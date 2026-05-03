Mujer es baleada tras ataque contra su vivienda en Los Ángeles
La Fiscalía Local instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) y al Laboratorio de Criminalistica (Lacrim) para iniciar las primeras diligencias investigativas para esclarecer la dinámica de los hechos.
La Policía de Investigaciones (PDI) informó que una mujer de 37 años resultó con lesiones graves tras ser víctima de un ataque directo contra su inmueble en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, la madrugada de este domingo.
De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por el jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, Jair Bravo, el hecho ocurrió cuando un grupo indeterminado de sujetos, que se movilizaban a bordo de un vehículo, llegó hasta el frontis de la vivienda de la víctima, donde efectuaron múltiples disparos en contra de la propiedad.
En medio de la ráfaga, uno de los proyectiles balísticos impactó a la mujer, quien se encontraba al interior del domicilio al momento del ataque.
Tras el incidente, la Fiscalía Local instruyó a la BH y al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para iniciar las primeras diligencias investigativas para esclarecer la dinámica de los hechos.
En tanto, las diligencias investigativas a fin de identificar a los autores de este delito continúan.
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