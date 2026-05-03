SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Dos activistas de la flotilla de ayuda a Gaza capturados comparecen ante un tribunal israelí

    El español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Avila fueron llevados ante un tribunal israelí el domingo después de que tropas israelíes los capturaran en una flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a la sitiada Franja de Gaza. Avila dijo a sus abogados que había sido golpeado tan severamente bajo custodia israelí que perdió el conocimiento dos veces.

    Por 
    France 24

    Dos activistas extranjeros de una flotilla con destino a Gaza que fueron capturados y llevados a Israel para ser interrogados comparecieron ante un tribunal israelí el domingo, informó un grupo de derechos humanos que los defiende.

    La flotilla de más de 50 embarcaciones había zarpado de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza y llevar suministros humanitarios al devastado territorio palestino.

    Fueron interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales frente a Grecia el jueves temprano; Israel afirmó haber retirado a unos 175 activistas, dos de los cuales fueron trasladados a Israel para ser interrogados.

    El ciudadano español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Avila comparecieron ante un tribunal en Ashkelon el domingo.

    La corte extendió su detención por dos días, dijo Miriam Azem, coordinadora de incidencia internacional del grupo de derechos Adalah.

    Las autoridades israelíes habían solicitado extender su detención por cuatro días, señaló Azem.

    El sábado, Adalah informó que sus abogados se habían reunido con los dos activistas detenidos en la prisión de Shikma en Ashkelon.

    Avila relató a los abogados que fue “sometido a una brutalidad extrema” cuando las embarcaciones fueron capturadas, añadiendo que fue “arrastrado boca abajo por el suelo y golpeado tan severamente que perdió el conocimiento dos veces”.

    Desde su llegada a Israel, afirmó haber sido “mantenido en aislamiento y con los ojos vendados”, según Adalah.

    Abu Keshek también fue “atado de manos y con los ojos vendados... y obligado a yacer boca abajo en el suelo desde el momento de su captura” hasta llegar a Israel, indicó el grupo.

    El ministerio de asuntos exteriores de Israel alegó que los dos activistas estaban afiliados a una organización que fue sancionada por el Tesoro de los EE.UU.

    Ese grupo -la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA)- ha sido acusado por Washington de “actuar clandestinamente en nombre del" grupo militante palestino Hamas.

    El ministerio de asuntos exteriores de Israel alegó que Abu Keshek era un miembro destacado de la PCPA, y que Avila también estaba vinculado a la organización y era “sospechoso de actividad ilegal”.

    España ha rechazado la acusación israelí contra él y afirma que Abu Keshek está siendo “detenido ilegalmente”.

    El ministerio de asuntos exteriores de España solicitó el domingo la “liberación inmediata” de Abu Keshek.

    “El gobierno de España exige su liberación inmediata”, dijo el ministerio en un comentario enviado a AFP, añadiendo que el cónsul español en Tel Aviv acompañó a Abu Keshek a la audiencia.

    Más sobre:FlotillaGazaIsraelActivistasThiago AvilaSaif Abu KeshekPCPAMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Qué se sabe de la presunta actividad maliciosa que alertó la Agencia Nacional de Ciberseguridad en servicios públicos?

    Difíciles de detectar e intervenir: los nuevos drones que Hezbolá incorporó para sus arremetidas

    Canciller viaja a California para impulsar inversión tecnológica: se reunirá con ejecutivos de Silicon Valley

    Gobierno de Trump y aerolíneas estadounidenses anuncian ayuda tras cierre de operaciones de Spirit

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

    Lo más leído

    1.
    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    El viaje de Ayuso a México para rendir homenaje a conquistador español en medio de roces con Sheinbaum

    2.
    Organismo electoral de Colombia baraja retirar la inscripción del candidato derechista De la Espriella a las presidenciales de mayo

    Organismo electoral de Colombia baraja retirar la inscripción del candidato derechista De la Espriella a las presidenciales de mayo

    3.
    Pensábamos que “iba a morir” el 3 de enero, dice el hijo de Nicolás Maduro

    Pensábamos que “iba a morir” el 3 de enero, dice el hijo de Nicolás Maduro

    4.
    Embajador de China en Naciones Unidas respalda que la ONU sea liderada por una mujer

    Embajador de China en Naciones Unidas respalda que la ONU sea liderada por una mujer

    5.
    Gobierno de Trump y aerolíneas estadounidenses anuncian ayuda tras cierre de operaciones de Spirit

    Gobierno de Trump y aerolíneas estadounidenses anuncian ayuda tras cierre de operaciones de Spirit

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming

    ¿Qué se sabe de la presunta actividad maliciosa que alertó la Agencia Nacional de Ciberseguridad en servicios públicos?
    Chile

    ¿Qué se sabe de la presunta actividad maliciosa que alertó la Agencia Nacional de Ciberseguridad en servicios públicos?

    Canciller viaja a California para impulsar inversión tecnológica: se reunirá con ejecutivos de Silicon Valley

    PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026
    Negocios

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    La advertencia de Eduardo Engel: “La versión actual del proyecto (del gobierno) no resuelve el tema fiscal”

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación
    Tendencias

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago
    El Deportivo

    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago

    Viktor Gyökeres iguala histórico registro que Alexis Sánchez conservó por 11 años en Arsenal

    Nico Pino analiza los cambios técnicos de la Fórmula 1: “Hay equipos que no logran sacar el máximo provecho”

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?
    Tecnología

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Difíciles de detectar e intervenir: los nuevos drones que Hezbolá incorporó para sus arremetidas
    Mundo

    Difíciles de detectar e intervenir: los nuevos drones que Hezbolá incorporó para sus arremetidas

    Gobierno de Trump y aerolíneas estadounidenses anuncian ayuda tras cierre de operaciones de Spirit

    Pensábamos que “iba a morir” el 3 de enero, dice el hijo de Nicolás Maduro

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?