SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“El rugby tiene cosas que enseñarle al fútbol”: la nueva locura de Luis Enrique en el PSG que abre el debate

El DT del cuadro parisino sorprendió al ver un tiempo desde la tribuna en la victoria de sus dirigidos en la Ligue 1. Una situación que emula a los entrenadores del deporte de la ovalada y que trae al recuerdo a Fernando Riera.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
“Fernando Riera lo hacía hace 50 años; no es novedoso”: la nueva locura de Luis Enrique en el PSG que abre el debate.

Luis Enrique nunca deja de sorprender. El entrenador del Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, volvió a demostrar que está dispuesto a buscar nuevas fórmulas para leer los partidos y sacar ventaja desde el banco. O, en este caso, desde fuera de él. Lo hizo justo en el partido previo a su debut en la Liga de Campeones, este miércoles a las 16 horas, ante Atalanta.

En el reciente duelo de Ligue 1 frente al Lens, el español apareció en una ubicación poco habitual: la tribuna del Parque de los Príncipes. Con el brazo izquierdo en cabestrillo tras una reciente operación de clavícula, el técnico eligió ver el primer tiempo desde arriba, en un sector donde suelen trabajar periodistas y analistas. En el complemento, bajó al césped para sentarse en la banca y dirigir con normalidad.

El experimento no pasó inadvertido. Para muchos, fue una rareza. “Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Me gusta la posibilidad de buscar esa mejoría”, explicó tras el 2-0 conseguido ante el Lens, con doblete de Bradley Barcola.

Enrique habló incluso de lo “magnífico” que resultó observar el juego desde otra perspectiva. “Quería seguir la primera parte desde la tribuna y es genial. Es diferente. Puedo controlarlo todo”, aseguró. Según el DT, la experiencia no será aislada: “Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa”.

Luis Enrique, en rueda de prensa.

La historia de Riera

El gesto de Luis Enrique generó debate inmediato. En Francia, algunos lo interpretaron como otra muestra de su carácter innovador. Sin embargo, en Chile recordaron a Fernando Riera.

Jorge Aravena, exfutbolista y entrenador, cree que la apuesta no tiene tanto de novedad como parece. “Eso no es nuevo. Riera veía el primer tiempo de sus equipos desde la tribuna, para sacar conclusiones y dar instrucciones en el entretiempo. No está haciendo nada novedoso”, comenta a El Deportivo.

El exseleccionado nacional añade que él mismo replicó la fórmula en México. “Yo también lo hice un tiempo, cuando dirigía al Puebla. Sirve, porque uno tiene una visión completa del terreno de juego y de los jugadores. Riera trabajó en Portugal y entiendo que ahí ya lo hacía. Ya a depender de los entrenadores si lo replican, pero Fernando lo hacía hace más de 40 años”, recuerda.

En el rugby

Lo que en el fútbol todavía causa sorpresa, en el rugby es parte de la normalidad. Ricardo Cortés, entrenador de la disciplina, valora positivamente el paso de Luis Enrique. “Me parece fantástico. Siempre lo bueno tiene que copiarse. En el rugby partimos con el TMO, eso hizo que el fútbol incluyera el VAR”, reflexiona con El Deportivo.

Para el técnico ovalado, la tribuna ofrece un beneficio claro. “Siempre hay ayudantes de campo, entonces no siempre la instrucción tiene que ser del entrenador principal. Me parece perfecto que el DT esté arriba, lejos de la vorágine de la banca, que es una locura, y esté más tranquilo para la toma de decisiones”, plantea.

Según Cortés, la distancia no significa perder conexión con los jugadores. “A mí me ha tocado hacerlo de las dos formas y creo que es mucho mejor dar un mensaje tras haber visto el partido tranquilo. Estás comunicado igual y eso se puede ir traspasando a los jugadores. Me parece fantástico que se tomen cosas del rugby. El rugby tiene cosas que enseñarle al fútbol”, enfatiza.

La incógnita ahora es si el asturiano volverá a replicar la idea en los próximos compromisos, en especial en el estreno de la Champions League ante la Atalanta. Sus declaraciones abren la puerta a que el experimento se transforme en hábito. Consciente de la importancia de cada detalle en la elite, el estratega parece dispuesto a romper moldes. Ya lo ha hecho antes, como cuando dirigía entrenamientos desde lo alto de un andamio para tener una visión panorámica.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalChampions LeagueJorge AravenaRicardo CortésFernando RieraLuis EnriquePSGParís Saint-Germain

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra de industria canadiense se reunirá con los CEO de Anglo American y Teck para resolver dudas sobre fusión

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Paulina Vodanovic responde a Ximena Rincón: “Aquí lo que corresponde es que la senadora haga una autocrítica”

La idea de Trump de eliminar los informes trimestrales de empresas cobra fuerza en Estados Unidos

Fiscalía de Utah dice que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Paulina Vodanovic responde a Ximena Rincón: “Aquí lo que corresponde es que la senadora haga una autocrítica”
Chile

Paulina Vodanovic responde a Ximena Rincón: “Aquí lo que corresponde es que la senadora haga una autocrítica”

Evópoli a favor y otras bancadas en reflexión: cómo enfrenta la derecha el nombramiento de Marcia Scantlebury para TVN

Diputado Coloma tras caída de Rincón: “Lo que vimos fue una presión brutal del oficialismo para ganar un cupo que iban a perder en las urnas”

Ministra de industria canadiense se reunirá con los CEO de Anglo American y Teck para resolver dudas sobre fusión
Negocios

Ministra de industria canadiense se reunirá con los CEO de Anglo American y Teck para resolver dudas sobre fusión

La idea de Trump de eliminar los informes trimestrales de empresas cobra fuerza en Estados Unidos

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas
Tendencias

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

“El rugby tiene cosas que enseñarle al fútbol”: la nueva locura de Luis Enrique en el PSG que abre el debate
El Deportivo

“El rugby tiene cosas que enseñarle al fútbol”: la nueva locura de Luis Enrique en el PSG que abre el debate

Matías Zaldivia reluce la Supercopa de la U en la antesala del duelo ante Alianza Lima: “El envión nos va a servir mucho”

En vivo: sigue la jornada inaugural de la Champions League

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk
Cultura y entretención

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood

Fiscalía de Utah dice que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk
Mundo

Fiscalía de Utah dice que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

EE.UU. elimina a Colombia de la lista de aliados que combaten el narcotráfico y desata tormenta política

EE.UU. aprueba posible venta de hasta 12 aviones F-16 a Perú

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse