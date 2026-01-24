Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior

Este jueves comenzó el Torneo Apertura de Argentina, el primero de los dos torneos cortos que contempla la Primera División transandina, que sobresale al tener 30 equipos. Pese a las críticas y los problemas internos, está considerada como la octava mejor liga del mundo, según el ranking 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS). En Sudamérica, solo es superada por el Brasileirao (3ª).

Con todos sus bemoles y la cuestionada figura de Claudio “Chiqui” Tapia presidiendo la AFA, se trata de un fútbol competitivo y que ha tenido un sostenido crecimiento en la legión chilena que ha acogido.

Ya es una tendencia la alta presencia de futbolistas nacionales en el campeonato transandino, que termina siendo una mejor plataforma hacia otro destino, como Europa. El ejemplo más evidente es el de Felipe Loyola, cuya trayectoria en Independiente le permitió convertirse en exportable y ahora es jugador del Pisa, de la Serie A italiana.

La legión chilena

Casi una veintena de jugadores conforman la legión chilena en Argentina. Al día de hoy, el grupo está integrado por 19 futbolistas, cifra que puede cambiar considerando que el libro de pases sigue abierto. Los nombres son: Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors; Paulo Díaz en River Plate; Luciano Cabral y Lautaro Millán en Independiente; Claudio Baeza y Diego Valdés en Vélez Sarsfield; Vicente Pizarro en Rosario Central; Gabriel Arias en Newell’s Old Boys; Brayan Cortés en Argentinos Juniors; Matías Sepúlveda en Lanús; Matías Catalán, Ulises Ortegoza y Bruno Barticciotto en Talleres; César Pérez en Defensa y Justicia; Guillermo Soto en Tigre; Nicolás Guerra en Instituto de Córdoba; y Leonardo Gil en Huracán. Se agrega Damián Pizarro, quien jugará en Racing.

Luciano Cabral anotó este viernes para Independiente. Foto: @Independiente

Hay un par de casos especiales. Álex Ibacache y Lautaro Pastrán retornaron a Belgrano de Córdoba, luego de sus respectivas cesiones (en Everton y Liga de Quito, respectivamente). Sin embargo, ninguno está considerado por el Pirata para el primer equipo, por lo tanto, tienen la puerta abierta para tomar otro destino.

Del listado recién mencionado, tres jugadores pasaron directamente desde la liga chilena: Vicente Pizarro, Matías Sepúlveda y Nicolás Guerra. En el caso del canterano de Colo Colo, fue solicitado expresamente por Jorge Almirón para los Canallas y se anticipa como titular en el debut de los rosarinos ante Belgrano, este sábado (22.00 horas de Chile). Por su parte, el exdelantero de la U no se estrenó el jueves por la noche, en la derrota de Instituto con Vélez, como local. Se quedó en la banca. El Tucu vio acción oficial con el Granate en la clasificación por la Copa Argentina.

Quien retorna a la liga es Bruno Barticciotto, luego de su paso por Santos Laguna de México. “En mi primer ciclo, no alcancé a tener ni seis meses continuos en la forma que yo quería. Ahora tengo esta otra oportunidad y, más que los goles, quiero sentirme bien jugando, tener continuidad y que el equipo gane. Soy otro jugador. Nada que ver al que conocieron. Tengo una posición más propia, objetivos más claros y ambiciosos. El paso por México me sirvió para volver mucho mejor, con más confianza”, dijo el ariete formado en la UC en rueda de prensa durante la semana. Además, sostuvo que la presencia de Carlos Tevez como técnico de la T fue importante para su regreso.

Destino predilecto

La chilena es la cuarta nacionalidad foránea con mayor presencia en el fútbol argentino. Se ubica detrás de la uruguaya (49), paraguaya (37) y colombiana (23). Datos más, datos menos, lo concreto es que el país vecino se ha convertido en el destino predilecto de los futbolistas criollos.

Matías Sepúlveda firmó en Lanús.

Son varias las razones que pueden explicar este fenómeno: desde la adaptación a entrenamientos de mayor exigencia, hasta la necesidad de dar un salto de madurez competitiva y una competencia mayor. También está el factor de la cercanía geográfica y que no hay grandes distancias culturales. Por lo demás, cabe mencionar que el mercado nacional no implica grandes valores y terminan siendo oportunidades de futuros negocios. El caso de Loyola es reciente, pero también está el caso de Rodrigo Echeverría, cuando se fue de Huracán al León mexicano, o Thomas Galdames, quien partió a Rusia tras destacar en Godoy Cruz.

En lo global, no hay otra liga que se equipare con la cantidad de nacionales que tiene Argentina. Hay un importante cambio de paradigma en relación con la presencia de chilenos por el mundo. Si antes el foco era México, hoy está más cerca en el mapa. En la Liga MX se ha producido el fenómeno contrario, porque ha ido reduciéndose, paulatinamente, la presencia de criollos en el campeonato azteca.

Para el Clausura 2019, llegaron a ser 24 los chilenos en la Primera División mexicana. Para citar algunos ejemplos, estaba Nicolás Castillo en el América, Eduardo Vargas en Tigres, Felipe Mora en Pumas, Igor Lichnovsky en Cruz Azul y Rodrigo Millar en Morelia. Dos años después, para el Apertura 2021, la legión cayó a 10. Si para el Apertura 2024 había ocho nacionales, en el actual Clausura 2026 son apenas seis. La reducción de la cuota de extranjeros y la irrupción de otros mercados (no solo el argentino, también el brasileño) son parte de la explicación.