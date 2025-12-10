VOTA INFORMADO por $1100
    Una nueva oportunidad: Colo Colo mantiene a Fernando Ortiz a pesar de no clasificar a copas internacionales

    El directorio de Blanco y Negro resolvió la permanencia del entrenador argentino, más allá de no cumplir con el objetivo que se le impuso a su llegada en agosto pasado. Arturo Vidal, por ahora, tampoco se mueve de Macul.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El técnico Fernando Ortiz continuará en Colo Colo, a pesar de no cumplir el objetivo de clasificar a un copa internacional. Felipe Zanca/Photosport

    El ciclo de Fernando Ortiz pudo llegar a su fin. Sin embargo, eso no ocurrió en el esperado directorio extraordinario de Blanco y Negro en los 102 días que el argentino lleva como entrenador de Colo Colo. Su paso por el Cacique hasta el momento tiene un saldo de cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas, con un 48,1% de rendimiento.

    Si bien el Tano había firmado un contrato que lo liga a los albos hasta diciembre de 2026, a cambio de US$ 80 mil mensuales, este vínculo contaba con una cláusula de rescisión de US$ 200 mil si no se lograba el objetivo de clasificar a una copa internacional.

    El transandino tenía bastante claro el escenario y así lo hizo saber tras la derrota como local frente a Audax Italiano. “Hay que hacerse cargo de la situación, no se cumplió el objetivo, esa es la realidad”, dijo el entrenador.

    Aun así, manifestó su intención de seguir en la institución. “No soy el que decide sobre eso, pero tengo bien en claro que quiero continuar más que nunca”, afirmó.

    A pesar de los dispares resultados, el directorio, de forma unánime, estuvo por brindarle otra oportunidad. Comenzó con una derrota 3-0 ante la U en la final de la Supercopa, para luego conseguir triunfos contra equipos que estaban más abajo que Colo Colo en la tabla: 4-0 a Iquique, 1-0 a Ñublense, 2-1 a Unión Española y 4-1 a Unión La Calera.

    Mientras que, en los partidos claves, el Cacique terminó viéndose muy mal: cayó como visita 1-0 con el campeón Coquimbo Unido, 3-0 con Cobresal y 2-1 ante Audax Italiano, de local.

    El quiebre con Vidal

    El paso de Fernando Ortiz por Colo Colo no ha sido para nada fácil. De entrada, sumó un quiebre con los referentes tras relegar al capitán Esteban Pavez. El DT no solo lo sacó de la titularidad, sino que en varios partidos ni siquiera lo citó, recayendo la jineta en Vicente Pizarro.

    Pero el mayor desencuentro fue con Arturo Vidal, a quien cambió de posición, y en varios partidos lo dejó en el banco de suplentes, incluido el último ante Audax, lo que desató una airada protesta del King.

    “Me duele no haber podido empezar desde el principio hoy día que estaba muy bien físicamente. En la semana se había dado todo y llegar al partido y no jugar, eso duele mucho. Y quedar eliminado así también, de local, con este público maravilloso, duele mucho, duele mucho”, lanzó el King tras la caída frente a los floridanos.

    Este lunes, Juan Ramírez, PF de Vidal, se lanzó con todo contra Ortiz, publicando una foto del entrenador argentino y un duro mensaje en su cuenta de Instagram: “Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas, no hay otro resultado que las manos vacías. Lamentablemente, pero así fue en todos lados".

    A pesar de ello, tampoco estuvo en los planes del directorio finalizar anticipadamente el contrato con Vidal, por lo que será todo un desafío mantener la convivencia en un camarín muy golpeado.

    De todos modos, conocedores de la situación del exjugador de la Juventus afirman que el deseo del mediocampista es no renunciar al año de contrato que le queda, pero está abierto a partir si tiene alguna oferta.

    Por otra parte, se acordó la salida de todos los jugadores que terminaban contrato: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Matías Moya y Sebastián Vegas.

