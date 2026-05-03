Quiroz pone en duda alza de bencinas a inicios de mayo y afirma que fisco “ahorró” casi US$1.000 millones con ajuste al Mepco

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este domingo puso en duda que las bencinas vayan a subir otros $35 en la primera semana de mayo.

“¿Quién le dijo que van a volver a subir?“, respondió Quiroz frente a una consulta que hicieron los conductores de Estado Nacional en una entrevista que dio el titular de Hacienda en TVN. ”Veamos cómo le va a los expertos. Pero no lo dé por seguro. Hay una fórmula, hay una ley. En Chile, yo no sé por qué, se ha perdido en algún minuto esta como tranquilidad, hay mucha estridencia, cualquier experto opina, tranquila, vamos a ver cómo va".

Quiroz también llegó al estudio de TVN con un papel titulado “ajuste del Mepco permitió `ahorrar` casi US$1.000 millones”. En ese sentido, explicó que son “US$995 millones que nos habríamos perdido en sólo cinco semanas, versus US$67 millones (...) Y si esto sigue, en seis semanas más son otros US$900, y en seis semanas son otros... llegamos fácilmente a US$4.000 millones”.

Quiroz sostuvo que “aquí hay una guerra. Lo que pasa es que en Chile vivimos tan lejos, los temas son otros. Pero hay una guerra y la guerra es muy seria. Entonces, lo que ocurre acá, es que nos pilla esta situación con US$40.000 millones más de deuda que la situación que se encontró el gobierno anterior cuando le pasó algo que ni siquiera es parecido. La Agencia Internacional de la Energía califica esta la crisis más seria de los últimos 50 años”.

Quiroz dijo que no habrá nuevas medidas de mitigación para las familias, más allá de lo que ya han impulsado, que ha estado centrado en el uso de locomoción y el congelamiento de precios de la parafina.

Respecto de si sigue en pie la meta de llegar a un déficit estructural del 0% como el gobierno ha planteado, el ministro respondió: “Nosotros nos hemos planteado, la meta original, es terminar creciendo al 4%, tener un desempleo del 6%, y también, al mismo tiempo, tener un balance fiscal al final del periodo. Eso es a lo que queremos apuntar”.

Pero agregó: “Ahora, tenemos que ver con qué situación nos hemos encontrado. Primero, es peor de lo que nos imaginábamos, por un lado. Y por otro lado, también tenemos estos otros incidentes, como la guerra. Pero yo, mi impresión, es que debiésemos mantener esas metas. Pero vamos a tener que terminar de hacer los análisis, porque estas cosas hay que hacerlas con fundamentos”.

Polémica por oficios y PGU

Toda una polémica se armó luego de que trascendiera que el Ministerio de Hacienda de Jorge Quiroz había enviado los lineamientos a todo el resto de secretarios de Estado para elaborar sus propuestas de Presupuesto 2027.

Entre otras cosas, allí se recomendaba al Ministerio del Trabajo “rebajar presupuesto” de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Respecto de esta polémica, el ministro de Hacienda dijo que “la gente lee poco, lamentablemente”. En ese sentido, explicó que “está el cuerpo del oficio y lo otro es un anexo que se acompaña como referencia”.

Sobre ello, dijo que “el cuerpo del oficio es el inicio de un diálogo que se sostiene con los ministerios a efectos de preparar la ley de presupuestos que viene. Y si uno lee ese oficio, que es cortito, son dos o tres páginas, se dice en dos oportunidades que el presupuesto base de cada ministerio tiene que respetar las leyes y los compromisos contractuales existentes. Por lo tanto, todas las leyes, léase PGU, la famosa Junaeb, son leyes existentes que deben ser respetadas”.

Quiroz dijo que “ese es el cuerpo del oficio. Entonces, la verdad, es que era un tema que yo lo consideré más bien nimio. No era el primer oficio que enviábamos”. En todo caso, reconoció: “El oficio tuvo un error de oficio, faltó oficio, ¿que oficio faltó? Imaginarse que el oficio iba a ser público”.

Consultado sobre la sugerencia de Hacienda a Trabajo de recortar el 15% del presupuesto de la PGU, Quiroz, argumentó que “una cosa es la ley, la PGU; y otra cosa distinta es cómo se está aplicando la ley. Y voy a poner un ejemplo: la ley establece, por ejemplo, que el beneficio también se aplica a los extranjeros que llevan más de 20 años en el país. Pregunta: ¿Cómo se acredita? Hay un mecanismo. No estoy diciendo que está mal. Digo que estos oficios llaman a examinar cómo se están haciendo las cosas".

Recalcó que “lo interesante de este ejercicio, es que obligan a examinar cómo se están haciendo las cosas. Y cuando se examinan, uno descubre cosas”. Lo ejemplificó con el pago del CAE que examinaron al llegar al gobierno. “En la PGU, desconocemos. Pero por eso mismo hay que investigar”, puntualizó.

Además, enfatizó: “Amamos la PGU y la PGU no se va a tocar”. También hizo un mea culpa: “Mirando las cosas ahora, y créame que hemos estado con una agenda ocupadísima, y estas cosas pasan. Mirándolo ahora, a lo mejor en la tabla no se debió haber puesto el 15%, se debió haber puesto `revisar`”.

Consultado por algunas críticas que se le han hecho, Quiroz respondió: “Por supuesto que tengo corazón. Hay un minuto en que uno se conecta, y yo tengo una conexión muy profunda con Chile. A lo mejor tengo mi corazón en Chile. Profundamente. Cuando yo veo el nivel de desorden de cuentas públicas, créame que yo siento, y esto no estoy exagerando, siento un dolor interno”.