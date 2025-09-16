La angustiosa confesión de Martina Weil tras quedar fuera de la final de 400 metros en el Mundial de Atletismo de Tokio

El dolor de Martina Weil tras no pasar a la final del Mundial: “Tres veces a la semana digo que voy a dejar el atletismo”.

Martina Weil quedó a una centésima de instalarse en la definición por las medallas de los 400 metros del Mundial de Atletismo. Con un tiempo de 49,88 segundos alcanzó el cuarto lugar de su heat (las dos primeras avanzaban de forma directa), lo que la dejó fuera de la definición del jueves en Tokio.

Su marca tampoco fue suficiente para quedarse con uno de los cupos entregados para las dos siguientes mejores, ya que la noruega Henriette Jaeger se quedó con el último boleto para la definición con una marca de 49,87.

Luego de la carrera, la chilena habló de su rendimiento en la carrera llevada a cabo en Japón “Ha sido una temporada increíble, pero estoy desanimada porque tenía muchas ganas de llegar a la final. Lo di todo, así que no me puedo reprochar nada. Cuando empecé en este deporte era algo lenta. No se me daba bien al principio y mi madre (Ximena Restrepo) perdió la esperanza, así que cuando empecé a correr rápido, fue muy bueno para mí, pero también para ella. Ella ve que el legado sigue vivo”, dijo.

“Marileidy Paulino dijo que una vez que corres 49 segundos empiezas a correr 49 con más frecuencia y de repente corres 48. Tenía mucho miedo cuando corrí 49 segundos en París porque pensé que no iba a poder volver a hacerlo. Y luego lo volví a hacer en Zúrich y ahora aquí. Esto me dice que puedo correr 49 segundos pase lo que pase. Ya no lo siento como una barrera insalvable”, añadió.

Luego, dio un relato de sus complicados días en la disciplina. “Tengo un buen equipo y un grupo increíble, pero le digo a mi entrenador que voy a dejarlo al menos tres veces por semana. En este momento estoy muy feliz, pero no me preguntes después de un entrenamiento muy duro porque voy a decir que odio el deporte con todo mi corazón”, manifestó.