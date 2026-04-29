Sin el Bloque Vial: Blanco y Negro se alista para una inusual Junta de Accionistas tras la OPA de Aníbal Mosa

Este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, se desarrollará la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, una cita que se da en un contexto totalmente distinto al que ha caracterizado a las demás citas. Por primera vez, Aníbal Mosa tendrá la vía libre para elegir a la mayoría del directorio.

La particular situación ocurre debido a que el Bloque Vial-Ruiz Tagle no se va a presentar a la cita. Así, Ángel Maulén, Alfredo Stöhwing y Diego González, sus representantes, no serán parte de la reunión ni candidatos a la mesa de la concesionaria, pues ese sector adquirió un compromiso con Mosa para venderle sus papeles mediante una Oferta Pública de Acciones (OPA).

En la actualidad, el puertomontino es dueño del 38,8% de las acciones de la concesionaria lanzó una oferta por el 61,18% restante a un precio de $ 162 por acción , lo que le permitiría controlar la totalidad de la sociedad anónima. De hecho, hay un acuerdo con Leonidas Vial para que el empresario le venda su parte y convenza a sus demás socios del bloque, por lo que Mosa pasaría a tener hasta siete directores y la única oposición que tendría sería la que pondrían los dos integrantes que debe designar el Club Social.

Después de un error de cálculo, la OPA tuvo que ser prorrogada hasta el 2 de junio, debido a que su plazo anterior (22 de mayo) iba en contra de lo que indica la ley, que señala que no se puede concretar una oferta en los 30 días previos a la divulgación de los estados finacieros trimestrales o anuales que, en el caso de ByN, se publican el 30 de mayo.

Por otra parte, la ley también impedía la postergación de la Junta Ordinaria de Accionistas para esperar el resultado de la OPA, pues esta debe realizarse sí o sí dentro del primer cuatrimestre. Es decir, antes del 30 de abril.

Como se espera que el resultado de la oferta de Mosa cambie significativamente la composición del directorio, después del 2 de junio deberá llamarse a una nueva Junta de Accionistas para determinar la estructura final de la mesa de la concesionaria. Sin embargo, tampoco se descarta que sea la misma que se elija este miércoles, dado la libertad que tendrá el timonel para colocar a directores de su confianza.

El choque con la corporación

El presidente de la Corporación, Edmundo Valladares, se opone a las intenciones de Mosa. “Informamos nuestra postura contraria a la OPA. Más allá de que sea impulsada por Mosa, es contraria a lo que sentimos que debe ser Colo Colo. Hay que avanzar en una línea opuesta a la concentración del poder accionario”, declaró.

En ese contexto, Mosa no tendría contrapeso en sus decisiones, salvo las que tengan que ver con el estadio Monumental, que sigue siendo patrimonio del CSyD, justo en medio de los avances para remodelar el recinto. “Vamos a tener que conversar después de la junta ordinaria de accionistas del miércoles, sin duda. Para nosotros es de suma importancia que no se detenga el avance del Proyecto Estadio, más allá de quién esté al frente", anunció el timonel.

La reunión será híbrida y, además de la conformación del directorio, la cita contempla el informe de los auditores externos; la aprobación o rechazo de la memoria, balance y estadosfinancieros de la sociedad, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025; destino resultados del Ejercicio; la remuneración del directorio para 2026; designación de auditores externos para el ejercicio de este año, entre otras materias.