Canciller viaja a California para impulsar inversión tecnológica: se reunirá con ejecutivos de Silicon Valley

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna viajará a California, Estados Unidos en que participará de diferentes actividades que tienen por objetivo impulsar la inversión tecnológica de ese país en Chile.

Además estará acompañado de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

En su visita se planea que el ministro visite las ciudades de Los Ángeles y San Francisco. En la primera, participará de una conferencia con expertos mundiales en tecnología, finanzas, competitividad y liderazgo.

Mientras que en San Francisco, sostendrá reuniones con ejecutivos de Silicon Valley , sede de las principales empresas tecnológicas del mundo.

Entre ellas, Nvidia, empresa desarrolladora de hardwares y softwares de inteligencia artificial; también se reunirá con representantes de Apple, Google, Meta, Cisco, entre otras dentro del rubro.

Todo esto a raíz del proyecto Choose Chile (Elige Chile), con el que el Gobierno busca presentar las ventajas competitivas de Chile, fortalecer lazos con empresas de inteligencia artificial y generar compromisos de inversión de tecnología, energía, minería y de industria.

Además, el ministro señaló que con esta iniciativa se busca resolver desafíos como cerrar la brecha con los países desarrollados, incorporar elementos en acuerdos internacionales como transferencia tecnológica, acceso a conocimiento y formación de capacidades, para que Chile “no solo exporte recursos, sino también conocimiento, servicios y tecnología”.

En la actualidad, Estados Unidos es el segundo mayor inversionista extranjero en Chile por stock de inversión, con US$29.455 millones. En el último tiempo varias compañías han instalado centros de datos en el país.