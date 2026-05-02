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    La Casa de los Espíritus: El tiempo recobrado

    Al final, el mejor aliado de la serie, es el tiempo. Ese que regala la serialidad y sus espacios holgados. El que permite que los vínculos respiren, y el espectador se fidelice con su historia. El que analiza el paso de los años, y confirma que los contextos cambian, pero la naturaleza humana persiste. Solo el tiempo dirá si la serie pasará la prueba de la historia.

    Paula FrederickPor 
    Paula Frederick
    La Casa de los Espíritus: El tiempo recobrado

    El cine y la literatura mantienen una relación obstinada. Nacen de la misma pulsión, pero sus caminos colisionan, se bifurcan y vuelven, inevitablemente, a entrelazarse. Como una relación tortuosa pero necesaria, marcada por una insatisfacción constante y, al mismo tiempo, una dependencia inevitable. Y en ese vaivén infinito, el lector, o el espectador, siempre terminan siendo el juez más severo.

    Pocas obras cargan con el peso de La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Su éxito, relevancia literaria y dimensión simbólica, ha cruzado fronteras, generaciones y lenguajes. Adaptarla es, inevitablemente, un gesto ambicioso. Pero también, muy esperado.

    Después de su vilipendiada versión cinematográfica de 1993, llena de estrellas angloparlantes, La casa de los espíritus llega a Prime Video en formato serial, bajo la dirección de Andrés Wood y Francisca Alegría, showrunner junto a Fernanda Urrejola, y producida por Fábula, Eva Longoria y la propia Isabel Allende. Filmada solo en locaciones chilenas, con un elenco de actores nacionales e iberoamericanos y con música original de Mon Laferte, los ingredientes anticipan una serie única, grande y nuestra, que podría finalmente captar el espíritu del libro en cuestión.

    Primera decisión inteligente: partir desde el final. O, al menos, desde un presente que nos suena cercano. En la primera escena, Alba (Rochi Hernández), nieta de Clara, descubre los cuadernos de su abuela, y su voz se vuelve hilo conductor de una historia fragmentada, hecha de recuerdos y herencias invisibles. Ese gesto instala uno de los núcleos del relato: el lugar de las mujeres en la familia y su obstinada persistencia. Clara (interpretada en su adultez por Nicole Wallace y Dolores Fonzi) , Blanca (Sara Becker y Fernanda Urrejola), Alba, la desgraciada Rosa y sus cabellos verdes, se vuelven variaciones de una misma fuerza femenina, que se despliega en distintos cuerpos y épocas. Figuras eternas, a veces bendecidas, otras malditas, en constante tensión con un mundo marcado por la violencia, la desigualdad social, la figura imponente de Esteban Trueba (Rodrigo Herrera) y la búsqueda de sus derechos fundamentales, siempre esquivos.

    Como en toda adaptación, hay pérdidas. La intensidad se modula, los conflictos se condensan. En esa dimensión de elecciones y renuncias, la cámara se desliza por los espacios como una presencia discreta, a medio camino entre lo íntimo y lo ajeno. Intrusa y familiar. Hay algo etéreo en su mirada, que sugiere que todo podría ser recuerdo o invención. Ese recurso se intensifica al filmar los personajes femeninos, más oníricos, difusos, que se funden en su entorno, y se endurece con los masculinos, rígidos, anclados en sus propios márgenes. Terrenales y, a la vez, lejanos.

    Con ritmo fluido y escenas de gran belleza, los primeros capítulos de la serie son la crónica de una premonición anunciada. Como las visiones de Clara del Valle. Y aunque haya poca sorpresa y más lugares familiares, o comunes, no la hace menos interesante.La intuición es que no busca sorprender, sino resonar. En un nuevo formato, con mayor nitidez y un lenguaje común: el de un país, un continente y sus heridas persistentes, que sobreviven en los libros, mientras se diluyen en la memoria.

    Al final, el mejor aliado de la serie, es el tiempo. Ese que regala la serialidad y sus espacios holgados. El que permite que los vínculos respiren, y el espectador se fidelice con su historia. El que analiza el paso de los años, y confirma que los contextos cambian, pero la naturaleza humana persiste. Solo el tiempo dirá si la serie pasará la prueba de la historia. Por ahora, queda la belleza, la intuición y un nuevo, y promisorio, comienzo.

    Más sobre:La casa de los espíritusIsabel AllendePrime VideoLT SábadoSeriesStreamingSeries culto

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