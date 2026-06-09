Con 12 mil cupos: se abren las inscripciones para el Fedachi Marathon
Este martes comienza la venta de entradas para la segunda versión de la prueba federada, que además será el Sudamericano de diversas distancias.
A partir de las 19 horas de este martes 9 de junio, estarán abiertas las inscripciones para la segunda versión del Fedachi Marathon, el maratón oficial de la Federación Atlética, que se disputará el 15 de noviembre y que contará con varias novedades.
En esta ocasión, la organización destaca la existencia de una mayor cantidad de cupos, la presencia de hidratación y descuentos para afiliados a Caja Los Andes, con el fin de garantizar una gran experiencia para los participantes.
Las distancias este 2026 serán de 10k, 21k, 42k y una familiar de 5K, para adultos y niños desde los 10 años. En total, serán 12 mil cupos disponibles.
Además, la prueba será también válida como Sudamericano de Maratón (42K) y Ruta en 1 milla, 5K y 21K, reforzando la relevancia de esta versión a nivel continental, de la mano de la Federación Atlética de Chile.
La edición 2026 tiene a Asics como partner técnico. Cada corredor inscrito recibirá una polera de la carrera de la marca japonesa. Y la hidratación oficial correrá por cuenta de Powerade, la bebida isotónica fabricada por The Coca-Cola Company.
Afiliados a Caja Los Andes tendrán $ 7.000 de descuento en la inscripción. Las inscripciones se podrán hacer en el sitio oficial del evento: www.fedachimarathon.cl. Se podrá acceder a un máximo de dos descuentos por afiliado y hay un total máximo de 9.000 descuentos disponibles para el evento.
Los valores
El evento contará con dos períodos de inscripción.
Preventa:
Del 9 de junio al 15 de julio o hasta agotar los cupos de cada distancia asignados para la preventa.
5K: $ 20.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 500 cupos en 5K.
10K: $ 25.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 2.250 cupos en 10K.
21K: $ 32.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 2.750 cupos en 21K.
42K: $ 38.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 500 cupos en 42K.
Venta general
Desde el 16 de julio o inmediatamente después de agotar los cupos de preventa de cada distancia.
5K: $22.000 + comisión ticketera.
10K: $27.000 + comisión ticketera.
21K: $35.000 + comisión ticketera.
42K: $40.000 + comisión ticketera.
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