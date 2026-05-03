Al menos seis muertos y miles de desplazados tras las fuertes lluvias que afectan al noroeste de Brasil

Las fuertes lluvias que han azotado el noreste de Brasil en las últimas 48 horas han dejado al menos seis muertos y miles de desplazados en los estados de Pernambuco y Paraíba, según informó el gobierno federal en un comunicado este sábado.

De acuerdo a la información consignada por Reuters, en Pernambuco se reportaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la capital estatal, Recife, y en sus alrededores. Al menos dos personas fallecieron en la ciudad y otras dos murieron en la vecina Olinda, mientras alrededor de 1.500 personas fueron desplazadas o quedaron sin hogar.

El cuerpo de bomberos de Recife dio a conocer el rescate de 525 personas que habían quedado aisladas por las inundaciones, utilizando 26 botes de salvamento, según un comunicado del gobierno regional.

En tanto, en Paraíba, las ciudades de Condé, João Pessoa y Campina Grande fueron las más afectadas. Según el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional (MIDR) de Brasil, en esta zona fallecieron dos personas y 1.800 debieron ser evacuadas.

“El Centro Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres emitió 22 alertas durante el período crítico de lluvias. Debido a los impactos en Pernambuco y Paraíba y al pronóstico meteorológico para la región, el nivel operativo se elevó a alerta máxima” , indicó el MIDR.

El mismo ministerio añadió que las lluvias habían disminuido durante el sábado, pero instó a mantener la vigilancia.

En horas de esta tarde, la Defensa Civil Nacional brasileña informó en redes sociales que Pernambuco y Paraíba permanecían en estado de alerta, debido a que en la costa las intensas lluvias mantienen el “nivel naranja”, con alto riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Pernambuco e Paraíba seguem em alerta



As chuvas intensas colocam o litoral em nível laranja, com alto risco de alagamentos e deslizamentos. São 45 alertas ativos e a atenção precisa ser redobrada, principalmente nas áreas de risco.



A Defesa Civil Nacional já está em campo,… pic.twitter.com/dT4k4LFXWS — Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) May 2, 2026

“ Hay 45 alertas activas y se debe redoblar la atención, especialmente en las zonas de riesgo . La Defensa Civil Nacional ya está en el terreno, actuando de manera integrada con los estados y municipios para agilizar las respuestas, guiar las acciones y garantizar el apoyo a la población”, notificó el organismo en X.

Para luego llamar a la población a evitar las zonas inundadas, seguir las instrucciones oficiales y llamar a los números de emergencia en caso de necesitar ayuda.

La reacción oficial ante el desastre

Ante la gravedad de las inundaciones en el norte del país, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en redes sociales que había hablado con las autoridades locales para ofrecerles apoyo. “El gobierno continúa monitoreando la situación para brindar toda la asistencia necesaria”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias, dio a conocer este sábado que el gobierno federal ha estado ayudando a los municipios afectados por las fuertes lluvias a declarar el estado de emergencia y, de esta manera, acelerar la liberación de recursos de la Unión.

Estamos acompanhando atentamente as enchentes que atingem municípios da Paraíba, de Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Acre, com registro de vítimas fatais e famílias desabrigadas. A prioridade é salvar vidas e proteger as famílias.



Por orientação do presidente Lula, estamos em… — Wellington Dias (@wdiaspi) May 2, 2026

“Siguiendo las instrucciones del presidente Lula, estamos en contacto con los gobernadores y los líderes locales para garantizar una respuesta rápida” , escribió Dias en su cuenta en X.

Las inundaciones se triplican en Brasil

De acuerdo a Reuters, un estudio publicado el año pasado por la Alianza Brasileña para la Cultura Oceánica reveló que los desastres relacionados con la lluvia, incluidas las inundaciones y los deslizamientos de tierra, se triplicaron en Brasil entre 1991 y 2023.

En febrero de este año al menos 64 personas murieron a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra en el estado de Minas Gerais; mientras que en 2024 fueron 183 los fallecidos por aluviones en Rio Grande do Sul.

De la misma forma, en 2022 fueron 233 las víctimas mortales por las inundaciones que afectaron a la ciudad de Petrópolis, en el sureste del país, y 130 los muertos debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre Recife tan solo tres meses después.