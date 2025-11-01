En vivo: Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se juegan el ascenso
El León de Atacama y el Campanil tienen la chance de obtener el cupo a la máxima categoría del balompié nacional.
Minuto a minuto
Deportes Copiapó 0-0 Universidad de Concepción
Vibrante inicio
5′. Ambos equipos encienden el partido con aproximaciones por las bandas.
¡Comienza el partido!
1′. Deportes Copiapó y Universidad de Concepción juegan en la última fecha de la Primera B, por un cupo a la división de honor.
Lleno total
Los protagonistas salen a la cancha del Luis Valenzuela Hermosilla bajo un multitudinario recibimiento de la barra nortina.
La formación titular de Deportes Copiapó:
Fierro; Egaña, Salomón, Torres, Filla; Zamorano, Ríos, Rozas; Gallegos, Orellana y Jones.
La formación titular de Universidad de Concepción:
Así marcha el Ascenso
Hasta este compromiso, Deportes Copiapó y Universidad de Concepción llegan totalmente empatados en puntos, con 52 cada uno. En caso de igualar en el marcador, el ascenso será para los nortinos que tienen mayor diferencia de gol que el Campanil: +21 contra +12.
Deportes Copiapó y Universidad de Concepción luchan por el ascenso
Una jornada crucial se vive en la Primera B. Los Leones de Atacama reciben al Campanil en un duelo que entrega el boleto a la Primera División.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
