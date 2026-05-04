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    Irán advierte que “cualquier interferencia” de EE.UU. en Ormuz supondrá violar el alto al fuego ante “Proyecto Libertad” de Trump

    El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, recalcó que ni el estratégico paso marítimo ni el golfo Pérsico se “regirán” por las “publicaciones delirantes" del mandatario norteamericano.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Estrecho de Ormuz. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Las autoridades iraníes advirtieron este domingo que cualquier intervención por parte de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz será considerada como una violación a la tregua, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara la puesta en marcha del “Proyecto Libertad" para facilitar la salida de los buques atrapados por el bloqueo.

    “Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del Estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego”, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en un mensaje publicado en redes sociales.

    En el texto, Azizi también recalcó que ni el estrecho de Ormuz ni el golfo Pérsico se “regirán” por las “publicaciones delirantes de Trump”, minutos después de que el líder republicano diera a conocer a través de Truth Social que, desde este lunes, partirá la iniciativa que facilitará la salida de las embarcaciones atrapadas en el estratégico paso.

    “¡Nadie se creerá esos escenarios de juegos de culpas!”, aseguró el presidente de la citada comisión de la República Islámica, luego de que Trump además amenazara con una “respuesta contundente” a quien interfiera en el “proceso humanitario” anunciado.

    Esto porque a juicio del jefe de Estado norteamericano su proyecto marítimo busca “liberar” a “personas, empresas y países” que “no han hecho absolutamente nada malo” y que solo son “víctimas de las circunstancias”.

    Ejército de EE.UU. confirma su apoyo al Proyecto Libertad

    Durante la noche de este domingo, el Comando Central (Centcom) de EE.UU. anunció que a partir de mañana brindará su apoyo al “Proyecto Libertad” con el objetivo de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo comercial a través del Estrecho de Ormuz.

    En un comunicado, que compartió en su cuenta en X, el Centcom aseguró que la misión brindará apoyo a “los buques mercantes que deseen transitar libremente por este corredor comercial internacional esencial”, ya que por ahí se traslada una cuarta parte del comercio mundial de petróleo y volúmenes significativos de combustible y fertilizantes.

    “Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, al tiempo que mantenemos el bloqueo naval”, declaró el almirante Brad Cooper, el jefe del Comando, de acuerdo a la publicación.

    En el escrito además se detalló que el apoyo militar incluirá “destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 miembros de las fuerzas armadas”.

    Más sobre:IránEstados UnidosEstrecho de OrmuzProyecto LibertadDonald TrumpEbrahim AziziCentcomMundo

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