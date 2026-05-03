Durante la tarde de este domingo, personal del Retén Malalcahuello, en la comuna de Curacautín, recibió un llamado de un hombre de 29 años, chileno, quien informó que se encontraba realizando en solitario el ascenso al volcán Lonquimay, ingresando por el sector del centro de ski Corralco.

De acuerdo con su relato, al alcanzar aproximadamente los 2.500 metros de altura, perdió el equilibrio durante su desplazamiento, sufriendo una caída que le provocó lesiones en una de sus piernas y en ambas manos, lo que le impidió continuar descendiendo por sus propios medios.

Debido a la gravedad de la situación y al riesgo asociado a las condiciones del terreno y del clima, se activaron de inmediato coordinaciones a través de la Central de Comunicaciones, disponiendo la concurrencia de personal especializado del GOPE de Carabineros, junto a voluntarios del sector.

Rescatan a excursionista lesionado en el volcán Lonquimay en Curacautín

El operativo de rescate se realizó en conjunto con Bomberos y rescatistas voluntarios, utilizando motos de nieve para acceder al lugar, dadas las complejas características de la zona. Gracias a la información de ubicación entregada por el propio afectado, los equipos lograron dar con su paradero.

El excursionista, con domicilio en Temuco, fue asistido en el lugar por los equipos de emergencia, quienes evaluaron sus lesiones y procedieron a su evacuación, evitando un eventual agravamiento de su estado de salud.

El capitán Manuel Gajardo, comisario de servicio de la 5ª Comisaría de Curacautín, detalló que “personal del GOPE Araucanía y el helicóptero institucional se trasladaron hasta el volcán Lonquimay, con la finalidad de rescatar a una persona que efectuó un ascenso solo hasta los 2.500 metros”.

La autoridad agregó que el procedimiento se desarrolló con éxito. “Resultando con diversas lesiones, exitosamente se realizó este rescate, siendo la persona trasladada hasta el centro asistencial más cercano”, indicó.