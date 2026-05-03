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    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Tras el polémico oficio de Hacienda que recorta más de $50 mil millones a la cartera, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio defiende la "eficiencia" del gasto y asegura que los compromisos vigentes se cumplirán. En esta entrevista, aborda la incertidumbre sobre programas como Escuelas de Rock, el futuro del GAM y la tensión con los gremios por la propiedad intelectual frente a la IA.

    Constanza Moncada M.Por 
    Constanza Moncada M.
    Ministro Undurraga defiende “ajustes” en presupuesto de Cultura: “No es que vaya a disminuir en $51 mil millones, es una cifra bastante menor”

    El lanzamiento del Día de los Patrimonios 2026 se realizó en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural el pasado miércoles 29, en medio de una serie de anuncios que ponen al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el centro del debate.

    El viernes 24 de abril, Contraloría ingresó el oficio 351, con modificaciones y recortes para el presupuesto 2026 de la cartera. En total, el documento plantea una disminución de $51.750 millones, y deja sin financiamiento programas como Somos Barrio de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Corporación Cultural Artistas del Acero. Además, disminuye en un 80% el Financiamiento de Infraestructura Cultural a instituciones privadas.

    Según el Observatorio de Políticas Culturales, la disminución total alcanza un 9,8% y los programas más afectados serían el de Promoción y Fortalecimiento al Trabajo Cultural (95,7%), el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos (65,6%) y el Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos (62,8%).

    El ministro de las Culturas Francisco Undurraga prefiere decir “ajustes” que “recortes” presupuestarios. Tras el lanzamiento del Día de los Patrimonios, desde una oficina del Museo de Historia Natural, responde las dudas sobre los recortes y el devenir de la cartera.

    Ministro Francisco Undurraga. Cedida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

    “Creo que en la situación que nosotros estamos viviendo como Estado, como Gobierno, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio no puede quedar ajeno y ser parte del problema, sino que tenemos que ser parte de la solución. Si nosotros queremos un país robusto, que crezca, que genere cultura y otorgue cultura a sus ciudadanos, no podemos seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo durante los últimos años”, dice en conversación con Culto.

    Sobre el oficio mencionado, aclara un punto relevante. “Tenemos una situación ya conversada con la Dirección de Presupuestos (Dipres) por la no realización de la obra del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Una vez que se liquide ese contrato, el saldo va a quedar a disposición para reasignaciones de algunos de los programas que se vieron afectados durante este proceso. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con la Dipres. Ahora bien, lo del GAM no se hace provocado por esto, sino se hace porque no están garantizados los flujos hacia el futuro”, explica.

    De esa forma, la reducción del presupuesto de este año sería menor. “Dentro de esos $51.000 millones de pesos están los $20.000 millones de pesos del GAM. O sea, quedamos en $31.000 millones. Además vamos a suplementar en una parte importante los recursos. No es que la Subsecretaría de Cultura o el Ministerio de las Culturas vaya a disminuir sus recursos en $51.000 millones, sino que en una cifra bastante menor que aquella”, aclara.

    Gobierno del Presidente Jose Antonio Kast por medio del Ministerio de Obras Publicas detiene la obras de la etapa 2 del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) indicando falta de recursos presupuestarios Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Respecto a los programas desfinanciados, el ministro profundiza en cada caso. “Artistas del Acero es una fundación que terminó hace diez meses. Estaba contemplado en la glosa, pero no hay a quien entregar el dinero. Nosotros recibimos comunicación por parte de ellos que están en situación de liquidación. Por eso se retiran los recursos”, indica.

    En tanto, la situación de Somos Barrios es diferente. “Es un programa que viene del Ministerio del Interior, y hoy día está pasado al Ministerio de Seguridad, quien evaluó ese programa. Son dineros que venían de allá para acá, porque el gobierno del presidente Boric, en su anhelo y obsesión de llegar lo más cerca del 1% para Cultura del presupuesto, se integraron programas que no son propios de la naturaleza de este Ministerio”, expresa, y enfatiza: “Para cultura se elimina”. Así, será decisión de la cartera de Seguridad la continuidad de dicho programa.

    —¿Cuál fue el criterio que utilizó el Ministerio de Hacienda para establecer estos recortes?

