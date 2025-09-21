Tras quedar fuera del Mundial Sub 20: Damián Pizarro debuta en la liga francesa con un empate

El pasado 18 de septiembre se conoció la nómina final de la selección chilena para el Mundial Sub 20. Una de las principales ausencias de la lista confeccionada por Nicolás Córdova es Damián Pizarro. Mientras el contingente nacional ya pone foco en la Copa del Mundo que comienza el próximo sábado, el delantero formado en Colo Colo tuvo su estreno en la liga francesa este domingo.

El joven atacante sumó sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Le Havre, en el empate 1-1 con el Lorient, por la quinta fecha de la Ligue 1.

Luego de salir cedido desde el Udinese hacia el fútbol galo, Pizarro había sumado una citación. Fue suplente en la derrota 1-0 con el Estrasburgo, del pasado 14 de septiembre. Finalmente llegó su oportunidad. Con la 9 en la espalda, el jugador de 20 años aguardó por su opción en el banquillo e ingresó en los 77′. Durante sus 13 minutos en el campo, no intervino demasiado en el juego. Tomando los datos de Sofascore, registró cuatro toques, no tuvo remates a portería, recibió una falta y perdió dos duelos aéreos.

El Lorient abrió el marcador en la primera mitad, con anotación de Aiyegun Tosin en los 21′. En el arranque del complemento, Le Havre logró el empate gracias a Issa Soumaré, en los 47′. Pese a los cambios realizados por el entrenador Didier Digard, entre ellos la inclusión de Pizarro, la igualdad no se rompió. El equipo del chileno se ubica en el 15° lugar de la Ligue 1 con cuatro puntos, rozando la zona de promoción y el descenso, aunque falta mucho en el certamen francés.

El otro representante nacional del campeonato galo fue titular. Francisco Sierralta completó los 90 minutos en el triunfo del Auxerre por la cuenta mínima sobre el Toulouse, exclub de Gabriel Suazo. El único tanto del compromiso fue de Danny Namaso, en el 45′+2. El cuadro del ex Watford marcha décimo con seis unidades.

El gran partido de la jornada fue postergado. Le Classique entre Olympique de Marsella y PSG se cambió para este lunes, producto del pronóstico del tiempo. Con esto, la Ligue 1 tiene cuatro líderes momentáneos. PSG, Monaco, Lyon y Estrasburgo tienen 12 puntos, pero la escuadra de Luis Enrique tiene un juego menos.