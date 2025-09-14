Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Finalmente se jugó la Supercopa. En un deslucido marco en el Santa Laura, Universidad de Chile estropeó el estreno de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo y goleó al Cacique, por 3-0. Los azules y Gustavo Álvarez se consagraron con un nuevo título.

Mientras en la U todo era felicidad, en la otra vereda se vivió una profunda desazón tras un Superclásico (y final) para el olvido. En ese sentido, el entrenador albo lamentó el resultado, aunque valoró lo realizado por sus pupilos.

“Antes que nada quiero destacar el esfuerzo de mis jugadores. Creo que ante una situación adversa en resultados y situaciones que quizás no predominan en un juego, el carácter y el valor de mis jugadores para ir a buscar el empate es valorable”, comenzó señalando Ortiz.

“Segundo, quiero felicitar al rival. Hay que hacer una autocrítica donde nos ganaron. Hay que aceptarlo, felicitarlo y luego seguir trabajando. Con respecto a decisiones tácticas, obviamente soy el entrenador que decide buscar la mejor opción y que se vea un mejor Colo Colo. A veces resulta, a veces no resulta, pero siempre con la intención de que el equipo merezca una grandeza y buscar un resultado. Busco siempre ser protagonista en Colo Colo”, continuó.

Los descargos de Ortiz

Ortiz también aseguró haber visto el pasado triunfo del Cacique en el Monumental sobre la U. “A nadie le gusta perder, eso está claro. Yo soy el primero, los jugadores el segundo y la hinchada también. Es un clásico, una final. Perdón. No estamos contentos, no estamos contentos, pero sí, cuando se pierde hay que aceptar la derrota”, dijo.

“Obviamente que lo vi, lo analicé, lo pensé y felicité a los jugadores. Todos los partidos son diferentes. En su momento sacaron un partido adelante. Esta vez, por diferentes situaciones de juego, no lo pudimos sacar adelante, pero hay que trabajar. Trabajar, corregir, analizar y seguir insistiendo que tenemos un partido muy importante en casa con nuestra gente contra el Iquique”, añadió.

“No soy de ponerme tiempo porque si yo digo un tiempo, después dicen que el tiempo no llegó. Si pongo un tiempo, se pone en contra. Yo trabajo día a día para que se refleje el equipo que yo quiero ante la posibilidad de tener al equipo más grande de Chile”, complementó.

Por otra parte, descartó cualquier crítica por el estado físico del plantel: “De mi parte, yo lo noté. Si hay alguna opinión diferente, la respeto, pero yo noté bien a los jugadores”.

Finalmente, explicó las salidas por lesión de Javier Correa y Jonathan Villagra, en dos situaciones que se sumaron a la serie de complicaciones que tuvo el Cacique en el Superclásico. “Javi tuvo un piquete y cree que se desgarró, ojalá que no sea así. Y Jona, joven, quería estar, quería jugar. Pero no estaba en las condiciones correctas para que él pueda seguir. Yo prevalezco siempre la salud del jugador y no la situación del momento que jugamos”, sentenció