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    La razón que obliga a Aníbal Mosa a prorrogar la OPA para tener el control de Blanco y Negro

    La oferta del empresario para hacerse con la totalidad de las acciones de la concesionaria por 11 días debido a un error en la formulación de esta.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Aníbal Mosa está a un paso de tener el control total de Blanco y Negro. Foto: Raúl Zamora/Photosport.

    Aníbal Mosa busca tener el control absoluto de Colo Colo. Y para ello, el presidente de Blanco y Negro lo intentará a través del aumento de su propiedad en la concesionaria. El empresario presentó durante la última semana una segunda Oferta Pública de Acciones (OPA) que contempla la compra de hasta 61.186.470 acciones Serie B (equivalentes al 61,18% de esa serie) a un precio de $ 162 por papel, lo que totaliza cerca de $ 9.912 millones.

    En primera instancia, esta se extendía por 30 días corridos entre el 22 de abril y el 22 de mayo de 2026, en la hora de apertura y cierre del mercado bursátil. Sin embargo, este viernes, se informó que el plazo aumentó.

    “Conforme a lo establecido en el artículo 205 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y en la sección “3.4. Plazo de Duración de la Oferta” del Aviso de Inicio, el Oferente informa de la prórroga de la vigencia de la Oferta por 11 (once) días corridos adicionales, de modo que la Oferta se extiende hasta las 17:30 horas del día 2 de junio de 2026“, señala el aviso de prórroga de la OPA.

    Lo que dice la ley

    Para muchos, esta extensión del plazo los tomó por sorpresa. No obstante, la razón es bastante particular, pues responde a un problema de fondo. Sin ir más lejos, la OPA no consideró un factor clave en la Ley 18.045, que es la que rige el mercado de valores, pues no contempló los plazos.

    En ese sentido, el Artículo 16, señala lo siguiente: “Sin perjuicio de las políticas que adopte cada emisor, los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de un emisor de valores de oferta pública, así como sus cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad, no podrán efectuar, directa o indirectamente, transacciones sobre los valores emitidos por el emisor, dentro de los treinta días previos a la divulgación de los estados financieros trimestrales o anuales de este último”.

    En el caso de Blanco y Negro, año a año, la entrega de los estados financieros trimestrales se produce el 30 de mayo, por lo que legalmente no hubiese podido llevarse a cabo si no se extendía el plazo desde el 22 de mayo al 2 de junio.

    Más sobre:FútbolColo ColoOPAAníbal MosaBlanco y Negro

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