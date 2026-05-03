Carabineros detiene a integrante de banda dedicada a robos en Franklin

Este sábado, mientras realizaban rondas preventivas, Carabineros detuvo a un sujeto que intentó sustraer un teléfono celular desde un vehículo detenido en un semáforo en rojo en la calle San Francisco en el Barrio Franklin.

Los policías vieron la acción a escasos metros y desciendieron del vehículo para tener detener al individuo, quien, al percatarse de la presencia de Carabineros, se dio a la fuga.

La mayor Carola Sepúlveda Salinas de la Cuarta Comisaría de Santiago informó que “es un sujeto adulto de nacionalidad chilena y que se encuentra vinculado a la banda que tenemos en ese sector, que es la banda de Franklin”.

“Son individuos adultos, menores de edad y jóvenes que en paraderos o ante la detención de los vehículos por el semáforo en rojo sustraen especies de los interiores de los vehículos y se dan a la fuga “.