SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sin el Bloque Vial: Blanco y Negro se alista para una inusual Junta de Accionistas tras la OPA de Aníbal Mosa

    El empresario podrá designar a sus directores a la espera de que se concrete la oferta que realizó para controlar la totalidad de la sociedad anónima.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Aníbal Mosa está a un paso de tener el control total de Blanco y Negro. Foto: Raúl Zamora/Photosport.

    Este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, se desarrollará la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, una cita que se da en un contexto totalmente distinto al que ha caracterizado a las demás citas. Por primera vez, Aníbal Mosa tendrá la vía libre para elegir a la mayoría del directorio.

    La particular situación ocurre debido a que el Bloque Vial-Ruiz Tagle no se va a presentar a la cita. Así, Ángel Maulén, Alfredo Stöhwing y Diego González, sus representantes, no serán parte de la reunión ni candidatos a la mesa de la concesionaria, pues ese sector adquirió un compromiso con Mosa para venderle sus papeles mediante una Oferta Pública de Acciones (OPA).

    En la actualidad, el puertomontino es dueño del 38,8% de las acciones de la concesionaria lanzó una oferta por el 61,18% restante a un precio de $ 162 por acción, lo que le permitiría controlar la totalidad de la sociedad anónima. De hecho, hay un acuerdo con Leonidas Vial para que el empresario le venda su parte y convenza a sus demás socios del bloque, por lo que Mosa pasaría a tener hasta siete directores y la única oposición que tendría sería la que pondrían los dos integrantes que debe designar el Club Social.

    Después de un error de cálculo, la OPA tuvo que ser prorrogada hasta el 2 de junio, debido a que su plazo anterior (22 de mayo) iba en contra de lo que indica la ley, que señala que no se puede concretar una oferta en los 30 días previos a la divulgación de los estados finacieros trimestrales o anuales que, en el caso de ByN, se publican el 30 de mayo.

    Por otra parte, la ley también impedía la postergación de la Junta Ordinaria de Accionistas para esperar el resultado de la OPA, pues esta debe realizarse sí o sí dentro del primer cuatrimestre. Es decir, antes del 30 de abril.

    Como se espera que el resultado de la oferta de Mosa cambie significativamente la composición del directorio, después del 2 de junio deberá llamarse a una nueva Junta de Accionistas para determinar la estructura final de la mesa de la concesionaria. Sin embargo, tampoco se descarta que sea la misma que se elija este miércoles, dado la libertad que tendrá el timonel para colocar a directores de su confianza.

    El choque con la corporación

    El presidente de la Corporación, Edmundo Valladares, se opone a las intenciones de Mosa. “Informamos nuestra postura contraria a la OPA. Más allá de que sea impulsada por Mosa, es contraria a lo que sentimos que debe ser Colo Colo. Hay que avanzar en una línea opuesta a la concentración del poder accionario”, declaró.

    En ese contexto, Mosa no tendría contrapeso en sus decisiones, salvo las que tengan que ver con el estadio Monumental, que sigue siendo patrimonio del CSyD, justo en medio de los avances para remodelar el recinto. “Vamos a tener que conversar después de la junta ordinaria de accionistas del miércoles, sin duda. Para nosotros es de suma importancia que no se detenga el avance del Proyecto Estadio, más allá de quién esté al frente", anunció el timonel.

    La reunión será híbrida y, además de la conformación del directorio, la cita contempla el informe de los auditores externos; la aprobación o rechazo de la memoria, balance y estadosfinancieros de la sociedad, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025; destino resultados del Ejercicio; la remuneración del directorio para 2026; designación de auditores externos para el ejercicio de este año, entre otras materias.

    Más sobre:FútbolColo ColoBlanco y NegroAníbal MosaAlfredo StöhwingLeonidad VialEdmundo ValladaresGabriel Ruiz Tagle

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobernador de Valparaíso cuestiona demolición de viviendas en El Olivar y señala que “existe la posibilidad de reparar esas casas”

    Al menos dos heridos en un ataque contra un sinagoga en el norte de Londres

    Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    Superintendencia deroga circulares que equiparaban uso de Aula Segura entre colegios e incluían perspectiva de género

    El precio del petróleo no detiene su escalada y el barril cruza los US$ 115

    Lo más leído

    1.
    Cecilia Pérez aterriza el sueño del estadio de la U al asumir como presidenta: “Vender humo no es parte de mi esencia”

    Cecilia Pérez aterriza el sueño del estadio de la U al asumir como presidenta: “Vender humo no es parte de mi esencia”

    2.
    Con un golazo en el final: Audax Italiano logra un agónico empate ante Barracas Central y se ilusiona en la Sudamericana

    Con un golazo en el final: Audax Italiano logra un agónico empate ante Barracas Central y se ilusiona en la Sudamericana

    3.
    Francisco, hijo del expresidente Patricio Aylwin, es la carta de Cecilia Pérez para reforzar al directorio de Azul Azul

    Francisco, hijo del expresidente Patricio Aylwin, es la carta de Cecilia Pérez para reforzar al directorio de Azul Azul

    4.
    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo

    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo

    5.
    ¿Alexis Sánchez a Universidad de Chile? Cecilia Pérez aborda el eventual fichaje del Niño Maravilla en la U

    ¿Alexis Sánchez a Universidad de Chile? Cecilia Pérez aborda el eventual fichaje del Niño Maravilla en la U

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Superintendencia deroga circulares que equiparaban uso de Aula Segura entre colegios e incluían perspectiva de género
    Chile

    Superintendencia deroga circulares que equiparaban uso de Aula Segura entre colegios e incluían perspectiva de género

    Liberan con vida a empresario de 84 años que fue secuestrado la semana pasada en San Miguel

    Detienen a sujeto que tenía plantación de marihuana en su patio en Ñuñoa: se encontraron 42 plantas

    El precio del petróleo no detiene su escalada y el barril cruza los US$ 115
    Negocios

    El precio del petróleo no detiene su escalada y el barril cruza los US$ 115

    Industria avala decisión del gobierno de no avanzar en nueva ley de pesca y el mundo político se divide

    Participación de las AFP en el Ahorro Previsional Voluntario cierra 2025 en su menor nivel desde que hay registro

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista
    Tendencias

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    Por qué tomar café te pone de buen humor (incluso si no tiene cafeína), según un estudio

    “Siento que no me han olvidado”: cómo Corea del Sur usa IA para salvar a los adultos mayores de la soledad y demencia

    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo
    El Deportivo

    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo

    Pablo Guede revela que rechazó a Colo Colo antes de llegar a Alianza Lima: “Me llamaron y les dije que no”

    El elogio definitivo: Claudio Bravo se rinde ante la actuación de Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso
    Cultura y entretención

    Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso

    Qué fue de Bubbles, el chimpancé que Michael Jackson rescató de la muerte

    Entre Mon Laferte, Cancamusa y Sinaka: Premios Pulsar 2026 revela sus nominados

    Al menos dos heridos en un ataque contra un sinagoga en el norte de Londres
    Mundo

    Al menos dos heridos en un ataque contra un sinagoga en el norte de Londres

    Israel sanciona la campaña de recaudación de fondos para financiar la Global Sumud Flotilla

    Irán reitera su condena a la “piratería” de Estados Unidos contra buques que realizaban actividades “legítimas” en Ormuz

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC