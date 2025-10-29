SUSCRÍBETE
El Deportivo

El nuevo ninguneo del técnico de Le Havre a Damián Pizarro: “No está a la altura”

El estratega volvió a criticar el nivel del delantero chileno, quien solo suma 26 minutos desde que llegó a Le Havre.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Damián Pizarro ha sumado 26 minutos en la primera división francesa, pero no convence a su técnico.

La estadía de Damián Pizarro en Europa no ha sido para nada fácil. En Udinese, club dueño de su pase, no encontró los minutos que buscaba, y ahora, en La Havre, ha tenido algo más de continuidad, pero su entrenador no está para nada conforme con su desempeño.

Didier Digard, DT del conjunto francés, fue lapidario hace unas semanas con el rendimiento del ariete chileno. “Tiene un perfil muy diferente a lo que buscamos. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego”, aseguró en aquella oportunidad.

También cuestionó la condición física del jugador formado en Colo Colo. “Estamos trabajando para que alcance el ritmo del campeonato. La Ligue 1 es intensa y requiere que los delanteros sean efectivos en espacios reducidos y rápidos al momento de definir”, señaló.

En esta ocasión, sus críticas hacia el desempeño del atacante fueron mucho más fuertes. “Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea“, respondió al ser consultado por el medio Paris Normandie Sport.

La participación del delantero nacional ha sido escasa, pues apenas suma 26 minutos en los dos partidos que ha disputado, no siendo gravitante tampoco en esos encuentros. Tampoco fue cedido por su club para el Mundial Sub 20.

¿Por qué no jugó el Mundial?

La ausencia del atacante formado en Colo Colo, con paso irregular por Udinese y recientemente cedido a préstamo al Le Havre de la Ligue 1 de Francia, era un misterio. Nicolás Córdova lo incluyó en la prenómina y, posteriormente, la ANFP le comunicó de manera formal al club galo que el jugador sería parte del certamen. Sin embargo, en paralelo, se gestaba la negativa que terminó por dejarlo fuera.

En Quilín reconocen a El Deportivo que el mismo 18 de septiembre, día en que se oficializó la nómina de Chile para el Mundial Sub 20, llegó una carta desde Francia, la cual estaba firmada por Jean-Michel Roussier, presidente del Le Havre, y dirigida a Felipe Correa, el nuevo gerente de selecciones nacionales, cargo que asumió tras dejar el directorio de Cruzados. En ella, el dirigente europeo agradecía la convocatoria del atacante formado en el Cacique, le deseaba éxito a la Roja en la competencia, pero comunicaba una decisión inapelable: el delantero no sería liberado.

Con todo, Damián Pizarro lucha por consolidarse en Europa, pese a las complicaciones que ha debido enfrentar en su adaptación al fútbol del Viejo Continente.

