Dos activistas de la flotilla de ayuda a Gaza capturados comparecen ante un tribunal israelí

Dos activistas extranjeros de una flotilla con destino a Gaza que fueron capturados y llevados a Israel para ser interrogados comparecieron ante un tribunal israelí el domingo, informó un grupo de derechos humanos que los defiende.

La flotilla de más de 50 embarcaciones había zarpado de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza y llevar suministros humanitarios al devastado territorio palestino.

Fueron interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales frente a Grecia el jueves temprano; Israel afirmó haber retirado a unos 175 activistas, dos de los cuales fueron trasladados a Israel para ser interrogados.

An Israeli court has approved a two-day extension to the detention of two foreign activists from a captured vessel in the Gaza-bound humanitarian flotilla who were brought to Israel for questioning.



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El ciudadano español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Avila comparecieron ante un tribunal en Ashkelon el domingo.

La corte extendió su detención por dos días, dijo Miriam Azem, coordinadora de incidencia internacional del grupo de derechos Adalah.

Las autoridades israelíes habían solicitado extender su detención por cuatro días, señaló Azem.

El sábado, Adalah informó que sus abogados se habían reunido con los dos activistas detenidos en la prisión de Shikma en Ashkelon.

Avila relató a los abogados que fue “sometido a una brutalidad extrema” cuando las embarcaciones fueron capturadas, añadiendo que fue “arrastrado boca abajo por el suelo y golpeado tan severamente que perdió el conocimiento dos veces”.

Saif Abu Keshek from Spain and Brazilian Thiago Avila attended court proceedings in Ashkelon, Israel, the international advocacy coordinator at Adalah told Al Jazeera.



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Desde su llegada a Israel, afirmó haber sido “mantenido en aislamiento y con los ojos vendados”, según Adalah.

Abu Keshek también fue “atado de manos y con los ojos vendados... y obligado a yacer boca abajo en el suelo desde el momento de su captura” hasta llegar a Israel, indicó el grupo.

El ministerio de asuntos exteriores de Israel alegó que los dos activistas estaban afiliados a una organización que fue sancionada por el Tesoro de los EE.UU.

An Israeli court has extended by two days the detention of Spanish national Saif Abu Keshek and Brazilian Thiago Avila, two foreign activists from a Gaza-bound flotilla who were brought to Israel for questioning, a rights group representing them says. pic.twitter.com/Ofvj5sdHcI — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 3, 2026

Ese grupo -la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA)- ha sido acusado por Washington de “actuar clandestinamente en nombre del" grupo militante palestino Hamas.

El ministerio de asuntos exteriores de Israel alegó que Abu Keshek era un miembro destacado de la PCPA, y que Avila también estaba vinculado a la organización y era “sospechoso de actividad ilegal”.

España ha rechazado la acusación israelí contra él y afirma que Abu Keshek está siendo “detenido ilegalmente”.

El ministerio de asuntos exteriores de España solicitó el domingo la “liberación inmediata” de Abu Keshek.

“El gobierno de España exige su liberación inmediata”, dijo el ministerio en un comentario enviado a AFP, añadiendo que el cónsul español en Tel Aviv acompañó a Abu Keshek a la audiencia.