    Fueron conversados en su inmensa mayoría de los recortes. También hay una evaluación de impacto social dada por Desarrollo Social en esta materia. Nosotros estamos eficientando y ajustando nuestro presupuesto fundamentalmente para la discusión del presupuesto de este año. Este es un presupuesto heredado, no es un presupuesto construido por nosotros.

    Nosotros buscamos algo que nos propusimos como gobierno y espero que se mantenga como mantra durante los próximos cuatro años, y desde luego mucho más, que tiene que ver con que nuestras acciones tienen que generar el mayor impacto posible en las áreas en que nosotros estamos concurriendo.

    —¿Esos programas tenían poco impacto?

    Tienen menos impacto que otros programas, por algo se priorizaron. Aquí no es bueno o malo un programa.

    Somos parte de un sistema. En ese sentido se nos pidió un esfuerzo. Ese esfuerzo nosotros lo compensamos y lo que hemos hecho con la Dipres, tomando en consideración las evaluaciones sociales de impacto que también aporta el Ministerio de Desarrollo Social, priorizamos y vimos qué cosas podemos hacer y qué cosas por el momento no podemos hacer.

    —¿Podría haber otro oficio como este, con más recortes?

    Tendría que preguntarle al Ministro de Hacienda. No manejo nada de Hacienda, los dineros del país. Solo administro los que se le otorgan al ministerio. Con estos recortes o con esta disminución de presupuesto, de todas formas vamos a dar cumplimiento a todo lo ya comprometidos.

    —Por ejemplo, los Fondos Concursables adjudicados, ¿no corren peligro?

    No, pero evidentemente tienen que estar tranquilos, porque efectivamente nosotros no vamos a dejar de dar cumplimiento a todo lo que ya se comprometió.

    Las mayores disminuciones de este Ministerio pasan por un excesivo incremento de fondos, entre el 2025 y 2026 que no han sido otorgados. A mí me encantaría ser el Ministro que más dinero entregó en fondos, pero no voy a ser el Ministro que no pudo supervisarlos. Es mucho más importante la supervisión del gasto, que el otorgamiento. El anhelo del presidente Boric de hacer crecer este Ministerio, yo desde luego quiero eficientar de forma administrativa.

    —Usted ha dicho que no quiere alcanzar el 1%.

    No, es que lo que yo quiero es que la gente disfrute en la mayor cantidad posible de las mejores acciones culturales que podamos entregarles.

    Palacio-Pereira-Ministerio-de-Las-Culturas-2-ok.jpg la-tercera

    Presupuesto 2027

    Otro oficio de Hacienda causó revuelo en este y otros ministerios, por la sugerencia de descontinuar o ajustar 142 programas para el presupuesto 2027. El ministro Jorge Quiroz enfatizó en que eran “orientaciones programáticas”, no decretos.

    En Culturas, se llamaba a descontinuar el 16,4% de los programas, como Bibliomás (ex Bibliometro), la Biblioteca Pública Digital, la Red Digital de Espacios Patrimoniales, el Programa de Sitios de Patrimonio Mundial, las Escuelas de de Rock y Música Popular Chilena, las Orquestas Propias de la FOJI o el Fondo Audiovisual del Consejo Nacional de Televisión.

    —¿Esos programas se van a descontinuar?

    No le puedo responder esa pregunta porque esa pregunta ya fue respondida por el Ministro Quiroz. Aquí, todo es sugerencia. Nada es descontinuar. Lo dijo el Ministro Quiroz y yo tengo que creerle al ministro Quiroz y a la persona que después ofreció disculpas en términos de que estaba mal redactado.

    Extraída de La Tercera

    —¿Fue un error comunicacional entonces?

    Fue un error involuntario. Nosotros tenemos que evaluar cuál es la conveniencia o inconveniencia de ese y otros muchos proyectos, incluso proyectos que no han sido mencionados. Nosotros al menos tenemos que estar convencidos de que los proyectos que se mantienen valen la pena.

    Con esto no estoy poniendo en alerta al mundo cultural. Lo que yo estoy señalando es que cualquier administración, ya sea pública o privada, tiene el deber intelectual de revisarse, no solamente en los puntos de sugerencia, sino que vamos a dar por buenos los otros puntos. Nosotros vamos a dar por buenos todos los puntos, pero en la medida en que estemos convencidos que son beneficiosos para la ciudadanía.

