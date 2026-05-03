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    Crece el sueño europeo: Betis vence sin problemas al Oviedo y Manuel Pellegrini se acerca a la Champions

    Los verdiblancos no pasaron mayores inconvenientes para derrotar por 3-0 a los carbayones, que están prácticamente condenados al descenso. El equipo del entrenador chileno se mantiene firme en el quinto puesto, a las puertas de clasificar a la máxima cita del Viejo Continente.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    En plena recta final de LaLiga, cada fecha pasa a ser vital para lograr el sueño europeo del Betis. El equipo de Manuel Pellegrini recibía al Oviedo, en La Cartuja, con la necesidad de obtener los tres puntos para encaminar la clasificación a la próxima UEFA Champions League. Y los futbolistas verdiblancos no le fallaron al Ingeniero: vencieron sin problemas al colista, por 3-0, dejándolos prácticamente condenados al descenso.

    Con cuatro jornadas por disputarse, los béticos solo requieren de dos triunfos y mantener la diferencia de goles con el Celta de Vigo para certificar el boleto a la Orejona de la temporada 2026/27. Depende plenamento de ellos.

    A las puertas de Europa

    Conscientes del dispar presente entre ambos elencos -el Betis compite por puestos internacionales, mientras el Oviedo está en el sótano de la competición- la escuadra de Pellegrini saltó a la cancha de La Cartuja con el cuchillo entre los dientes para marcar diferencias desde el inicio.

    El tridente ofensivo compuesto por Antony, Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli causó estragos sobre la zaga de los carbayones, quienes no podían combatir el poder de fuego en sus intentos por resguardar el área. Pablo Fornals, viniendo desde atrás, también se sumaba como un cuarto atacante y aumentaba aún más los problemas para la visita.

    Justamente, a través de esos intérpretes se provocó una gran jugada colectiva que desató la apertura de la cuenta. Abde condujo por el centro y se asoció con el colombiano, que abrió hacia la derecha con el mencionado volante español. Tras el rebote en un defensor rival, el balón quedó en una posición inmejorable para que Hernández la colocara en el palo derecho del golero Aarón Escandell (22′).

    El gol del ariete cafetero fue un aliciente para las ganas del Betis que, naturalmente, aumentó la presión sobre la salida de un Oviedo que estaba golpeado. Los centrales del conjunto azul, asfixiados por la marca, perdieron una pelota clave en la mitad de la cancha y quedaron a merced de la segunda cifra. Ahí se juntaron Giovani Lo Celso, Antony y Abde. El marroquí definió a los 45′ con toda la portería a disposición, tras centro rasante del brasileño.

    El arranque del complementó alertó levemente a los del Ingeniero, que se vieron sorprendidos por un descuento de Federico Viñas. Sin embargo, el delantero fue captado por el VAR en posición de adelanto y el cabezazo no subió al marcador. Con ello, fue momento para que los verdiblancos retomaran la intensidad e buscaran el tanto de la tranquilidad.

    En ese marco, la calma definitiva arribó al 58′. Nuevamente por obra de Cucho Hernández. El colombiano definió de cachetada, luego de un centro al corazón del área por parte de Abde. La conexión entre el sudamericano y el africano trajo réditos más que positivos.

    Con este importante triunfo en La Cartuja, el Betis se afianza en el quinto puesto, a las puertas de Europa. Tienen 53 puntos, seis más que el Celta de Vigo, su más cercano retador en la lucha por la Champions. Para la próxima fecha, en tanto, aparece la Real Sociedad en el calendario. Una victoria los acercaría aún más a la ansiada Orejona.

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