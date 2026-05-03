Maxi Gutiérrez, figura en Argentina: gol y asistencia para la victoria de Independiente sobre San Lorenzo

Este fin de semana se termina la fase regular del Torneo Apertura de Argentina, antes de ingresar a las rondas de eliminación directa, que determinarán al campeón. Independiente se tenía que jugar su puesto en los playoffs ante San Lorenzo, en el estadio Nuevo Gasómetro. El clásico finalizó con triunfo del Rojo por 2-1, certificando su clasificación. La figura de la noche fue Maximiliano Gutiérrez, con asistencia y gol.

Se cruzaron dos técnicos con pasado reciente, y exitoso, en el fútbol chileno: Gustavo Álvarez vs. Gustavo Quinteros. El primero lleva poco al mando del Ciclón, con buenos resultados hasta el día de hoy. Por cierto, el ex DT de Colo Colo acabó con el invicto del ex Universidad de Chile.

De los tres jugadores chilenos que tiene Independiente, el único titular fue Gutiérrez, como puntero derecho. La performance del formado en Huachipato resultó vital para que el elenco de Avellaneda triunfara en Boedo. En los 16′, una asistencia del seleccionado chileno, un pase bajo desde la derecha, acaba con el 1-0 del uruguayo Matías Abaldo, quien apareció por el otro palo.

En el segundo lapso, se intercambiaron los roles. El 2-0 llegó en los 54′. Centro de Abaldo y fue Maxi Gutiérrez quien apareció, por la derecha, para rematar y batir a José Devecchi, exarquero de Audax Italiano. Segundo gol del exjugador acerero en el fútbol transandino.

¡EL ROJO QUIERE PLAYOFFS! Cambiaron los roles... Abaldo asistió a Gutiérrez para que anote el 2-0 de Independiente vs. San Lorenzo. pic.twitter.com/wOvl5AEyfL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

Su anterior anotación había sido el 18 de abril, a Defensa y Justicia. En los 72′, descontó San Lorenzo a través de Ezequiel Herrera. En la recta final del duelo, el Ciclón casi llega al empate, pero no dio con el arco y la visita logró aguantar el resultado.

Gutiérrez salió reemplazado en los 80 minutos. Por su parte, Lautaro Millán había ingresado en los 65′, en lugar de Santiago Montiel. Luciano Cabral se quedó en la banca y no tuvo acción.

De esta manera, el Independiente de Quinteros clasifica a los playoffs. Está en el quinto lugar del grupo A del Apertura, con 24 puntos. Mientras tanto, el equipo de Álvarez también logró conseguir una plaza, gracias a la igualdad entre Unión de Santa Fe y Talleres. Es séptimo, con 22 unidades. Eso sí, puede cambiar su ubicación. Depende de lo que suceda con Defensa y Justicia este lunes. El equipo de César Pérez, que tiene 19, visita a Gimnasia de Mendoza.