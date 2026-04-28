Mineduc decide derogar tres circulares del gobierno de Boric sobre convivencia y reglamentos en colegios

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció este martes la derogación de tres circulares del gobierno de Gabriel Boric.

La ministra del ramo, María Paz Arzola, calificó de “poco apropiado” el que se hayan emitido estas circulares durante el verano.

En entrevista con 24 Horas de TVN, durante una actividad en La Araucanía, la secretaria de Estado manifestó que los cuerpos directivos de los establecimientos escolares “estaban con la presión de tener que actualizar sus reglamentos internos a lo que establecían estas nuevas circulares”.

“Ahora con la derogación van a poder seguir utilizando sus mismos reglamentos internos y van a tener que ajustarlos una vez que entren en vigencia nuevas leyes, como la Ley de Convivencia Escolar, de tal manera que no tengan que actualizar la normativa ahora apurados y después cuando se promulgue la ley tengan que actualizar sus reglamentos de nuevo”, explicó la ministra.

La superintendenta de Educación, Pamela Adriazola, en tanto, detalló el contenido de las circulares que ya no van a regir.

“La verdad es que hay tres circulares, la 781 que es de reglamentos internos, la 782 que es de medidas formativas y tenemos la 202 que es la última, publicada en marzo, que tiene que ver con reglamentos internos en educación parvularia”, indicó.

Adriazola precisó que estos documentos abordan “temas importantes porque tienen que ver con la gestión de la convivencia escolar”.

“En el momento en que fueron publicadas, había un trabajo en el Congreso respecto de la ley que se acaba de promulgar y esto no fue tomado en cuenta. Por lo tanto, estas circulares por el solo Ministerio de la Ley vendrían quedando sin efecto con la promulgación de la ley”, expuso la superintendenta.

La ministra Arzola hizo hincapié en que existe un diagnóstico de que los directores enfrentan una sobrecarga administrativa que les limita el tiempo que pueden dedicar a su labor pedagógica.

Por ello, dijo, pretenden recoger sus inquietudes y generar un plan de trabajo con acciones concretas.

“Estamos muy comprometidos con liberar el tiempo y también dar los plazos apropiados para que los colegios puedan ajustarse y los equipos escolares puedan ajustarse a las normativas y ahí hay una labor que hacer tanto por parte del ministerio como desde la Superintendencia”, aseguró.