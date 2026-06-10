Senado prolonga conflicto por vacante de secretario: postulantes iban a ser entrevistados, pero no pudieron exponer

A pesar de que los dos candidatos finalistas en el proceso de selección del nuevo secretario del Senado llegaron este martes puntualmente a la reunión de la Comisión de Régimen Interno, finalmente no pudieron exponer ante esta instancia.

Macarena Lobos, exministra secretaria general de la Presidencia, y Luis Rojas, prosecretario de la Cámara, habían sido seleccionados como los principales postulantes para ocupar este alto cargo de la Cámara Alta, debido a sus trayectorias profesionales y su currículum académico.

No obstante, la sesión de régimen fue más tensa de lo esperado. El senador Juan Luis Castro (PS), presentó una queja para tratar de inhabilitar al senador Manuel José Ossandón (RN), debido a que en el pasado promovió una denuncia contra el exsecretario de la corporación, Raúl Guzmán, quien fue desechado y no fue incluido en la lista final de postulantes.

La presidenta del Senado, para tratar de descomprimir el ambiente tenso de la reunión, propuso ampliar las entrevistas, no solo a Lobos y a Rojas, sino también a los otros candidatos, tanto a Guzmán, como a los abogados del Senado que participaron de este concurso. Francisco Vives y Pilar Silva, además de la ex subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva.

Sin embargo, el senador Ignacio Urrutia (republicano) no dio la unanimidad, por lo tanto, la propuesta de Núñez fue desechada.

En vista del escaso tiempo que quedaba, Núñez decidió dar por finalizada la reunión, ya que, además, debía comenzar una sesión de sala del Senado, por lo que ni Rojas ni Lobos pudieron ser entrevistados.