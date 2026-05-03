En vivo: Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido buscando ser el líder exclusivo de la Liga de Primera
El cuadro albo se pone al día en el campeonato nacional y si gana, vuelve a ser el puntero solitario del torneo. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Actualiza el relato
Colo Colo 1-0 Coquimbo Unido
Comienza el segundo tiempo
Sin cambios en las escuadra, parte el complemento.
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Termina el primer tiempo
Colo Colo lo gana porque lo buscó más que Coquimbo.
El gol de Colo Colo
45′+4′. Romero le pega con el pie abierto al palo izquierdo y Sánchez se tira al lado contrario.
Goooooooooooooool de Colo Colo
Penal para Colo Colo
45′+2′. Tras revisar la jugada, hay pena máxima para Coquimbo y tarjeta amarilla para Fernández.
VAR
45′+2′. Se revisa una posible falta penal sobre Correa.
Descuentos
45′. Se agregaron 3 minutos más.
Otra de los albos
44′. Correa aparece en el segundo palo. La saca Sánchez.
Tiro de Esquina
42′. Cornejo sirve para Coquimbo. Saca Maureira.
La primera de Coquimbo
38′. Pratto lo tiene en sus pies. Dispara. Rechaza Maureira.
Peligro
31′. Correa arma una gran jugada para Colo Colo. Sánchez le impide el gol.
Remate
27′. Juego asociado que termina en remate de Madrid para Colo Colo. Ataja Sánchez.
Juego aéreo
23′. Colo Colo busca por arriba. Pero defiende bien Coquimbo.
Intenta Romero
16′. El albo busca desviar con la cabeza. No lo logra.
La sacan de la línea
13′. Villagra cabecea y cuando ese balón se metía, Pratto salva el arco pirata.
Tiro libre
11′. Coquimbo prueba al arco. Maureira se queda con el balón.
Rápido de piernas
9′. Contra de Coquimbo y Maureira sale de su arco para quedarse con el balón.
Tarjeta Amarilla
6′. Hernández es amonestado en Coquimbo por falta sobre Méndez.
Se engolosina
3′. Correa podía tocar el balón en un ataque albo. Pero busca el remate y rebota en un defensa.
La primera
1′. Buena llegada de Colo Colo. Romero no logra controlar y se diluye el peligro.
Comienza el partido
Colo Colo y Coquimbo ya juegan en la cancha del Monumental.
El 11 de Colo Colo
Formación de Coquimbo
Homenaje a David Arellano
Los piratas van por una copa
De ganar Coquimbo, se mete en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.
Puede ser líder exclusivo
Si Colo Colo gana quedará sólo en la cima de la tabla con 24 puntos y al día en la Liga de Primera.
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