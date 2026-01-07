SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Blanco y Negro acuerda las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia y entrega la lista de defensas a seguir

    El directorio de la concesionaria ratificó las salidas de sus principales figuras y se aboca en reemplazar la zaga. En cuanto a los delanteros, la situación se mantiene en suspenso.

    Por 
    Carlos González Lucay
     
    Christian González
    Vicente Pizarro le dijo adiós a Colo Colo, a cambio de US$ 2,2 millones. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Colo Colo se encuentra en plena pretemporada y son pocos los rostros nuevos en los trabajos que encabeza el cuerpo técnico de Fernando Ortiz. Solo el lateral Matías Fernández y el defensa uruguayo Joaquín Sosa son las únicas incorporaciones que el Cacique suma en estos primeros días, además de los jugadores que retornaron de sus préstamos, como Jeyson Rojas y Cristian Zavala.

    En medio de un diezmado panorama económico, este miércoles se llevó a cabo una reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro para abordar las urgencias. Entre las principales del encuentro que fue híbrido, se encontraba la ratificación de las ventas de Vicente Pizarro a Rosario Central y de Alan Saldivia a Vasco da Gama, un trámite que se realizó sin mayores inconvenientes. Por ambos traspasos, la concesionaria recibirá alrededor de US$ 3 millones, lo que le permitirá tener un presupuesto un poco más holgado para sumar nuevos refuerzos.

    En el caso del zaguero uruguayo se acordó vender el 50% del pase en US$ 1,5 millones en cuotas, con la opción de ceder otro 20% más. Mientras que por Vicho, Rosario Central va a pagar US$ 1,6 millones por el 80% de su carta, de los cuales US$ 600 mil le corresponden al jugador.

    A ellos también se puede sumar Lucas Cepeda, la mayor carta de exportación de los albos, y quien fue declarado transferible junto con Pizarro y Saldivia para poder hacer caja frente al frágil panorama económico provocado por la no clasificación a las copas internacionales de 2026. El delantero surgido en Santiago Wanderers es seguido desde Europa y en Macul esperan sumar una cifra superior a los US$ 5 millones. Por ahora, eso sí, no hay nada concreto.

    Por otra parte, otro de los objetivos de la reunión era analizar un abanico de nombres para potenciar la delantera. El retorno de Damián Pizarro tras un discreto paso por Europa cobra fuerza, además de la opción de mejorar la oferta por Daniel “Popín” Castro, figura de Deportes Limache. Esto, tomando en cuenta la partida de Salomón Rodríguez y la grave lesión de Marcos Bolados.

    No obstante, a pesar de que se habló de estos delanteros y de otros nombres, aún no hay un avance concreto al respecto y quedó el compromiso de citar a una nueva reunión de directorio cuando algunas de estas posibilidades haya entrado en tierra derecha.

    Los zagueros que miran

    Además, con la partida de Alan Saldivia, Colo Colo deberá buscar otro nombre en la defensa, tal como lo había adelantado Aníbal Mosa hace algunas semanas. Los nombres que se mencionaron en la cita son los del argentino Óscar Salomón, el uruguayo Javier Méndez y el paraguayo Junior Barreto. En el caso del primero, su alto costo complicaría la operación, por lo que los dos restantes tienen más opciones de arribar al Monumental.

    Aparte, el DT Ortiz puja por un arquero que compita a la par con Fernando de Paul, pues hasta ahora solo cuenta con Eduardo Villanueva como segunda alternativa en el puesto. No obstante, este asunto no fue abordado por los directores.

