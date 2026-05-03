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    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    Un análisis de Psychology Today cuestionan la idea de que estar en pareja es siempre sinónimo de bienestar.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación. Foto: Pexels

    La soltería suele verse como una etapa transitoria, casi un “problema” que hay que resolver. Pero la evidencia científica muestra que no siempre es así.

    La psicóloga Bella DePaulo, en una investigación publicada en 2023 en el Journal of Family Theory and Review, plantea que la diferencia en felicidad entre personas solteras y quienes están en pareja es mucho menor de lo que se cree.

    E incluso, esta brecha de felicidad desaparece cuando la soltería se trata de una elección personal más que una casualidad de la vida.

    Según Psychology Today, más que rechazar las relaciones, el punto es desarrollar el autoconocimiento suficiente para entender cuándo una relación realmente vale la pena.

    En ese contexto, hay señales claras de que estar soltero puede ser, al menos por ahora, la mejor decisión.

    Te atrae más la conquista que la relación

    No todas las personas buscan lo mismo cuando se involucran con alguien.

    Para algunos, lo más estimulante ocurre al inicio: la incertidumbre, la intensidad emocional y la novedad. Esa sensación puede confundirse con amor, pero tiene nombre propio.

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    La psicóloga Dorothy Tennov la definió como limerencia: una atracción intensa y casi obsesiva propia de las primeras etapas románticas.

    Estudios de neuroimagen han mostrado que este estado activa patrones cerebrales similares a los del trastorno obsesivo-compulsivo.

    El problema aparece cuando esa intensidad desaparece. Si tras la consolidación de la relación surge el aburrimiento o la apatía, podría indicar que lo que se busca no es una relación estable, sino la emoción de conquistar.

    En esos casos, la soltería puede ofrecer un espacio más honesto para entender qué se está persiguiendo realmente.

    Tu autoestima depende de tener pareja

    Otra señal clave es cuando el estado civil se convierte en una medida de valor personal.

    Para algunas personas, responder si están o no en una relación no es una simple conversación, sino una especie de evaluación social.

    Este fenómeno se conoce como autoestima contingente: una percepción de valor basada en la validación externa.

    Diversos estudios han mostrado que quienes dependen de sus relaciones para sentirse bien tienden a reprimir sus necesidades, permanecer en vínculos insatisfactorios y, en última instancia, sentirse menos felices.

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación. Foto: Pexels

    En ese escenario, buscar pareja no soluciona el problema de fondo. Al contrario, puede postergar el desarrollo de una autoestima más estable.

    La soltería, aunque incómoda, puede ser el espacio necesario para construir una identidad que no dependa de ser elegido por otro.

    Repites patrones que no has podido analizar

    Muchas personas reconocen, tarde o temprano, que repiten ciertos patrones en sus relaciones: sentirse poco valorados, asumir más carga emocional o adaptarse en exceso a la pareja.

    La teoría del apego explica que estas dinámicas suelen originarse en experiencias tempranas y se replican porque resultan familiares, incluso cuando son dañinas.

    Sin embargo, analizarlas desde dentro de una relación es difícil.

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    Las investigaciones indican que, tras una ruptura, la claridad sobre la propia identidad suele disminuir inicialmente, pero se recupera con el tiempo si la persona reflexiona antes de iniciar otra relación.

    Ese proceso se asocia con una mejor adaptación emocional.

    Por eso, estar soltero no siempre es una carencia. Puede ser una oportunidad para tomar distancia, identificar patrones y reconstruir la propia historia desde un lugar más consciente.

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