de la administración de Sebastián Piñera, Nicolás Monckeberg, la exrepresentante del Club Social en la concesionaria, Paloma Norambuena, y el economista Paul Fontaine para llenar los cuatro cupos del Bloque Vial-Ruiz Tagle, que no presentó candidatos.

Si bien se solicitó una pausa de 15 minutos para analizar los nombres, esto fue solo un trámite, pues eran siete los candidatos para igual número de cupos.

Finalmente, Fontaine fue elegido con la primera mayoría (13,50%), luego le siguieron Aníbal Mosa (13,41%), Loyola y Aziz Mosa (13,39%), Pizarro, Monckeberg y Norambuena (11,43%). Mientras que el 8,03% de los accionistas votó en blanco y un 3,96% no votó.