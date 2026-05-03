Carabineros detiene a integrante de banda dedicada a robos en Franklin
El hombre es conocido en el sector por cometer este tipo de delitos y registra reiteradas detenciones previas por robo por sorpresa.
Este sábado, mientras realizaban rondas preventivas, Carabineros detuvo a un sujeto que intentó sustraer un teléfono celular desde un vehículo detenido en un semáforo en rojo en la calle San Francisco en el Barrio Franklin.
Los policías vieron la acción a escasos metros y desciendieron del vehículo para tener detener al individuo, quien, al percatarse de la presencia de Carabineros, se dio a la fuga.
La mayor Carola Sepúlveda Salinas de la Cuarta Comisaría de Santiago informó que “es un sujeto adulto de nacionalidad chilena y que se encuentra vinculado a la banda que tenemos en ese sector, que es la banda de Franklin”.
“Son individuos adultos, menores de edad y jóvenes que en paraderos o ante la detención de los vehículos por el semáforo en rojo sustraen especies de los interiores de los vehículos y se dan a la fuga“.
El detenido de 26 años es conocido en el sector y registra reiteradas detenciones anteriores por el delito de robo por sorpresa.
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