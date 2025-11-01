El enigmático mensaje de Damián Pizarro tras las feroces críticas de su entrenador en Francia.

Damián Pizarro no logra encontrar tranquilidad en Europa. Tras un paso opaco por el Udinese de Italia, donde prácticamente no tuvo oportunidades, el delantero de 20 años partió a préstamo al Le Havre de Francia en busca de los minutos que se le habían negado. Sin embargo, el panorama no ha cambiado demasiado.

Desde su llegada, el ex Colo Colo apenas ha disputado dos encuentros, sumando solo 26 minutos en la cancha y sin aportar goles ni asistencias. A eso se suma que quedó fuera de las últimas dos citaciones del cuadro galo, un síntoma de la distancia creciente con el cuerpo técnico.

Esa sensación quedó expuesta cuando el entrenador del club, Didier Digard, fue tajante al explicar la ausencia del atacante. “Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea”, declaró el técnico, profundizando un discurso que ya había deslizado semanas atrás. Entonces, el francés había asegurado que el nacional “tiene un perfil muy diferente a lo que buscamos” y que debía “adaptarse al estilo del equipo”.

En ese contexto adverso, Pizarro sorprendió con una publicación en Instagram. Ahí se ve una fotografía en blanco y negro con la camiseta de Colo Colo, acompañada por dos emojis, unas manos en posición de oración y un rosario.

Claro que, más allá de las interpretaciones, un eventual regreso al Monumental es algo lejano. El ariete está a préstamo en Le Havre hasta mediados de 2026 y mantiene contrato con Udinese hasta 2029. El desafío inmediato para Pizarro será revertir su realidad en Francia y responder en la cancha, en medio de críticas que contrastan con las expectativas que levantó en Chile.