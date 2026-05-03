Italia vuelve a ser nerazzurro: Inter de Milán arrasa en la Serie A y conquista el Scudetto 21° de su historia

Todavía restan tres jornadas, pero en la Serie A ya está todo definido en torno al campeón. Inter de Milán, que arrasó a lo largo de la temporada sacando un amplio margen de puntos, levantó el vigésimo primer Scudetto de su historia. El triunfo por 2-0 ante Parma, en el estadio Giuseppe Meazza, fue el resultado que necesitaban para sentenciar matemáticamente el título.

Era cuestión de tiempo para que los nerazzurri se hicieran con la corona. El Napoli, su escolta en la tabla de posiciones, estaba nueve unidades por detrás y le había dejado el camino totalmente allanado tras empatar sin goles contra Como, el sábado.

Con el apoyo de más de 80.000 tifosi, los lombardos no dejaron espacio a las dudas y abrocharon una victoria que los devuelve al sitial de privilegio tras dos años de espera (habían celebrado por última vez en el curso 2023/24).

Marcus Thuram puso el primero a los 45′+1′, tras quedar frente al portero gracias a un pase filtrado de Peter Sucic. En la segunda mitad, el armenio Henrihk Mkhitaryan sentenció el trámite a los 80′, empujando la pelota después de un centro de Lautaro Martínez.

Con la fiesta desatada, los futbolistas interistas invadieron el campo y festejaron con los tradicionales escudos que tienen la bandera italiana. Han sido campeones en tres de las últimas seis ediciones del Calcio, alcanzando los 21 títulos. El máximo campeón sigue siendo la Juventus, con 36. El Milan, clásico rival de la ciudad, posee 19.