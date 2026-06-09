Con 12 mil cupos: se abren las inscripciones para el Fedachi Marathon

El Fedachi Marathon tendrá su segunda versión en noviembre.

A partir de las 19 horas de este martes 9 de junio, estarán abiertas las inscripciones para la segunda versión del Fedachi Marathon , el maratón oficial de la Federación Atlética, que se disputará el 15 de noviembre y que contará con varias novedades.

En esta ocasión, la organización destaca la existencia de una mayor cantidad de cupos, la presencia de hidratación y descuentos para afiliados a Caja Los Andes, con el fin de garantizar una gran experiencia para los participantes.

Las distancias este 2026 serán de 10k, 21k, 42k y una familiar de 5K, para adultos y niños desde los 10 años. En total, serán 12 mil cupos disponibles.

Además, la prueba será también válida como Sudamericano de Maratón (42K) y Ruta en 1 milla, 5K y 21K, reforzando la relevancia de esta versión a nivel continental, de la mano de la Federación Atlética de Chile.

La edición 2026 tiene a Asics como partner técnico. Cada corredor inscrito recibirá una polera de la carrera de la marca japonesa. Y la hidratación oficial correrá por cuenta de Powerade, la bebida isotónica fabricada por The Coca-Cola Company.

Afiliados a Caja Los Andes tendrán $ 7.000 de descuento en la inscripción. Las inscripciones se podrán hacer en el sitio oficial del evento: www.fedachimarathon.cl. Se podrá acceder a un máximo de dos descuentos por afiliado y hay un total máximo de 9.000 descuentos disponibles para el evento.

Los valores

El evento contará con dos períodos de inscripción.

Preventa:

Del 9 de junio al 15 de julio o hasta agotar los cupos de cada distancia asignados para la preventa.

5K: $ 20.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 500 cupos en 5K.

10K: $ 25.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 2.250 cupos en 10K.

21K: $ 32.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 2.750 cupos en 21K.

42K: $ 38.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 500 cupos en 42K.

Venta general

Desde el 16 de julio o inmediatamente después de agotar los cupos de preventa de cada distancia.

5K: $22.000 + comisión ticketera.

10K: $27.000 + comisión ticketera.

21K: $35.000 + comisión ticketera.

42K: $40.000 + comisión ticketera.