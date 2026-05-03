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    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    La retirada de tropas anunciada por Trump, las diferencias sobre Irán y el debate por la defensa europea tensionan una relación estratégica para la OTAN.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    La relación entre Alemania y Estados Unidos atraviesa un nuevo foco de tensión en medio de la crisis en Medio Oriente, luego de que emergieran diferencias en torno a Irán y Washington anunciara el retiro de parte de sus tropas desde territorio alemán. El escenario se da en un contexto internacional complejo, marcado por el conflicto en la región y por el impacto global que ha tenido el bloqueo del estrecho de Ormuz.

    El gobierno alemán ha insistido en una salida diplomática al conflicto, instando a Teherán a renunciar a sus ambiciones nucleares y a reabrir el estrecho de Ormuz, pero evitando alinearse completamente con la estrategia de presión impulsada por la administración de Donald Trump. Berlín ha buscado mantener una posición que combine exigencias hacia Irán con la necesidad de evitar una escalada mayor en la región.

    En paralelo, la decisión de EE.UU. de retirar cerca de 5.000 soldados desde Alemania fue interpretada como una señal política hacia Berlín, reabriendo el debate sobre la dependencia europea de la protección militar estadounidense y el rol que debería asumir el continente en su propia defensa.

    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    1. El origen inmediato: Irán y el estrecho de Ormuz

    La tensión entre Alemania y Estados Unidos escaló por las diferencias frente a la guerra entre Washington e Irán. Berlín ha pedido a Teherán renunciar a cualquier programa nuclear militar, dejar de amenazar a Israel y reabrir el estrecho de Ormuz sin restricciones ni tasas, considerando el impacto que su cierre tiene en el suministro energético global.

    Sin embargo, el gobierno alemán también ha marcado distancia de la estrategia militar de Donald Trump, evitando comprometer tropas en la zona y defendiendo una salida diplomática.

    Esa postura, más cauta, fue vista con incomodidad por la Casa Blanca, que ha insistido en una línea más dura frente a Irán.

    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    2. La respuesta de Trump: retiro de soldados

    En ese contexto, Trump anunció el retiro de 5.000 soldados estadounidenses desplegados en Alemania.

    La medida representa cerca del 15% de los efectivos de EE.UU. en ese país y fue leída como una señal directa hacia el gobierno alemán en medio de las diferencias políticas.

    El repliegue sería progresivo y se ejecutaría en un plazo de entre seis y doce meses. Frente a esto, la OTAN pidió a Washington aclarar los detalles de la decisión, considerando el impacto que podría tener en la estructura de seguridad del bloque.

    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington

    3. Por qué Alemania importa tanto para EE.UU.

    Alemania es el principal punto de apoyo militar estadounidense en Europa. Sus bases permiten operaciones de la OTAN, labores logísticas, inteligencia, traslado de tropas y conexión con otras regiones estratégicas como Oriente Medio, África y Europa del Este.

    Por eso, aunque el retiro anunciado no implica el fin de la presencia militar estadounidense, sí tiene un fuerte componente simbólico, al tensionar una relación considerada clave para la defensa occidental y el funcionamiento de la alianza atlántica.

    4. La reacción alemana y de la OTAN

    El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, restó dramatismo al anuncio, pero insistió en que Europa debe avanzar en fortalecer su propia capacidad de defensa. La OTAN, en tanto, señaló que mantiene conversaciones con Estados Unidos para evaluar el alcance de la medida.

    El canciller Friedrich Merz también buscó bajar el tono de la controversia, señalando que Trump tiene “una visión diferente”, pero recalcando que Estados Unidos sigue siendo un socio clave dentro de la alianza. Pese a ello, el episodio reavivó el debate en Europa sobre la necesidad de reducir la dependencia militar de Washington en un escenario internacional cada vez más incierto.

    Retiro de soldados de EE.UU. desde Alemania: claves para entender las tensiones entre Berlín y Washington. En la imagen, Boris Pistorius. Moritz Frankenberg
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