    –¿Cuáles áreas serán prioritarias para el Presupuesto 2027?

    Las prioridades son las que nos hemos dado como Ministerio, que terminemos después de cuatro años siendo un validador de calidad. Todos los ámbitos de la cultura son relevantes, hay ámbitos que pueden ser más masivos que otros. Para nosotros, un actor cultural, sea en el ámbito de la literatura, del teatro, de la poesía, de la narrativa en general, la pintura, la escultura, el grabado, y desde luego en el ámbito de la Subsecretaría del Patrimonio. Unos tendrán más dinero a disposición en el presupuesto y otros tendrán un poco menos, pero eso no los hace ni mejores ni peores.

    —¿No hay que tener miedo de que el Programa de Sitios de Patrimonio Mundial quede sin recursos?

    No hay que tenerle susto a nada. Aquí a lo que hay que tenerle susto es a hacer mal el trabajo.

    —Se sugiere una reducción para este año del Pase Cultural. Considerando que es un programa nuevo, con menos historial para su evaluación, ¿es posible que se descontinúe?

    No, tal como lo señalaba, creo que es el programa más afín a nuestro constructo como centro derecha y derecha. Estamos favoreciendo la demanda por sobre la oferta. Tuvo problemas de utilización que ya fueron solucionados. Nosotros con la ley de presupuesto podemos estudiar a qué segmento queremos impactar o beneficiar con el paso cultural. Evidentemente que lo tenemos en revisión, no como Pase Cultural, sino cuál será el segmento que creemos que es el que vale la pena en este período.

    Diputados reaccionan a anuncio de suspensión del Pase Cultural por futuro ministro Francisco Undurraga

    —Para la discusión del presupuesto 2027, ¿se harán mesas de trabajo con gremios del mundo artístico y cultural?

    Nosotros trabajamos en base a mesas de trabajo. Me he reunido con muchas agrupaciones, desde las agrupaciones internas, como la gente que trabaja dentro del Ministerio, a través mío o de nuestros dos subsecretarios, con las agrupaciones que desarrollan la cultura en este país. Eso es normal, pero quién gobierna y quien toma la decisión última finalmente es el ministro. Aquí no es que yo desconozca- porque no lo voy a desconocer nunca- los aportes significativos al desarrollo de las políticas culturales de nuestro país que hacen los actores involucrados, pero tal como todo gobierno, quien finalmente es responsable es el ministro.

    Pero no solo el presupuesto inquieta a los creadores; la propiedad intelectual frente al avance tecnológico también está en la mira. El artículo 8 del Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno generó amplio rechazo de los gremios literarios, audiovisuales y artísticos. Este pretende introducir una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual, que permita el uso de obras lícitamente publicadas sin autorización ni remuneración a sus titulares, para el análisis de grandes volúmenes de datos con inteligencia artificial.

    “Es una discusión que está a disposición del Parlamento, misma discusión que ya se realizó durante el gobierno del presidente Boric. O sea, esto es, al menos en términos de cuestionarse, de analizar y de tomar posición, bastante transversal. Son gobiernos de distintas características”, explica el ministro Undurraga.

    “La discusión parlamentaria, siendo el ejecutivo colegislador, la dirige el presidente de la comisión. A mí no me cabe ninguna duda de que como ex parlamentario y ex vicepresidente de la Cámara de Diputados, se le va a dar la garantía a todos los actores que se sientan afectados, tanto positiva como negativamente, por esta discusión”, concluye.

    –Ha habido mucho rechazo de parte de los gremios a los ajustes presupuestarios. ¿Cómo están los ánimos en el Ministerio? ¿Cómo viene el trabajo de aquí en adelante?

    Creo que nosotros una vez ajustado el presupuesto vamos a tener mucha certeza de lo que vamos a hacer hacia adelante. Nosotros vamos a dar fiel cumplimiento a lo que ya se comprometió y sobre el futuro tenemos el legítimo derecho de replantearnos cómo lo implementamos. Aquí hay una falta de conocimiento de qué es lo que nosotros queremos hacer. Llevamos muy poco tiempo.

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