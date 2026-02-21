Es oficial: Maximiliano Gutiérrez da el salto al fútbol argentino y se convierte en nuevo refuerzo de Independiente

Maximiliano Gutiérrez fue presentado este sábado como nuevo refuerzo Independiente para la temporada 2026. El extremo chileno, que venía de un destacado inicio de año en Huachipato tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, llega a préstamo por un año con obligación de compra, en una operación que el club logró resolver en Argentina luego de una inhibición impuesta por la FIFA que amenazó con frenar el fichaje del chileno.

El elenco de Avellaneda oficializó su incorporación con una publicación a través de sus redes sociales: “Maximiliano Gutiérrez es de Independiente” y así confirma su tercer refuerzo para esta nueva temporada. El extremo de 21 años se suma al equipo que dirige Gustavo Quinteros, quien había pedido un jugador por las bandas para reforzar el ataque y sumar más opciones en ofensiva.

El acuerdo contempla un préstamo por una temporada sin cargo, pero con una obligación de compra del 50% de su pase en enero de 2027. La cifra total asciende a 2 millones de dólares, que serán cancelados en cuotas semestrales de 500 mil dólares. En esta nueva etapa vestirá la camiseta número 28 y compartirá camarín con los chilenos Luciano Cabral y Lautaro Millán, integrando así el grupo de 19 futbolistas nacionales que actualmente compiten en el fútbol argentino.

El extremo en el duelo ante Universidad de Chile. Por: EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

La traba legal antes de su llegada

La gestión final del joven puntero no estuvo exenta de dificultades. Independiente arrastraba una inhibición por un reclamo y deuda pendiente ante el exmediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor, lo que generó incertidumbre respecto a la posibilidad de inscribir nuevos refuerzos. Sin embargo, los abogados del club encontraron un recurso para postergar la sanción, ya que la notificación habría llegado antes del plazo correspondiente y permitió avanzar con la operación.

Días antes del cierre, el propio Quinteros había reconocido públicamente el interés por el jugador en Radio La Red: “A Maximiliano Gutiérrez lo estamos analizando. Estamos buscando características de extremos que puedan servir en las dos bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta, no está cerrado y estamos buscando”. Finalmente, ante el pedido del técnico para reforzar el ataque, la dirigencia aceleró las negociaciones con Huachipato y logró cerrar el traspaso en las últimas horas.

Rendimiento que despertó interés

Gutiérrez venía consolidándose como una de las figuras del inicio de temporada en el fútbol chileno. En 2025 disputó 35 partidos con la camiseta de Huachipato y anotó ocho goles, mostrando regularidad y capacidad para marcar diferencias.

En lo que va de 2026, entre Liga de Primera, Supercopa y Copa Libertadores, suma 425 minutos en cinco encuentros y un registro de tres goles. Su rendimiento, incluido el duelo ante Carabobo por la Libertadores, parece terminar de convencer a la dirigencia del ‘Rojo’ de apostar por su incorporación al plantel.

Con este traspaso, el joven extremo da el primer gran salto internacional de su carrera, en una etapa que marcará un nuevo desafío en uno de los clubes con más historia del fútbol argentino.