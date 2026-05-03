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    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido buscando ser el líder exclusivo de la Liga de Primera

    El cuadro albo se pone al día en el campeonato nacional y si gana, vuelve a ser el puntero solitario del torneo. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Colo Colo y Coquimbo se enfrentan en el Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Actualiza el relato

    Colo Colo 1-0 Coquimbo Unido

    Comienza el segundo tiempo

    Sin cambios en las escuadra, parte el complemento.

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    Termina el primer tiempo

    Colo Colo lo gana porque lo buscó más que Coquimbo.

    El gol de Colo Colo

    45′+4′. Romero le pega con el pie abierto al palo izquierdo y Sánchez se tira al lado contrario.

    Goooooooooooooool de Colo Colo

    Penal para Colo Colo

    45′+2′. Tras revisar la jugada, hay pena máxima para Coquimbo y tarjeta amarilla para Fernández.

    VAR

    45′+2′. Se revisa una posible falta penal sobre Correa.

    Descuentos

    45′. Se agregaron 3 minutos más.

    Otra de los albos

    44′. Correa aparece en el segundo palo. La saca Sánchez.

    Tiro de Esquina

    42′. Cornejo sirve para Coquimbo. Saca Maureira.

    La primera de Coquimbo

    38′. Pratto lo tiene en sus pies. Dispara. Rechaza Maureira.

    Peligro

    31′. Correa arma una gran jugada para Colo Colo. Sánchez le impide el gol.

    Remate

    27′. Juego asociado que termina en remate de Madrid para Colo Colo. Ataja Sánchez.

    Juego aéreo

    23′. Colo Colo busca por arriba. Pero defiende bien Coquimbo.

    Intenta Romero

    16′. El albo busca desviar con la cabeza. No lo logra.

    La sacan de la línea

    13′. Villagra cabecea y cuando ese balón se metía, Pratto salva el arco pirata.

    Tiro libre

    11′. Coquimbo prueba al arco. Maureira se queda con el balón.

    Rápido de piernas

    9′. Contra de Coquimbo y Maureira sale de su arco para quedarse con el balón.

    Tarjeta Amarilla

    6′. Hernández es amonestado en Coquimbo por falta sobre Méndez.

    Se engolosina

    3′. Correa podía tocar el balón en un ataque albo. Pero busca el remate y rebota en un defensa.

    La primera

    1′. Buena llegada de Colo Colo. Romero no logra controlar y se diluye el peligro.

    Comienza el partido

    Colo Colo y Coquimbo ya juegan en la cancha del Monumental.

    El 11 de Colo Colo

    Formación de Coquimbo

    Homenaje a David Arellano

    Los piratas van por una copa

    De ganar Coquimbo, se mete en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

    Puede ser líder exclusivo

    Si Colo Colo gana quedará sólo en la cima de la tabla con 24 puntos y al día en la Liga de Primera.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Colo ColoLiga de PrimeraCoquimbo UnidoFútbolFútbol en vivoColo Colo vs Coquimbo UnidoMinuto a Minuto

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