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    Ramírez blinda a Steinert ante críticas por su gestión y sostiene que sus dichos le parecen “razonables”

    "Ella va a ser juzgada por la capacidad que tenga de hacer que Chile sea un país más seguro", apuntó Ramírez en defensa de la ministra de Seguridad.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Dedvi Missene

    El diputado y presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, respaldó los dichos de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien abordó las expectativas puestas en la gestión de la cartera que encabeza.

    En conversación con La Tercera, la titular de Seguridad se refirió a los reiterados cuestionamientos que han surgido en torno a su gestión y su figura a raíz de las tempranas polémicas que ha enfrentado a 50 días del inicio del gobierno de José Antonio Kast.

    “Ha habido cuestionamientos. Pero creo que también obedece a una ansiedad de la comunidad, de la ciudadanía, de distintos actores. Y es entendible. Lo único que les digo es déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos”, sostuvo Steinert en diálogo con La Tercera.

    En ese sentido, el timonel de la UDI respaldó a la ministra. “Lo que dice la ministra Steinert a mí me parece razonable. Después de un cierto tiempo, cuando hayamos aprobado 50 proyectos y atacando temas como crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, el efecto acumulativo de todas esas medidas, por supuesto que se va a notar”, blindó Ramírez en diálogo con Mesa Central de Canal 13.

    El timonel de la UDI apuntó que “si hubiera una bala de plata, yo diría, usémosla el primer día y resolvamos el problema hoy. Pero en materia de seguridad no hay una bala de plata. Son 100 medidas que hay que tomar”.

    “Los chilenos se van a dar cuenta, cuando haya terminado este gobierno de que con la Ley de Reconstrucción se cumplió con la promesa de reactivar la economía”, agregó el parlamentario.

    Ramirez blinda a Steinert ante críticas por su gestión y sostiene que sus dichos le parecen “razonables”

    La gestión de Steinert ha sido cuestionada debido a la sociedad comercial que mantiene con su exmarido, quien fue defensa en una causa de narcotráfico, y la supuesta injerencia en la remoción de la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

    "Ella va a ser juzgada no por los asuntos que hoy día se han ventilado por los medios. Ella va a ser juzgada por la capacidad que tenga de hacer que Chile sea un país más seguro", apuntó Ramírez en defensa de la ministra.

    Críticas al segundo piso de La Moneda

    En tanto, el timonel de la UDI también abordó los cuestionamientos del senador y presidente de Republicanos, Arturo Squella, quien lanzó un dardo contra el equipo de asesores del Presidente -el denominado “segundo piso”- por falta de conducción política por la filtración del oficio de Hacienda.

    “Yo creo que las palabras del senador gatillan un debate que es necesario y que es una oportunidad, porque en todos los gobiernos la instalación es difícil. Siempre hay errores o hay descoordinaciones”, afirmó el Ramírez.

    “Esta discusión a mí no me da ni miedo, ni me genera desazón, ni me produce como alguno un cierto nerviosismo. Yo creo que lo que ocurrió esta semana va a permitir que se instale mejor el Gobierno para los desafíos que vienen”, agregó el timonel de la UDI sobre los conflictos dentro del oficialismo en torno a la gestión del Ejecutivo.

    Recortes presupuestarios

    El parlamentario UDI respaldó, además, al gobierno por el oficio filtrado de Hacienda -que planteaba en uno de sus anexos descontinuar más de 140 programas sociales- y apuntó a la administración de Gabriel Boric.

    Ramírez sostuvo que los recortes planteados no se han concretado y “lo que puede hacer es criticar la palabra que se utilizó. De allí a afirmar que el gobierno está recortando programas sociales, hay un salto que es gigantesco”.

    “Aquí se ha abordado este tema de manera completamente irresponsable. La izquierda no hace propuestas, generó el problema con sus reformas, pero se niega a legislar”, acusó Ramírez.

    Más sobre:Guillermo RamirezUnión Democrática IndependienteUDI

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