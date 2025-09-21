Con el máximo favorito y varios nominados: la Ligue 1 reprograma partido del PSG a la misma hora que el Balón de Oro

Partido del PSG fue reprogramado para la misma hora que la gala del Balón de Oro.

Se suspende Le Classique. El partido entre el Olympique de Marsella y el París Saint-Germain, previsto para este domingo 21 de septiembre en el Vélodrome, fue aplazado debido a la amenaza de una intensa tormenta sobre la ciudad portuaria del sur de Francia. La Ligue 1 decidió reprogramar el encuentro una hora antes de la gala del Balón de Oro, premio para el que están nominados numerosos futbolistas del PSG.

“El partido ha sido aplazado debido a la posibilidad de fuertes lluvias con un riesgo significativo de escorrentía urbana en el Vélodrome, con capacidad para 65.000 personas y previsto para estar abarrotado”, explicó Georges-François Leclerc, prefecto de Bouches-du-Rhône.

Además, las fuertes precipitaciones provocaron que cinco departamentos fueran declarados en alerta naranja por Météo France, servicio meteorológico del país: “La humedad total podría alcanzar de 70 a 90 mm en algunos lugares y 120 mm localmente en pocas horas. La intensidad de las precipitaciones podría ser muy alta debido a la posible estacionariedad de estas células de tormenta. En las ciudades, y en particular en Marsella, podrían producirse importantes escorrentías urbanas”.

El PSG, con el máximo favorito y múltiples nominados

Conforme al artículo 548 del reglamento la Liga de Fútbol Profesional (LFP), “cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplazará, o cuando se interrumpa definitivamente, se reanudará desde el minuto en que se interrumpió, al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a la hora que determinen los servicios de la LFP”. Es por ello que el encuentro iniciará justo una hora antes del evento que reúne todas las miradas del mundo del fútbol.

Precisamente, el PSG es el equipo con más futbolistas nominados al Balón de Oro tras su espectacular temporada 2024-25, siendo Ousmane Dembélé el máximo favorito para quedarse con el galardón.

Son ocho los jugadores del cuadro parisino que entraron en la votación: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz y Vitinha (también está Gianluigi Donnarumma, ahora en el Manchester City). Luis Enrique, en tanto, también está nominado al mejor entrenador del año, al igual que el propio Doué y Lucas Chevalier para los Premios Kopa y Yashin, respectivamente.

Sin embargo, Dembélé, el máximo favorito para hacerse con el tradicional premio al mejor futbolista de la temporada, es el único sin problemas para asistir. El atacante está descartado para el clásico por lesión. Eso sí, no podrá ser custodiado por sus compañeros en el evento que se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París.