SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Rescatan a excursionista lesionado en el volcán Lonquimay en Curacautín

    Carabineros del GOPE, junto a Bomberos y rescatistas voluntarios, lograron evacuar al afectado, quien realizaba el ascenso en solitario.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Rescatan a excursionista lesionado en el volcán Lonquimay en Curacautín

    Durante la tarde de este domingo, personal del Retén Malalcahuello, en la comuna de Curacautín, recibió un llamado de un hombre de 29 años, chileno, quien informó que se encontraba realizando en solitario el ascenso al volcán Lonquimay, ingresando por el sector del centro de ski Corralco.

    De acuerdo con su relato, al alcanzar aproximadamente los 2.500 metros de altura, perdió el equilibrio durante su desplazamiento, sufriendo una caída que le provocó lesiones en una de sus piernas y en ambas manos, lo que le impidió continuar descendiendo por sus propios medios.

    Debido a la gravedad de la situación y al riesgo asociado a las condiciones del terreno y del clima, se activaron de inmediato coordinaciones a través de la Central de Comunicaciones, disponiendo la concurrencia de personal especializado del GOPE de Carabineros, junto a voluntarios del sector.

    Rescatan a excursionista lesionado en el volcán Lonquimay en Curacautín

    El operativo de rescate se realizó en conjunto con Bomberos y rescatistas voluntarios, utilizando motos de nieve para acceder al lugar, dadas las complejas características de la zona. Gracias a la información de ubicación entregada por el propio afectado, los equipos lograron dar con su paradero.

    El excursionista, con domicilio en Temuco, fue asistido en el lugar por los equipos de emergencia, quienes evaluaron sus lesiones y procedieron a su evacuación, evitando un eventual agravamiento de su estado de salud.

    El capitán Manuel Gajardo, comisario de servicio de la 5ª Comisaría de Curacautín, detalló que “personal del GOPE Araucanía y el helicóptero institucional se trasladaron hasta el volcán Lonquimay, con la finalidad de rescatar a una persona que efectuó un ascenso solo hasta los 2.500 metros”.

    La autoridad agregó que el procedimiento se desarrolló con éxito. “Resultando con diversas lesiones, exitosamente se realizó este rescate, siendo la persona trasladada hasta el centro asistencial más cercano”, indicó.

    Rescatan a excursionista lesionado en el volcán Lonquimay en Curacautín
    Más sobre:Volcán LonquimayCuracautínRescateCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Seguridad reporta 21 detenciones en primer balance del Plan Escudo en Ruta en el Norte Grande

    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    Mujer es baleada tras ataque contra su vivienda en Los Ángeles

    Rubio viajará al Vaticano para recomponer relaciones tras choque entre Trump y el Papa León XIV

    Steinert dice que alerta sobre ciberataque “es delicada” y que esperan la investigación de la ANCI

    Formalizan a sujeto que amenazó con portar una bomba en plena audiencia en tribunal de Linares

    Lo más leído

    1.
    Indagan homicidio frustrado en San Miguel: víctima se encuentra en riesgo vital

    Indagan homicidio frustrado en San Miguel: víctima se encuentra en riesgo vital

    2.
    Defensoría de la Niñez advierte delicada situación de niños y adolescentes: víctimas de violencia sexual aumentaron un 46%

    Defensoría de la Niñez advierte delicada situación de niños y adolescentes: víctimas de violencia sexual aumentaron un 46%

    3.
    Poduje reafirma autonomía frente a Hacienda: “Los recortes los vamos a hacer, pero los vamos a definir nosotros”

    Poduje reafirma autonomía frente a Hacienda: “Los recortes los vamos a hacer, pero los vamos a definir nosotros”

    4.
    Encuentran en buen estado a soldado conscripto que había desaparecido con un fusil desde San Rafael

    Encuentran en buen estado a soldado conscripto que había desaparecido con un fusil desde San Rafael

    5.
    Incendio en vivienda del centro de Santiago deja una bombera lesionada y tres habitaciones afectadas

    Incendio en vivienda del centro de Santiago deja una bombera lesionada y tres habitaciones afectadas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Incendio afecta viviendas y buses en Estación Central: Bomberos trabaja con 12 compañías

    Incendio afecta viviendas y buses en Estación Central: Bomberos trabaja con 12 compañías

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Incendio afecta viviendas y buses en Estación Central: Bomberos trabaja con 12 compañías
    Chile

    Incendio afecta viviendas y buses en Estación Central: Bomberos trabaja con 12 compañías

    Seguridad reporta 21 detenciones en primer balance del Plan Escudo en Ruta en el Norte Grande

    Mujer es baleada tras ataque contra su vivienda en Los Ángeles

    EE.UU. descubre yacimiento de litio que podría abastecer a 130 millones de vehículos eléctricos
    Negocios

    EE.UU. descubre yacimiento de litio que podría abastecer a 130 millones de vehículos eléctricos

    Quiroz pone en duda alza de bencinas a inicios de mayo y afirma que fisco “ahorró” casi US$1.000 millones con ajuste al Mepco

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación
    Tendencias

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Sinner aplasta a Zverev en la final de Madrid y se convierte en el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 seguidos
    El Deportivo

    Sinner aplasta a Zverev en la final de Madrid y se convierte en el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 seguidos

    Nuevo escándalo del Chino: Marcelo Ríos es retirado de un bar en Vitacura por personal de Carabineros

    La dura queja de Garnero: “La complicación no fue el juego, fue que un error gravísimo del juez nos dejó con uno menos”

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?
    Tecnología

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington
    Mundo

    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    Rubio viajará al Vaticano para recomponer relaciones tras choque entre Trump y el Papa León XIV

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque a carguero en las cercanías del Estrecho de Ormuz

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?