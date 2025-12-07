Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

Universidad de Concepción, en una de sus celebraciones de 2025.

Universidad de Concepción tiene nuevo entrenador. La partida de Cristián Muñoz, quien consiguió el retorno del Campanil a Primera División, abrió un corto período de incertidumbre respecto de la planificación de la temporada 2026, en la que los estudiantiles buscarán consolidarse en la categoría de honor.

El reemplazante de La Nona, quien esta semana se transformó en el nuevo entrenador de Palestino, será el argentino Juan Cruz Real, quien registra un paso por el fútbol chileno, aunque como jugador: entre 2003 y 2004 defendió a Unión San Felipe.

Universidad de Concepción tiene nuevo técnico para el retorno a Primera División

Como estratega, Cruz Real inició su carrera en el Belén, de Costa Rica. Posteriormente, estuvo en la banca de Estudiantes de Mérida, en Venezuela.

La mayor parte de su carrera la desarrolló en el fútbol colombiano. Estuvo en Alianza Petrolera, entre octubre de 2017 y noviembre de 2018 y a Jaguares de Córdoba, entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

Juan Cruz Real, el nuevo técnico de Universidad de Concepción.

En julio de 2020 asumió en América de Cali. Con los Diablos Rojos consiguió su primer título. Luego adiestró a Junior de Barranquilla, al que llevó a las semifinales del torneo cafetalero, y a Deportes Tolima.

En marzo de 2024 retornó a Argentina, para dirigir a Belgrano, de Córdoba. Su resultado más destacado fue el avance hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En etapa en el equipo transandino destacó su faceta táctica. Cultor del juego posicional, es versátil en la estructuración de sus escuadras. Defensivamente, alterna entre tres y cuatro zagueros y utiliza la amplitud por las bandas para generar espacios por el centro, donde sus equipos suelen gestar los ataques.

Otra características de su diseño es el uso de extremos para aprovechar la figura de un centrodelantero de referencia.

Llegada y renovaciones

Cruz Real llegará a Concepción el lunes 15 para comenzar su trabajo. La dirigencia de los penquistas espera su arribo para comenzar a determinar la conformación del plantel para la próxima temporada.

Una de las definiciones que deberá adoptar el entrenador es la permanencia de jugadores emblemáticos como Osvaldo González y Cristián Campestrini.