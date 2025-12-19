SUSCRÍBETE POR $1100
    Los comodines de Colo Colo para salvar el presupuesto 2026

    La delicada situación económica de Blanco y Negro obliga a la concesionaria a buscar alternativas para poder armar un plantel competitivo sin poner en riesgo las arcas de la institución. Este viernes se realizará una reunión de directorio para analizar estos casos.

    Carlos González Lucay
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Colo Colo vive días difíciles. En el año de su centenario, los albos armaron un plantel que apuntaba a pelear en lo más alto. “Tenemos que instalarnos en la final de la Copa Libertadores“, decía Aníbal Mosa, a comienzos de la temporada. Sin embargo, ni el peor enemigo hubiese imaginado un 2025 tan desastroso.

    Fuera tempranamente de todos los torneos nacionales e internacionales y habiendo perdido la final de la Supercopa ante la U, el escenario cambió diametralmente. La plantilla más cara de la historia del fútbol chileno, con un costo de $ 1.300 millones mensuales, no le dio ningún rédito al club. Por el contrario, la situación económica es cada vez más estrecha.

    La no clasificación de los albos a ninguna competencia internacional, algo que presupuestaban este año en Blanco y Negro, privó de millonarios ingresos a la concesionaria, que además debe hacerse cargo de altos salarios, como el de Arturo Vidal ($ 120 millones), Javier Correa ($ 83 millones) y Claudio Aquino ($ 70 millones), todos con contrato vigente. Obviamente, mantener un plantel de ese calibre sin participaciones internacionales se torna sumamente complejo.

    Y si bien, las salidas de Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo, Matías Moya y Alexander Oroz liberan cerca de $ 200 millones mensuales en sueldos, el ajuste sigue siendo escaso. De hecho, el directorio espera cerrar la salida de Salomón Rodríguez y no se opondrá a ofertas por Vidal, Esteban Pavez y Aquino, quienes no son prioritarios para el entrenador.

    En ese contexto, también se optó por mantener al DT Fernando Ortiz en el cargo, pese a no lograr el objetivo de clasificar a copas internacionales y contar con una cláusula de revisión en caso de no alcanzar la meta. Pagarla implicaba un desembolso de US$ 200 mil. Sin embargo, haber despedido al Tano hubiese significado salir al mercado con pocos recursos.

    Mosa explicó también que los motivos que inclinaron la balanza a favor de la permanencia del argentino, se encuentra su manejo de grupo. “Él se hizo cargo de un equipo que no armó. Por el trabajo que ha mostrado y su conducta, puede tener esta posibilidad de seguir. Tomamos en cuenta muchas variables, pero lo que nos compete es el tema deportivo, el trabajo, la disciplina, cosas que nos gustan de este cuerpo técnico”, detalló.

    Eso sí, el timonel le puso tarea a Ortiz. “Los objetivos son bastante claros: ser campeón, clasificar a las copas, ser protagonistas del campeonato nacional. Tiene un contrato de extensión hasta 2026, con una cláusula de revisión tras la primera rueda”, manifestó.

    Las cartas de exportación

    En la misma reunión extraordinaria del miércoles 10 donde se zanjó la continuidad de Ortiz, se habló de manera general de números y de algunas ideas para el presupuesto para fichajes. No obstante, al no haber nada concreto, esta discusión se trasladó para la cita del 19 de diciembre.

    En la sociedad anónima hay consenso sobre la opción de vender a algunas de sus figuras más exportables. Es el caso de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia. Los tres son seguidos desde el extranjero y, dado el momento económico, hay una apertura a desprenderse de ellos para poder nutrir el presupuesto.

    “Me formé acá, me siento muy a gusto. Tengo ganas de dar un paso en mi carrera si se da algo importante”, dijo Pizarro ante la posibilidad de partir. Su nombre está en la carpeta de Independiente de Avellaneda, donde Gustavo Quinteros es el técnico.

    Por Cepeda ha habido algunos sondeos desde el extranjero, mientras que Saldivia es del interés de Peñarol. Pero en todos estos casos no ha habido ofertas concretas para seguir avanzando.

