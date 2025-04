Ya pasó de moda pensar que una mujer necesita estar al lado de un hombre para estar completa, y viceversa. La forma en que las personas se relacionan en la actualidad ha dado giros vertiginosos, y la soltería parece ser un estado que llegó para quedarse.

Pero esta vez, sin una connotación negativa.

Antiguamente, se esperaba que a los 30 años una mujer ya estuviese casada y, ojalá, con al menos un hijo. La imagen de la familia perfecta.

Sin embargo, según un reportaje de El País, en distintos países como España, Colombia y Argentina, las mujeres han comenzado a ser más selectivas con sus compañeros de vida: cada vez es más normal que mujeres adultas elijan vivir solteras y contentas, antes que “amarrarse” con una persona que no las hace felices.

“Estoy soltera por decisión consciente. Aunque durante muchos años anhelé tener una pareja, casarme y formar una familia, no logré identificarme emocional ni intelectualmente con mis parejas”, le dijo al mismo medio Liliana Amaya, una mujer colombiana de 52 años.

Este es el nuevo escenario al que se enfrentan las sociedades de muchos países.

Por qué cada vez hay más mujeres solteras y felices: “Muchos hombres no saben estar a la altura”

Por qué cada vez hay más mujeres solteras

“Los hombres buscan mujeres que ya no existen, y las mujeres hombres que aún no existen”.

Con esa frase, el demógrafo y director del Centro de Estudios Demográficos-CED, Albert Esteve, le explicó a El País que el mercado matrimonial ha sufrido grandes cambios, conforme la sociedad ha ido avanzando.

“Tú vas al mercado matrimonial y no encuentras lo que buscas porque te sale muy caro o no satisface tus expectativas. Esta lógica asume, eso sí, que se va al mercado, pero ha habido una transformación brutal de los roles, sobre todo entre las mujeres, por ejemplo, en lo laboral”.

Para el experto, las mujeres que eligen estar solteras lo hacen por dos razones:

No quieren tener pareja porque entienden la soltería como una forma válida de estar en el mundo. (Esto no significa que no tengan relaciones sexuales o vínculos con otras personas).

No quieren tener pareja porque los hombres que conocen no cumplen con lo que quieren para convivir.

Por qué cada vez hay más mujeres solteras y felices: “Muchos hombres no saben estar a la altura”

Pero, ¿esto significa que se acabó el amor?

De alguna manera, sí. No es que no exista el amor como tal, pero sí terminó la “única” forma en la que se concebía. Ahora, adquiere otras formas, tamaños y colores, aunque la relación más patriarcal y machista sigue existiendo, para quienes la quieran.

Sin embargo, son muchas las mujeres que están buscando nuevas alternativas para amar y ser amadas.

“Poco a poco las mujeres se dieron cuenta de que es un elemento cultural: se puede estar en el mundo de muchas formas. La soltería es un ‘no’ a todo lo que ha sido la vinculación familia-casa-obediencia”, agregó Olga Belmonte García, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

La experta se preguntó: “¿Hasta qué punto necesitamos a alguien para que tenga sentido nuestra vida? ¿O que ese alguien tenga que ser una pareja? Eso nos hace pensar que una forma plena de estar en el mundo es estar con otra persona”.

“Los hombres ya no saben estar a la altura”

La española Cristina Consuegra, gestora cultural de 40 años, explicó que, en su caso, ha conocido a un par de hombres que podrían haber sido su próxima pareja.

Sin embargo, “me di cuenta de que querían llevarme a un mundo pequeño, porque ellos no saben o no pueden o no quieren llegar a nuestro mundo de conquistas y desde ahí acompañarnos”.

“Si su bienestar implica un malestar para mí, por ahí no estoy dispuesta a pasar. He decidido que el mejor estado para mí, un estado gozoso y además de plenitud encontrada, es el de estar soltera”.

Para Consuegra, los hombres “no saben estar a la altura” de la nueva realidad social que se está instaurando en las sociedades.

Según el estudio Los chilenos y el amor de la consultora GfK, publicado en 2020, el 51% de los encuestados aseguró estar soltero, el 30% casado, 10% separado, 5% divorciado, 4% viudo y 2% sostiene una unión civil.

Por qué cada vez hay más mujeres solteras y felices: “Muchos hombres no saben estar a la altura”

Pero además de que, para algunas mujeres, los hombres no cumplen con los requerimientos que buscan en una pareja, también hay otros factores que podrían estar influyendo en la decisión de permanecer en la soltería.

Por ejemplo, si una mujer quiere ser madre, ya no necesita estar emparejada con un hombre.

Amalia, una profesora de 44 años, le dijo a El País que “nunca en la vida he tenido ganas de tener pareja, pero sí hijos. He vivido la vida como he querido, teniendo sexo cuando me apetecía, pero siempre con la sensación de que no quería compartir mi vida con nadie más que con mi familia y amigos”.

Por qué cada vez hay más mujeres solteras y felices: “Muchos hombres no saben estar a la altura”

“Hace dos años tuve a mi hija como madre soltera y me he reforzado en la idea de que esta es la vida que quiero”.

Por otra parte, para Almudena Delgado, española de 48 años, la soltería es una forma que tienen las mujeres para desatarse de pesos que la sociedad solía poner en sus hombros: “Si te han enseñado que no estás completa sin pareja, lo más probable es que acabes en una relación tóxica porque todo te va a valer, cualquier hombre, aunque luego estés bien jodida”.

“Si alcanzas independencia, el ideal romántico deja de estar, aprendes que tu libertad vale más que una pareja, que no la descarto, pero en un marco de igualdad. Por presión, no”.