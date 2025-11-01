OFERTA ELECCIONES $990
La emoción del incombustible Osvaldo González tras el ascenso de Universidad de Concepción: “Ojalá jugar un año más”

El histórico defensor fue el protagonista de los festejos del Campanil en Copiapó.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La emoción del incombustible Osvaldo González tras el ascenso con Universidad de Concepción: “Ojalá jugar un año más”. JUAN CARLOS MOREAU/PHOTOSPORT

En el Luis Valenzuela Hermosilla la fiesta estaba pensada para Deportes Copiapó, pero el grito fue del Campanil. Universidad de Concepción selló su regreso a Primera División tras cinco años en la B con un contundente 3-0. La imagen fue emotiva, con Osvaldo González, a sus 41 años, llorando en los festejos.

El defensor, símbolo del equipo, se quebró al final. “Estoy muy contento por el grupo. Hicimos un esfuerzo tremendo y gracias a Dios pudimos ser campeones”, dijo a TNT Sports. “Cuando volví estábamos en un momento difícil y ahora, imagina, subir a Primera División. Es una locura”, añadió.

González, una pieza central del equipo de Cristián Muñoz, manifestó sus ganas de continuar. “Vamos a ver si me quieren para el próximo año. Ojalá jugar un año más”, confesó Rocky.

Rocky también se dio espacio para lo personal. “Ayer perdí el vuelo, viajé hoy en la mañana. Gracias a Dios estoy acá. Se lo quiero dedicar a mi papá, que está pasando un momento complejo. Tuvo un accidente y le prometí que le voy a llevar la copa”, señaló.

Mientras el plantel celebraba, los elogios le llovían incluso desde sus compañeros al ex Universidad de Chile. “Dale capitán”, le cantaron en la zona de vestuarios.

Ignacio Herrera, autor del 3-0, no escondió la admiración por el capitán del elenco de la Región del Biobío. “Este grupo es una maravilla. Osvaldo nos inspira. La edad es un número y ha sido precioso transitar este camino”, sostuvo. Y remató con sinceridad: “A Osvaldo le digo que lo quiero. Gracias por todo”.

