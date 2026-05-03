PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

Detectives del equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal de Talagante, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un ciudadano chileno, mayor de edad y sin antecedentes policiales en la PDI, por infracción a la Ley 20.000.

El procedimiento se desarrolló tras el ingreso de los funcionarios a un domicilio en la comuna de Isla de Maipo, donde se mantenía un sistema de cultivo y procesamiento de cannabis.

En el lugar, los policías encontraron bolsas con cannabis a granel, además de 85 plantas y más de 20 kilos de droga en proceso de secado, junto a una balanza digital. Según la información entregada, el avalúo de lo incautado supera los $160 millones, y su destino sería la comercialización en distintos puntos de la provincia.

PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

Investigación y hallazgos en el inmueble

La subprefecta Francisca Marchant, jefa de la Bicrim Talagante, explicó que el procedimiento se originó a partir de información que daba cuenta de un domicilio donde se observaban plantas de cannabis desde el exterior.

“Este procedimiento lo realiza el equipo modelo territorial cero de la PDI de Talagante, en base a información que se obtuvo de la existencia de un domicilio en la comuna de Isla de Maipo, desde cuyo exterior se visualizaban distintos tipos de plantas”, señaló.

Tras las diligencias investigativas, se verificó la situación y se generó una denuncia de oficio ante la Fiscalía Local de Talagante, lo que permitió obtener una orden de entrada y registro autorizada por el tribunal.

Al ingresar al inmueble, los detectives detectaron una estructura habilitada para el secado de la droga. “En el interior tenían dispuestos alambres de muro a muro, donde estaban colgando distintas plantas de cannabis en proceso de secado, además de ventiladores utilizados para apurar este proceso”, detalló Marchant.

PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

Invernadero y droga lista para comercialización

La oficial agregó que en el patio posterior se encontró un invernadero artesanal. “Existía una estructura cubierta por nylon, en cuyo interior se incautaron 85 plantas de cannabis”, indicó.

Asimismo, al revisar el vehículo del imputado, los funcionarios encontraron droga lista para su venta. “Se encontraban tres paquetes con el proceso completo de la planta, listos para su comercialización”, sostuvo.

Respecto al imputado, la subprefecta precisó que se trata de un ciudadano chileno, mayor de 40 años, sin antecedentes policiales.

PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

En cuanto al destino de la droga, indicó que el propio detenido señaló que la comercializaba en distintos eventos.

El procedimiento culminó con la incautación de 24 kilos de cannabis en secado, las 85 plantas y otros contenedores con droga preparada, con un avalúo total que supera los $162 millones.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talagante para su respectivo control de formalización por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.