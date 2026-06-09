SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con 12 mil cupos: se abren las inscripciones para el Fedachi Marathon

    Este martes comienza la venta de entradas para la segunda versión de la prueba federada, que además será el Sudamericano de diversas distancias.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El Fedachi Marathon tendrá su segunda versión en noviembre. Jonnathan Oyarzun

    A partir de las 19 horas de este martes 9 de junio, estarán abiertas las inscripciones para la segunda versión del Fedachi Marathon, el maratón oficial de la Federación Atlética, que se disputará el 15 de noviembre y que contará con varias novedades.

    En esta ocasión, la organización destaca la existencia de una mayor cantidad de cupos, la presencia de hidratación y descuentos para afiliados a Caja Los Andes, con el fin de garantizar una gran experiencia para los participantes.

    Las distancias este 2026 serán de 10k, 21k, 42k y una familiar de 5K, para adultos y niños desde los 10 años. En total, serán 12 mil cupos disponibles.

    Además, la prueba será también válida como Sudamericano de Maratón (42K) y Ruta en 1 milla, 5K y 21K, reforzando la relevancia de esta versión a nivel continental, de la mano de la Federación Atlética de Chile.

    La edición 2026 tiene a Asics como partner técnico. Cada corredor inscrito recibirá una polera de la carrera de la marca japonesa. Y la hidratación oficial correrá por cuenta de Powerade, la bebida isotónica fabricada por The Coca-Cola Company.

    Afiliados a Caja Los Andes tendrán $ 7.000 de descuento en la inscripción. Las inscripciones se podrán hacer en el sitio oficial del evento: www.fedachimarathon.cl. Se podrá acceder a un máximo de dos descuentos por afiliado y hay un total máximo de 9.000 descuentos disponibles para el evento.

    Los valores

    El evento contará con dos períodos de inscripción.

    Preventa:

    Del 9 de junio al 15 de julio o hasta agotar los cupos de cada distancia asignados para la preventa.

    5K: $ 20.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 500 cupos en 5K.

    10K: $ 25.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 2.250 cupos en 10K.

    21K: $ 32.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 2.750 cupos en 21K.

    42K: $ 38.000 + comisión ticketera | Hasta el 15 de julio o hasta alcanzar 500 cupos en 42K.

    Venta general

    Desde el 16 de julio o inmediatamente después de agotar los cupos de preventa de cada distancia.

    5K: $22.000 + comisión ticketera.

    10K: $27.000 + comisión ticketera.

    21K: $35.000 + comisión ticketera.

    42K: $40.000 + comisión ticketera.

    Más sobre:Fedachi MarathonFederación AtléticaMaratón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Operativo por presunta red de tráfico de drogas y corrupción en cárcel de Illapel deja 16 detenidos, incluidos cinco gendarmes

    Tras nuevo empate: Senado rechaza norma que habilita el levantamiento del secreto bancario por la UAF y pasa a comisión mixta

    Bolsa de Santiago anota fuerte alza y rompe racha de 7 sesiones consecutivas de bajas

    Tribunal decreta prisión preventiva para cuatro sujetos de la RML detenidos en Cañete por robo, homicidio e incendio

    Embajador Gonzalo Uriarte presenta cartas credenciales a Presidente Milei en la Casa Rosada

    Ministra Chomali constituye Consejo Nacional de Salud para fortalecer atención primaria y mejorar listas de espera

    Lo más leído

    1.
    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    2.
    Repasa la victoria de la Roja sobre la mundialista República Democrática del Congo

    Repasa la victoria de la Roja sobre la mundialista República Democrática del Congo

    3.
    Dembélé vs. Mbappé: la polémica que sacude el camarín de Francia a días del Mundial

    Dembélé vs. Mbappé: la polémica que sacude el camarín de Francia a días del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Operativo por presunta red de tráfico de drogas y corrupción en cárcel de Illapel deja 16 detenidos, incluidos cinco gendarmes
    Chile

    Operativo por presunta red de tráfico de drogas y corrupción en cárcel de Illapel deja 16 detenidos, incluidos cinco gendarmes

    Tras nuevo empate: Senado rechaza norma que habilita el levantamiento del secreto bancario por la UAF y pasa a comisión mixta

    Tribunal decreta prisión preventiva para cuatro sujetos de la RML detenidos en Cañete por robo, homicidio e incendio

    Bolsa de Santiago anota fuerte alza y rompe racha de 7 sesiones consecutivas de bajas
    Negocios

    Bolsa de Santiago anota fuerte alza y rompe racha de 7 sesiones consecutivas de bajas

    El dólar cae luego de subir casi $30 en dos jornadas y queda a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    CFA advierte que proyecto de mayor endeudamiento acercaría su nivel al 44% del PIB y pide avanzar en medidas de financiamiento permanente

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años
    Tendencias

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    Con 12 mil cupos: se abren las inscripciones para el Fedachi Marathon
    El Deportivo

    Con 12 mil cupos: se abren las inscripciones para el Fedachi Marathon

    Córdova le dispara otra vez a la prensa tras el triunfo: “Están cambiando cosas que para ustedes pasan desapercibidas”

    “Nos hacen reír aún más que el Barcelona”: la desopilante guerra tuitera entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela

    De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial
    Mundo

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor
    Paula

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy