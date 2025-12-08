Arne Slot responde con dureza a Mohamed Salah en plena crisis con el Liverpool.

La tensión entre Mohamed Salah y el Liverpool escaló un nuevo peldaño este lunes. El delantero egipcio quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante el Inter de Milán por la Champions League, decisión que llega días después de que el propio jugador criticara públicamente al club y pusiera en duda su continuidad tras la Copa Africana de Naciones.

Salah había expresado abiertamente su malestar por la pérdida de protagonismo en el equipo. “Estoy muy decepcionado. He hecho mucho por este club y ahora estoy en el banco sin saber por qué. Siento que el club me usa como excusa”, afirmó en una entrevista que generó ruido inmediato en Inglaterra. El atacante, relegado a la suplencia en los últimos tres partidos, sostuvo incluso que ya no existe relación con el entrenador Arne Slot.

La respuesta del técnico neerlandés no tardó. En la conferencia previa al encuentro continental, confirmó la exclusión del goleador y evitó profundizar en su futuro. “Mi reacción es clara. Él no está aquí esta noche”, señaló. Consultado sobre si Salah había jugado su último partido con los Reds, se limitó a decir: “No tengo idea. No puedo responder eso ahora”.

Salah vive días tensos en Liverpool.

Slot detalló que la comunicación reciente con el futbolista ha sido mínima. “Le informamos que no viajaría con nosotros. Esa ha sido la única conversación. Antes del sábado hablamos bastante, a veces más, a veces menos”, añadió. También admitió sorpresa por la dureza del testimonio del jugador: “Tengo que averiguar exactamente por qué dijo lo que dijo”.

Las declaraciones de Salah han abierto un escenario inédito para una de las grandes figuras del club en la última década. Con 250 goles y 115 asistencias en 450 partidos, el atacante se consolidó como símbolo del Liverpool. Sin embargo, hoy se siente desplazado. “No sé quién no me quiere aquí, pero me parece que alguien intenta que cargue con toda la culpa”, dijo recientemente.

El delantero incluso sugirió que el duelo en Anfield ante Brighton podría ser una despedida antes de viajar a la Copa Africana de Naciones. También manifestó sentirse solo en la interna del club y comparó el trato que recibe con el que se ha dado a otros delanteros de renombre en sequía goleadora.