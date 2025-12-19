SUSCRÍBETE POR $1100
    Colo Colo aprueba su primer fichaje: Matías Fernández llega a Macul

    El directorio albo aceptó las condiciones para el fichaje del lateral, quien proviene de Independiente del Valle. En el resto de las opciones se siguen buscando acuerdos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Matías Fernández, el primer refuerzo de Colo Colo para 2026 (Foto: @IDV_EC)

    Colo Colo aprueba a su primer fichaje para la temporada 2026. El directorio de Blanco y Negro aceptó las condiciones acordadas por la gerencia deportiva, que encabeza Daniel Morón, y dio luz verde al arribo de Matías Fernández, lateral derecho que militaba en Independiente del Valle.

    Los albos pospusieron las definiciones respecto de los demás puestos que pretende fortalecer Fernando Ortiz, a la espera de cerrar los respectivos acuerdos con los propietarios de los pases de los futbolistas.

    Colo Colo aprueba su primer fichaje: Matías Fernández llega a Macul

    Fernández tiene 30 años e inició su carrera en Santiago Wanderers. En Chile, también militó en Unión La Calera. En 2022, dio el salto hacia el contexto internacional: solicitado por Martín Anselmi, quien lo había dirigido en los cementeros, fichó en Independiente del Valle. En el equipo ecuatoriano se transformó en una pieza relevante: ganó la Copa Sudamericana y la Recopa. También sumó alegrías a nivel local: obtuvo la Copa Ecuador en 2022, la Supercopa el año siguiente y la Serie A en 2025.

    Matías Fernández, en un entrenamiento de la Selección.

    El carrilero llega a llenar una plaza que sufrió dos importantes bajas: Fernando Ortiz no consideró a Mauricio Isla ni a Óscar Opazo, quienes ocupaban la banda derecha del equipo albo, en su planificación para la temporada 2026.

    El lateral registra un fugaz paso por la Selección fue considerado por Eduardo Berizzo y actuó 45 minutos en el triunfo 2-0 sobre Perú el 12 de octubre de 2023, por las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.

    Su paso por la Roja se interrumpió drásticamente: un mes después fue denunciado por violencia intrafamiliar en Valparaíso.

    Un retorno

    La otra novedad alba es un retorno: Jeyson Rojas vuelve al Monumental, después del paso por La Serena. En los papayeros disputó 26 partidos por la Liga de Primera y ocho en la Copa Chile. Antes había militado en Unión Española.

    Con los albos debutó en 2020. Con la camiseta alba registra 75 partidos.

