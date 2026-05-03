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    Michael Nishi, CEO del major de Chicago: “El Maratón de Santiago tiene todo el potencial para ser un referente global”

    El histórico CEO de uno de los principales eventos mundiales estuvo de paso por Chile, donde conversó con El Deportivo y valoró los progresos de la prueba capitalina.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Mike Nishi estuvo de paso en Santiago y valoró los progresos del maratón capitalino.

    El Maratón de Chicago es uno de los seis majors de la disciplina, cuya estructura organizativa sirve como faro para los demás eventos en el mundo, como el de Santiago. Michael Nishi, director de este certamen, estuvo de paso en Chile y valoró los esfuerzos que se están realizando para dar un salto de calidad en la prueba capitalina y en otras más.

    De hecho, el ejecutivo estadounidense estuvo en Viña del Mar hace unas semanas, pero debió regresar de urgencia a su país por un problema ocular. “Gracias a la excelente atención médica que recibí, me diagnosticaron rápidamente y pude volver a casa para tratar mi situación”, dice.

    ¿Cómo está su salud después de su última visita a Chile?

    Ya ha pasado un mes desde la operación y todo está progresando muy bien. He recibido el alta para volver a mi rutina, lo que es muy importante para mí, especialmente el poder correr y viajar. Me siento muy afortunado y agradecido por el apoyo de mis amigos, colegas y familia. Definitivamente, ahora valoro mucho más la salud y el tener acceso inmediato a una atención médica de calidad para resolver estos problemas a tiempo.

    ¿Qué opinión tiene del Maratón de Santiago y qué potencial le ve a futuro?

    Fue increíble estar en Santiago y pasar tiempo con el equipo de ProKart e Itaú. Aunque mi condición médica acortó mi visita, estoy muy agradecido por el tiempo que compartí con ellos. Lo que más me impresiona es el equipo que hay detrás del Maratón de Santiago. El trabajo que realiza ProKart e Itaú es increíble; siempre están colaborando con socios globales, aprendiendo y compartiendo mejores prácticas para elevar el nivel del evento. Hay un compromiso real por mejorar cada año. Cuando combinas ese nivel de entrega con una ciudad de clase mundial como Santiago, el potencial es evidente. El evento ya ha generado un gran impacto y, con esa ambición, no tengo duda de que seguirá creciendo y ganando reconocimiento tanto regional como global.

    ¿Cree que el Maratón de Santiago puede llegar algún día a estar en el “top” de los maratones mundiales?

    Absolutamente. El Maratón de Santiago tiene todo el potencial para ser un referente global. Actualmente ya es el líder de mercado en su región, y hay muchas formas de alcanzar la categoría de “clase mundial”. Lo que me da confianza es el camino que han tomado: tienen un compromiso sólido con el deporte, generan un impacto significativo en su comunidad y se enfocan en crear una experiencia por la que la gente esté dispuesta a viajar. Esto último es clave, por el auge del turismo deportivo. Además, han construido alianzas con marcas globales como Itaú, Nike y Gatorade, lo que eleva su visibilidad y credibilidad internacional. Si siguen con este impulso y mejora continua, su reputación global seguirá escalando.

    ¿Cuánto ayuda a un país tener eventos como el Maratón de Santiago o el Maratón de Viña, tanto en lo económico como en lo social?

    Eventos de esta envergadura tienen un impacto profundo. Económicamente, atraen turistas nacionales e internacionales que apoyan la economía local: hoteles, restaurantes y servicios. Pero el impacto va mucho más allá de las cifras. Estos eventos generan apoyo para causas benéficas a través de donaciones y convenios que impactan positivamente de manera directa a las comunidades. También juegan un rol social poderoso: no solo crean una atmósfera de fiesta, sino que ayudan a construir comunidades más conectadas y saludables en toda la ciudad y el país.

    DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    ¿Cuál es su fórmula para mantenerse durante tanto tiempo en la industria de los grandes eventos?

    Para mí, la clave es la pasión. Cuando te emociona lo que haces, no se siente como trabajo. He tenido la suerte de estar en esta industria por más de 37 años y sigo motivado. Lo que nos impulsa a mí y a mi equipo es la oportunidad de crear experiencias que impactan la vida de las personas. Es como construir un escenario para que otros brillen. Cuando estás en la línea de meta y ves la humanidad en estado puro —gente llorando de alegría, riendo o abrazando a extraños— te das cuenta de que lo que hacemos tiene un propósito real. Tener una visión clara y un propósito definido eleva la calidad del trabajo y fortalece el compromiso del equipo.

    En los maratones, la suplantación de corredores es un fenómeno creciente. ¿Cómo se puede combatir este problema?

    Es un desafío que muchos eventos enfrentan hoy. Aunque cada mercado es distinto, existen estrategias operacionales comunes que ayudan, como los controles estrictos, exigiendo que los participantes retiren personalmente sus kits; la gestión de accesos, controlando rigurosamente la entrada a los corrales de salida, permitiendo el ingreso solo a quienes tengan su número oficial; y personal en ruta, para tener equipos cerca de la meta para identificar y desviar a corredores no registrados para que no utilicen los recursos destinados a quienes sí pagaron su inscripción. Sin embargo, lo más importante es crear una experiencia tan valiosa que la gente quiera ser parte oficial de ella. Cuando el corredor se siente valorado y orgulloso de pertenecer a la comunidad del evento, la suplantación disminuye.

    En su opinión, ¿cuál es el siguiente paso para los maratones en el mundo? ¿Hacia dónde va la disciplina?

    Estamos en medio de un “boom” en la industria que, según creemos, continuará por varios años. Esto nos da la responsabilidad de atraer nuevas audiencias al ecosistema del running, ya sea como corredores, voluntarios o fans. El futuro del maratón estará definido por su impacto social. Tenemos una posición única para influir positivamente en la salud y el bienestar de las comunidades. El camino hacia adelante va de la mano de la colaboración. Cuando compartimos ideas y nos apoyamos entre organizaciones, fortalecemos no solo nuestro evento individual, sino a toda la industria. Como dice el dicho: “la marea alta eleva a todos los barcos”. El futuro se trata de crear impacto, colaborar y mantener a la gente conectada a través del deporte.

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