SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

    El operativo del equipo MT0 de la Bicrim Talagante permitió detener a un hombre chileno, mayor de edad y sin antecedentes policiales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Detectives del equipo MT0 de la Brigada de Investigación Criminal de Talagante, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un ciudadano chileno, mayor de edad y sin antecedentes policiales en la PDI, por infracción a la Ley 20.000.

    El procedimiento se desarrolló tras el ingreso de los funcionarios a un domicilio en la comuna de Isla de Maipo, donde se mantenía un sistema de cultivo y procesamiento de cannabis.

    En el lugar, los policías encontraron bolsas con cannabis a granel, además de 85 plantas y más de 20 kilos de droga en proceso de secado, junto a una balanza digital. Según la información entregada, el avalúo de lo incautado supera los $160 millones, y su destino sería la comercialización en distintos puntos de la provincia.

    PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

    Investigación y hallazgos en el inmueble

    La subprefecta Francisca Marchant, jefa de la Bicrim Talagante, explicó que el procedimiento se originó a partir de información que daba cuenta de un domicilio donde se observaban plantas de cannabis desde el exterior.

    “Este procedimiento lo realiza el equipo modelo territorial cero de la PDI de Talagante, en base a información que se obtuvo de la existencia de un domicilio en la comuna de Isla de Maipo, desde cuyo exterior se visualizaban distintos tipos de plantas”, señaló.

    Tras las diligencias investigativas, se verificó la situación y se generó una denuncia de oficio ante la Fiscalía Local de Talagante, lo que permitió obtener una orden de entrada y registro autorizada por el tribunal.

    Al ingresar al inmueble, los detectives detectaron una estructura habilitada para el secado de la droga. “En el interior tenían dispuestos alambres de muro a muro, donde estaban colgando distintas plantas de cannabis en proceso de secado, además de ventiladores utilizados para apurar este proceso”, detalló Marchant.

    PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

    Invernadero y droga lista para comercialización

    La oficial agregó que en el patio posterior se encontró un invernadero artesanal. “Existía una estructura cubierta por nylon, en cuyo interior se incautaron 85 plantas de cannabis”, indicó.

    Asimismo, al revisar el vehículo del imputado, los funcionarios encontraron droga lista para su venta. “Se encontraban tres paquetes con el proceso completo de la planta, listos para su comercialización”, sostuvo.

    Respecto al imputado, la subprefecta precisó que se trata de un ciudadano chileno, mayor de 40 años, sin antecedentes policiales.

    PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

    En cuanto al destino de la droga, indicó que el propio detenido señaló que la comercializaba en distintos eventos.

    El procedimiento culminó con la incautación de 24 kilos de cannabis en secado, las 85 plantas y otros contenedores con droga preparada, con un avalúo total que supera los $162 millones.

    El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talagante para su respectivo control de formalización por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

    Más sobre:PDIIncautaciónMarihuanaIsla de MaipoDrogas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Difíciles de detectar e intervenir: los nuevos drones que Hezbolá incorporó para sus arremetidas

    Canciller viaja a California para impulsar inversión tecnológica: se reunirá con ejecutivos de Silicon Valley

    Gobierno de Trump y aerolíneas estadounidenses anuncian ayuda tras cierre de operaciones de Spirit

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Pensábamos que “iba a morir” el 3 de enero, dice el hijo de Nicolás Maduro

    Organismo electoral de Colombia baraja retirar la inscripción del candidato derechista De la Espriella a las presidenciales de mayo

    Lo más leído

    1.
    Monte Verde en jaque: la trama del estudio que cuestiona el asentamiento más antiguo de América

    Monte Verde en jaque: la trama del estudio que cuestiona el asentamiento más antiguo de América

    2.
    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9

    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9

    3.
    Indagan homicidio frustrado en San Miguel: víctima se encuentra en riesgo vital

    Indagan homicidio frustrado en San Miguel: víctima se encuentra en riesgo vital

    4.
    Aldo Cornejo: “No hay nada más alejado a mi forma de ser que pagarle un soborno a un magistrado”

    Aldo Cornejo: “No hay nada más alejado a mi forma de ser que pagarle un soborno a un magistrado”

    5.
    PDI desarticula banda de narcotráfico en el sur: 25 detenidos y millonaria incautación

    PDI desarticula banda de narcotráfico en el sur: 25 detenidos y millonaria incautación

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 3 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Liverpool en TV y streaming

    ¿Qué se sabe de la presunta actividad maliciosa que alertó la Agencia Nacional de Ciberseguridad en servicios públicos?
    Chile

    ¿Qué se sabe de la presunta actividad maliciosa que alertó la Agencia Nacional de Ciberseguridad en servicios públicos?

    Canciller viaja a California para impulsar inversión tecnológica: se reunirá con ejecutivos de Silicon Valley

    PDI incauta 85 plantas y más de 20 kilos de cannabis en Isla de Maipo

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026
    Negocios

    Inversión global de venture capital rompe récord en el arranque de 2026

    OPEP+ anuncia aumento de producción de petróleo desde junio pese a bloqueo en Ormuz

    Los negocios del grupo Empresas Villa Baviera

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación
    Tendencias

    3 señales de que estás mejor soltero, según una investigación

    ¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago
    El Deportivo

    El gran sacrificio que realiza Ignacio Vásquez para ganarse un lugar en la U de Fernando Gago

    Viktor Gyökeres iguala histórico registro que Alexis Sánchez conservó por 11 años en Arsenal

    Nico Pino analiza los cambios técnicos de la Fórmula 1: “Hay equipos que no logran sacar el máximo provecho”

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?
    Tecnología

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Difíciles de detectar e intervenir: los nuevos drones que Hezbolá incorporó para sus arremetidas
    Mundo

    Difíciles de detectar e intervenir: los nuevos drones que Hezbolá incorporó para sus arremetidas

    Gobierno de Trump y aerolíneas estadounidenses anuncian ayuda tras cierre de operaciones de Spirit

    Pensábamos que “iba a morir” el 3 de enero, dice el hijo de Nicolás Maduro

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?