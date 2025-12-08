“En nombre de FIFA”: Gianni Infantino ofrece disculpas por desaire que vivió Lionel Scaloni en sorteo del Mundial 2026

El Mundial 2026 se Norteamérica sigue tomando forma. El viernes pasado se realizó en Estados Unidos el sorteo de los grupos en el Kennedy Center de Washington D.C.

Uno de los momentos de alto simbolismo de la ocasión fue cuando el actual técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, presentó a los asistentes el trofeo que volverá a estar en disputa el próximo año.

Claro que en este proceso hubo un detalle que varios no notaron y que cobró especial relevancia el día siguiente, cuando la FIFA dio a conocer el detalle del calendario al enseñar los horarios y las sedes en las que se desarrollarán los encuentros.

Poco después de que la entidad que rige el fútbol internacional confirmara la distribución de partidos, Gianni Infantino se tomó un momento para ofrecer disculpas al DT transandino que debió utilizar guantes para cargar la copa.

“Quiero decir algo, porque no lo sabía, te pido disculpas, Lionel Scaloni. Por lo que pasó ayer. Él preguntó por qué se tenía que poner los guantes para tocar el trofeo”, comentó el mandamás del fútbol.

“Pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía y claro que los campeones del mundo pueden tocar la copa. Te pido disculpas, no lo sabía. Me lo ha dicho el Fenómeno (Ronaldo). En nombre de la FIFA, ven”, agregó, invitándolo para que subiera al escenario.

“Ahora la puedes entregar una vez más”, agregó Infantino acercándole el trofeo. Fue en ese instante en el que Scaloni reveló la razón por la cual debió ponerse los guantes.

“Gracias, pero... Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que... de verdad. Bueno, no pasa nada”, explicó.

“Después de ser campeón del mundo, cada día pareces más joven”, bromeó el dirigente. Y antes de que bajara del escenario, Scaloni bromeó con Ronaldo y volvió a agradecer el gesto del presidente de la FIFA: “Muchas gracias por el detalle”.

Las primeras sensaciones

Una vez terminada la ceremonia del día viernes, Scaloni comentó a la prensa lo sucedido con el trofeo. “Volver a tener la copa ahí al lado fue muy lindo. Espero que la gente lo haya disfrutado, porque somos los vigentes campeones”, expuso.

Luego, en conversación con Telefé, agregó: “Sobre todo, poder levantarla otra vez, tocar que es la verdadera, que no hay nada de réplica ahí. Emociona, es difícil de explicar. La verdad que estoy muy contento de poder haber hecho eso y que la gente lo haya disfrutado”.

Más adelante, con la transmisión oficial, habló sobre los rivales: Argelia, Austria y Jordania. “Como dije, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos, jugar cada partido como si fuera el último”, dijo.

“Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 y bueno, hará un poquito de calor. Pero como decía (Hristo) Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes, con el Mundial a la vista y esperemos que nos vaya bien”, indicó sobre los horarios.