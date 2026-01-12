SUSCRÍBETE POR $1100
    La dura crítica de Vicente Pizarro al fútbol chileno en su presentación en Rosario Central: “Ha ido decayendo”

    El volante formado en Colo Colo se refirió a las diferencias entre la competencia transandina y el balompié local.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La dura crítica de Vicente Pizarro al fútbol chileno en su presentación en Rosario Central: "Ha ido decayendo".

    Durante la mañana de este lunes, Vicente Pizarro fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Rosario Central para la temporada 2026. El mediocampista chileno, quien ya sumó sus primeros minutos con la camiseta del elenco canalla en un amistoso de pretemporada, compareció ante los medios junto a otras incorporaciones del club trasandino.

    En su primera evaluación futbolística, el ex Colo Colo valoró positivamente su estreno informal con el equipo. “Me sentí muy bien. Ya llevo entrenando un par de días con el grupo”, señaló.

    “Me siento cómodo en esa posición, es como jugué en Chile en todo el último tiempo. Han sido días buenos y es la posición que más me gusta, pero esto varía mucho y para cualquier posición hay que estar”, añadió.

    Pizarro también abordó su proceso de adaptación al club y el apoyo recibido desde el plantel. “Compartí con un par de jugadores que estuvieron acá. En Colo Colo estuve mucho tiempo con Leonardo Gil”, comentó, destacando el rol que han tenido sus compañeros en la integración.

    “Los chicos acá me han compartido mucho lo que es el club, cómo lo vive la gente, y estoy muy entusiasmado por conocer eso rápido y que empiecen los partidos”, agregó.

    Consultado por las diferencias entre la competencia nacional y la argentina, el volante fue categórico en su diagnóstico. “Acá es un peldaño más arriba en todo. Creo que el fútbol chileno ha ido un poco decayendo en el último tiempo y esta es una liga muy competitiva”, afirmó.

    En ese sentido, explicó las razones que lo llevaron a aceptar el desafío en Rosario Central: “Quería dar un paso hacia adelante en mi carrera, así que en ese sentido estoy muy feliz”.

    Finalmente, el mediocampista puso énfasis en el entorno futbolero que ha encontrado en la ciudad. “Es un poco cómo se vive todo. Desde que llegué está toda la gente con la camiseta ahí, están todos cerca mío desde apenas llegué. La verdad que eso se vive distinto”, concluyó.

