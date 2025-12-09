VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    PF de Arturo Vidal se lanza contra Fernando Ortiz tras la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano

    Juan Ramírez utilizó sus redes sociales para decir que se tomaron “decisiones tribuneras” y aprovechó de defender a Esteban Pavez.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    PF de Arturo Vidal se lanza contra Fernando Ortiz tras la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    En el año del centenario, Colo Colo se quedó sin nada. Ya era un simple consuelo ir a la Copa Sudamericana, pero ni eso pudo ser. A pesar de que Ñublense goleó a Cobresal, un resultado que le servía al Cacique, en el Monumental no lograron derrotar a un Audax Italiano que no necesitó mostrar demasiado fútbol para imponerse por 1-2. Las reacciones a este nuevo fracaso albo no tardaron en aparecer.

    Una de las más llamativas fue la que ocurrió este lunes. Por redes sociales, Juan Ramírez, preparador físico de Arturo Vidal, se lanzó contra Fernando Ortiz, DT del club. En una historia en Instagram, lo trató de tomar “decisiones tribuneras”.

    “Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas, no hay otro resultado que las manos vacías. Así fue en todos lados”, escribió el PF, quien además adjuntó una foto de Ortiz caminando rumbo al túnel del estadio Monumental.

    Además, en otra historia de Instagram, defendió a Esteban Pavez, capitán de Colo Colo que este año fue criticado con dureza por los hinchas y que perdió la titularidad con la llegada de Fernando Ortiz. En una foto en la que aparece Ramírez con el mediocampista, escribió: “Respeto toda la vida, capitán”.

    Historia en Instagram de Juan Ramírez.

    Vidal también disparó

    El día anterior, en los camarines de Pedrero luego de la caída ante Audax Italiano, el Rey Arturo tuvo una fuerte autocrítica: “La derrota es difícil de explicar, esto es una vergüenza. Hay que decirlo así. Se sabía que Ñublense iba ganando y no pudimos remontar, es un tema complicado, que algunos sabemos que pasó este año. Ya está, quedamos eliminados, le damos las gracias a la gente que vino y que siempre estuvo al lado de nosotros”.

    Además, tuvo críticas para la concesionaria Blanco y Negro y su manejo durante este año: “Acá nadie se hace responsable de nada, estamos casi tirados y siempre nosotros quedamos allí. No voy a dar nombres, cada uno tiene que hacerse responsables de lo que pasó. Soy el jugador más importante y el que con más peso en el plantel, asumo mi responsabilidad. Pasaron muchas cosas de las que no me hago cargo”.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    “No es momento (para hablar de Ortiz), con Almirón todo fue mal hecho y allí se pudrió todo. Pasan estas cosas cuando las cosas están mal y las cosas no están unidas en el club. Esto es un fracaso, me duele mucho esto, no pude ganar la Champions, pero esto duele mucho jugando así de local con este público, duele mucho. Esto lo voy a llevar conmigo siempre. Teníamos un gran equipo, pero no se dio. Estamos todos avergonzados, tuvimos mala suerte y todo lo que pasó alrededor afecta mucho”, cerró el histórico mediocampista.

    Más sobre: Fútbol, Fútbol Nacional, Fútbol Chileno, Colo Colo, Arturo Vidal, Juan Ramírez, Fernando Ortiz

